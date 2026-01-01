Werner Enterprises (l'un des plus gros transporteurs routiers des États-Unis) est au centre d'une alliance connectée de solutions logistiques de renommée internationale. L'entreprise avait besoin de faire évoluer la protection contre le phishing qu'elle assure à son vaste ensemble de collaborateurs dispersés dans un contexte d'accroissement de la fréquence et de la sophistication des attaques.

Werner a adopté la solution Cloudflare Email Security pour protéger ses comptes e-mail Microsoft 365, amélioré la protection de ses utilisateurs mobiles ou en déplacement et mis en œuvre une approche plus proactive afin d'arrêter le phishing. L'entreprise a réduit le nombre d'e-mails malveillants, tout en réduisant la complexité de gestion.