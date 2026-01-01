

통합 클라우드 네이티브 플랫폼으로 인력, 애플리케이션, 네트워크 및 AI 에이전트를 연결하고 보호하세요

기술 부채를 떠안은 채 연결되지 않은 ’플랫폼’으로 인해 SASE 채택 여정이 지장을 받는 경우가 너무 많습니다. 워크스페이스 보안을 간소화하고 네트워크를 현대화할 수 있도록 모든 사용 사례에 맞춰 구성 가능한 플랫폼을 제공하는 Cloudflare의 클라우드 연결성이 이에 대한 최신 해답입니다.



