Le cloud de connectivité Cloudflare propose une approche multicouche automatisée pour arrêter les menaces liées au phishing sur l'ensemble des canaux : e-mail, SMS, réseaux sociaux, messagerie instantanée et autres applications collaboratives.
Minimisez le risque de phishing grâce à des fonctionnalités de détection parmi les plus efficaces du secteur et ne nécessitant que très peu de réglage.
Réduisez vos dépenses grâce à une plateforme unique et entièrement intégrée qui répond à tous les scénarios de phishing.
Bénéficiez d'une protection immédiate, tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la gestion sur le long terme.
Utilisez la plateforme de sécurité unifiée de Cloudflare pour protéger tout d'abord votre courrier électronique, puis activez les services Zero Trust pour étendre la protection contre le phishing à l'ensemble des canaux.
Ajoutez rapidement une couche de protection à vos mesures de sécurité du courrier électronique pour protéger le canal le plus essentiel, puis activez facilement les fonctionnalités multicanales, à votre rythme.
Bloquez automatiquement les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel), les pièces jointes malveillantes et les autres formes de menaces véhiculées par e-mail grâce à l'analyse contextuelle soutenue par l'apprentissage automatique (Machine Learning, ML).
Mettez en œuvre un accès conditionnel et résistant au phishing à l'aide de clés de sécurité FIDO2 qui se comportent comme une dernière ligne de défense en cas de vol ou de compromission d'identifiants.
Isolez les utilisateurs des attaques ciblées qui s'appuient sur diverses applications collaboratives pour amener ces derniers à cliquer sur des liens intelligemment maquillés.
Werner Enterprises (l'un des plus gros transporteurs routiers des États-Unis) est au centre d'une alliance connectée de solutions logistiques de renommée internationale. L'entreprise avait besoin de faire évoluer la protection contre le phishing qu'elle assure à son vaste ensemble de collaborateurs dispersés dans un contexte d'accroissement de la fréquence et de la sophistication des attaques.
Werner a adopté la solution Cloudflare Email Security pour protéger ses comptes e-mail Microsoft 365, amélioré la protection de ses utilisateurs mobiles ou en déplacement et mis en œuvre une approche plus proactive afin d'arrêter le phishing. L'entreprise a réduit le nombre d'e-mails malveillants, tout en réduisant la complexité de gestion.
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025. Nous avons reçu le meilleur score possible (5.0/5.0) dans neuf critères, dont les services anti-logiciels malveillants, la mise en sandbox, la détection des URL malveillantes, la sécurité du web et les informations sur les menaces, ainsi que l'analyse et le traitement du contenu.
Selon le rapport, « Cloudflare est un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants.
La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native proposée par Cloudflare répond au phishing sur l'ensemble des canaux : e-mail, messagerie instantanée, SMS, réseaux sociaux et autres applications collaboratives.
Répondez à un ensemble exhaustif d'exigences en matière de sécurité en tirant profit d'une interopérabilité étendue et de la personnalisation.
Protégez vos collaborateurs partout dans le monde et donnez-leur du pouvoir grâce à un réseau mondial situé à environ 50 ms de 95 % des utilisateurs d'Internet.
Arrêtez une gamme complète de cyberattaques grâce à des informations issues de la mise en proxy de près de 20 % d'Internet et du blocage de milliards de menaces chaque jour.
Consolidez vos outils et vos processus de travail.