데이터 보호 및 현지화 솔루션, Data Localization Suite

사업체가 지역화할 때, 하나의 데이터 센터 또는 하나의 클라우드 공급자 지역에 응용 프로그램을 국한해야 하는 경우가 많습니다. 이렇게 하면 최종 사용자에 대한 신속하고 안전한 서비스와 규제 준수 사이에서 하나를 높이기 위해 하나를 희생해야 하는 일이 발생합니다.

Cloudflare Data Localization Suite는 데이터 현지화에 대해 엄격하고 세분화된 접근법을 취하므로 인터넷 에지에서 규칙과 제어를 설정하고, 규제를 준수하면서 데이터를 현지에 저장하고 보호할 수 있게 됩니다.

지원되는 로케일에 대해 자세히 알아보려면 Trust Hub를 방문하거나, 지원되는 제품 목록을 확인하세요.