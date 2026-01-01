Simplifiez le SASE et la sécurité de l'espace de travail
Connectez et protégez vos équipes, vos applications, vos réseaux et vos agents IA grâce à notre plateforme cloud-native unifiée
Trop de parcours d'adoption du SASE sont entravés par des « plateformes » hétérogènes, alourdies par la dette technique. Le cloud de connectivité Cloudflare constitue la réponse moderne à ce problème : une plateforme composable capable de s'adapter à n'importe quel scénario d'utilisation afin de simplifier la sécurisation de votre espace de travail et la modernisation de votre réseau.
AVANTAGES
Améliorez l'efficacité informatique et l'expérience utilisateur, tout en réduisant le cyber-risque
Des opérations réseau et IT efficaces
Accélérez votre déploiement SASE. Cloudflare connecte vos systèmes et les sécurise de bout en bout à l'aide d'une interface et d'un réseau uniques afin d'améliorer l'efficacité de vos équipes informatiques de 13 %.
Des expériences utilisateur fiables
Assurez une connectivité rapide et fiable à l'aide d'une protection cohérente accessible depuis n'importe quel emplacement. Déployez une sécurité de l'espace de travail dans votre entreprise par l'intermédiaire de la même infrastructure essentielle qui protège près de 20 % du web.
Une réduction du risque et des coûts liés à la cybersécurité
Mettez en place un accès régi selon le principe du moindre privilège et protégez vos données à l'aide de politiques de sécurité Zero Trust et d'une connectivité à l'épreuve de l'informatique quantique. Cloudflare améliore l'efficacité de vos équipes de sécurité de 29 %.
RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES
Ce qu'en disent les principaux analystes
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport « The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Cloudflare a été nommée Fournisseur performant dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025
La manière dont Cloudflare propose le SASE
Sécurité de l'espace de travail
Réseau en tant que service
Architecture réseau
Accès directs (on-ramps) et connecteurs
Le guide d'achat des scénarios d'utilisation SASE
Sécurisez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA générative et agentique
Principaux scénarios d'utilisation
Identifiez l'informatique fantôme (Shadow IT) et l'IA fantôme (Shadow AI)
Gérez l'accès et l'utilisation des applications SaaS et des outils IA, tout en bénéficiant d'une plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle.
Sécurisez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA générative
Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité grâce à la visibilité et aux contrôles d'utilisation
Remplacez votre VPN
Réduisez votre dépendance aux VPN complexes et trop lourds grâce à une approche plus moderne et évolutive de l'accès à distance.
Bloquez les menaces liées au phishing ciblé
Sécurisez votre courrier électronique et vos autres applications collaboratives contre les attaques BEC, les logiciels malveillants, les liens malveillants et les attaques soutenues par IA.
Sécurisez l'accès des tiers
Assurez une expérience exceptionnelle à vos collaborateurs tiers grâce à un accès rapide et sécurisé à vos applications et à votre infrastructure.
Sécurisez le trafic web de vos collaborateurs en télétravail
Mettez en place une protection contre les logiciels malveillants à la rapidité et à la cohérence exceptionnelles partout dans le monde.
Cloudflare aide Conrad Electronic à déployer le Zero Trust et à réduire ses coûts de connectivité réseau
« Tout est plus facile avec Cloudflare. Les ressources internes et externes disposant d'un compte auprès de notre fournisseur d'identité peuvent toutes se connecter rapidement aux systèmes spécifiques par le biais de l'authentification unique. Le fait de ne plus assurer la maintenance de 1 000 profils VPN nous permet d'améliorer notre sécurité, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. »
SASE et sécurité de l'espace de travail : études de cas
PRODUITS
Consolidez la sécurité et modernisez votre réseau
Accès réseau Zero Trust (ZTNA)
Appliquez des mesures de contrôle granulaires quant à l'accès aux ressources internes.
Secure Web Gateway (SWG)
Sécurisez et inspectez le trafic Internet de votre entreprise afin d'atténuer les risques.
Isolement de navigateur à distance
Protégez-vous contre les menaces véhiculées par Internet et visant les données, sans baisse de performances.
Ressources
E-BOOK
Guide du RSSI : l'adoption du SASE
Modernisez la sécurité des bureaux régionaux à l'aide d'étapes initiales faciles à mettre en œuvre, comme le filtrage DNS basé sur l'emplacement.
Blog
La cryptographie post-quantique sur la plateforme Cloudflare
Découvrez les mesures de protection post-quantiques que nous proposons pour les scénarios d'utilisation liés à l'accès Zero Trust et au filtrage web
Documentation
Évoluez vers le SASE grâce à l'architecture de référence Cloudflare
Modernisez votre sécurité et votre réseau grâce au SASE
Discutez de vos principaux scénarios d'utilisation avec notre équipe. Vous pouvez également lancer dès aujourd'hui une démonstration de faisabilité grâce à notre offre gratuite.