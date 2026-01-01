가입

SASE 및 워크스페이스 보안 간소화

 
통합 클라우드 네이티브 플랫폼으로 인력, 애플리케이션, 네트워크 및 AI 에이전트를 연결하고 보호하세요

기술 부채를 떠안은 채 연결되지 않은 ’플랫폼’으로 인해 SASE 채택 여정이 지장을 받는 경우가 너무 많습니다. 워크스페이스 보안을 간소화하고 네트워크를 현대화할 수 있도록 모든 사용 사례에 맞춰 구성 가능한 플랫폼을 제공하는 Cloudflare의 클라우드 연결성이 이에 대한 최신 해답입니다.
 
 

Cloudflare의 SASE 플랫폼

 

직원들의 AI 사용 보호

AI 사용 제어 및 AI 보안 상태 관리(AI-SPM)를 구현하여 위험을 완화하고 데이터를 보호하세요.

이점

사이버 위험을 줄이면서 IT 효율성 및 사용자 경험을 개선합니다

아이콘 컨테이너
효율적인 IT 및 네트워크 운영

SASE 구현을 빠르게 달성하세요. Cloudflare는 하나의 네트워크와 제어판을 사용하여 엔드투엔드를 연결하고 보호하며, 기본 제공된 보안 기능으로 IT 팀의 효율성을 13% 개선합니다.

여러 사용자 - 오렌지색
안정적인 사용자 경험

어디에서나 일관된 보호를 통해 빠르고 안정적인 연결을 보장하세요. 최대 20%의 웹을 보호하는 바로 그 중요 인프라를 통해 기업에 워크스페이스 보안을 제공합니다.

달러 기호 - 오렌지색
위험 및 사이버 비용 절감

Zero Trust 보안 정책 및 퀀텀 세이프 연결을 통해 최소 권한 액세스를 활성화하고 데이터를 보호하세요. Cloudflare는 보안 팀의 효율성을 29% 개선합니다.

분석가의 인정

주요 분석가 의견

분석가 이미지 - Gartner
Cloudflare, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™의 SASE 플랫폼 부문에서 비저너리로 선정
분석가 이미지 - Forrester
The Forrester Wave™: Zero Trust 플랫폼, 2025년 3분기에서 '전략' 부문 2위 선정
분석가 이미지 - Forrester
Cloudflare, 2025년 2분기 Forrester Wave™: 이메일, 메시징, 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정
Cloudflare의 SASE 제공 방법

SASE 사용 사례에 대한 구매자 가이드

직원의 생성형 AI 및 에이전틱 AI 사용 보호

주요 사용 사례

Eyeball 타일 - 아이콘
섀도우 IT 및 AI 파악

더 나은 가시성과 제어 능력으로 SaaS 애플리케이션 및 AI 도구에 대한 액세스 및 사용을 관리합니다.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
직원들의 생성형 AI 사용 보호

가시성 및 사용량 제어를 통해 팀이 모든 AI 도구를 안전하게 사용하도록 지원하세요.

Cloudflare-zero-trust
VPN 교체

더욱 현대적이고 확장 가능한 원격 액세스 방식을 통해 복잡하고 과부하 상태인 VPN에 대한 의존도를 줄이세요.

정사각형 아이콘 - 피싱
대상을 겨냥하는 피싱 위협을 차단하세요

BEC, 맬웨어, 악성 링크 및 AI 기반 공격으로부터 이메일 및 기타 협업 애플리케이션을 보호하세요.

정사각형 아이콘 - Multi-user-outline
타사 액세스 보호

빠르고 안전한 애플리케이션 및 인프라 액세스를 통해 타사 협력업체에 최고의 경험을 제공하세요.

정사각형 아이콘 - 필터링
원격 근무자를 위한 보안 웹 트래픽

전 세계적으로 독보적인 속도와 일관성을 갖춘 맬웨어 보호 기능을 적용하세요.

Cloudflare, Conrad Electronic이 Zero Trust를 시행하고 네트워킹 비용을 절감하도록 지원

고객 후기 - Conrad 이미지
Conrad Electronic - 로고 라이트

“Cloudflare를 이용하니 모든 게 더 쉽습니다. 당사 ID 공급자를 통한 계정이 있는 모든 내외부 리소스는 싱글 사인온으로 특정 시스템에 빠르게 연결할 수 있습니다. 1,000개의 VPN 프로필을 유지할 필요가 없으므로 보안이 개선되고 시간과 비용이 절약됩니다.”

SASE 및 워크스페이스 보안 사례 연구

제품

보안 통합 및 네트워크 최신화하기

정사각형 아이콘 - Cloudflare-access
Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA)

내부 리소스에 대해 세분화된 액세스 제어를 적용하세요.

정사각형 아이콘 - Cloudflare-gateway
보안 웹 게이트웨이(SWG)

위험을 완화하기 위해 기업 인터넷 트래픽을 보호하고 검사합니다.

정사각형 아이콘 - Cloudflare-browser
원격 브라우저 격리(RBI)

성능 저하 없이 인터넷과 데이터 위협으로부터 보호합니다.

리소스

CISO의 SASE 채택 가이드

전자책

CISO의 SASE 채택 가이드

위치 기반 DNS 필터링과 같은 쉽게 이용 가능한 초기 조치로 지사 보안을 최신화하세요.

포스트 퀀텀 암호화

블로그

Cloudflare 플랫폼에서 제공하는 포스트 퀀텀 암호

Zero Trust 액세스 및 웹 필터링 사용 사례에 맞게 고안된 포스트 퀀텀 보호 기능에 대해 자세히 알아보세요.

문서

문서

Cloudflare의 참조 아키텍처를 통해 SASE로 진화
보안 실드 보호 아이콘

SASE를 통해 보안 및 네트워킹을 현대화하세요

주요 사용 사례에 대해 Cloudflare 팀과 논의하거나, 지금 바로 무료 플랜으로 개념 증명(POC)을 시작해 보세요.

