SASE 및 워크스페이스 보안 간소화
통합 클라우드 네이티브 플랫폼으로 인력, 애플리케이션, 네트워크 및 AI 에이전트를 연결하고 보호하세요
기술 부채를 떠안은 채 연결되지 않은 ’플랫폼’으로 인해 SASE 채택 여정이 지장을 받는 경우가 너무 많습니다. 워크스페이스 보안을 간소화하고 네트워크를 현대화할 수 있도록 모든 사용 사례에 맞춰 구성 가능한 플랫폼을 제공하는 Cloudflare의 클라우드 연결성이 이에 대한 최신 해답입니다.
이점
사이버 위험을 줄이면서 IT 효율성 및 사용자 경험을 개선합니다
효율적인 IT 및 네트워크 운영
SASE 구현을 빠르게 달성하세요. Cloudflare는 하나의 네트워크와 제어판을 사용하여 엔드투엔드를 연결하고 보호하며, 기본 제공된 보안 기능으로 IT 팀의 효율성을 13% 개선합니다.
안정적인 사용자 경험
어디에서나 일관된 보호를 통해 빠르고 안정적인 연결을 보장하세요. 최대 20%의 웹을 보호하는 바로 그 중요 인프라를 통해 기업에 워크스페이스 보안을 제공합니다.
위험 및 사이버 비용 절감
Zero Trust 보안 정책 및 퀀텀 세이프 연결을 통해 최소 권한 액세스를 활성화하고 데이터를 보호하세요. Cloudflare는 보안 팀의 효율성을 29% 개선합니다.
Cloudflare의 SASE 제공 방법
워크스페이스 보안
서비스형 네트워크
네트워크 아키텍처
온램프(on-ramp) 및 커넥터
주요 사용 사례
Cloudflare, Conrad Electronic이 Zero Trust를 시행하고 네트워킹 비용을 절감하도록 지원
“Cloudflare를 이용하니 모든 게 더 쉽습니다. 당사 ID 공급자를 통한 계정이 있는 모든 내외부 리소스는 싱글 사인온으로 특정 시스템에 빠르게 연결할 수 있습니다. 1,000개의 VPN 프로필을 유지할 필요가 없으므로 보안이 개선되고 시간과 비용이 절약됩니다.”
SASE 및 워크스페이스 보안 사례 연구
리소스
전자책
CISO의 SASE 채택 가이드
위치 기반 DNS 필터링과 같은 쉽게 이용 가능한 초기 조치로 지사 보안을 최신화하세요.
블로그
Cloudflare 플랫폼에서 제공하는 포스트 퀀텀 암호
Zero Trust 액세스 및 웹 필터링 사용 사례에 맞게 고안된 포스트 퀀텀 보호 기능에 대해 자세히 알아보세요.
문서
Cloudflare의 참조 아키텍처를 통해 SASE로 진화
SASE를 통해 보안 및 네트워킹을 현대화하세요
주요 사용 사례에 대해 Cloudflare 팀과 논의하거나, 지금 바로 무료 플랜으로 개념 증명(POC)을 시작해 보세요.