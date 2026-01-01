S'inscrire
Protégez-vous contre le phishing multicanal avec Cloudflare

Mettez en œuvre une protection par couches qui s'étend au-delà de votre seul compte e-mail
Le cloud de connectivité Cloudflare propose une approche multicouche automatisée pour arrêter les menaces liées au phishing sur l'ensemble des canaux : e-mail, SMS, réseaux sociaux, messagerie instantanée et autres applications collaboratives.

La différence Cloudflare
Une protection à faible interaction et à haute efficacité

Minimisez le risque de phishing grâce à des fonctionnalités de détection parmi les plus efficaces du secteur et ne nécessitant que très peu de réglage.

Dollar
Une plus grande consolidation, pour un coût moindre

Réduisez vos dépenses grâce à une plateforme unique et entièrement intégrée qui répond à tous les scénarios de phishing.

Performance acceleration rocket orange
Déploiement rapide et gestion simple

Bénéficiez d'une protection immédiate, tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la gestion sur le long terme.

Fonctionnement

Mettez en œuvre une protection multicanale complète sur une plateforme unique

Utilisez la plateforme de sécurité unifiée de Cloudflare pour protéger tout d'abord votre courrier électronique, puis activez les services Zero Trust pour étendre la protection contre le phishing à l'ensemble des canaux.

Consulter la présentation de la solution
icon scale aqua
Déployez et évoluez en toute simplicité

Ajoutez rapidement une couche de protection à vos mesures de sécurité du courrier électronique pour protéger le canal le plus essentiel, puis activez facilement les fonctionnalités multicanales, à votre rythme.

Stoppez les menaces véhiculées par e-mail

Bloquez automatiquement les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel), les pièces jointes malveillantes et les autres formes de menaces véhiculées par e-mail grâce à l'analyse contextuelle soutenue par l'apprentissage automatique (Machine Learning, ML).

Empêchez les violations et le vol d'identifiants

Mettez en œuvre un accès conditionnel et résistant au phishing à l'aide de clés de sécurité FIDO2 qui se comportent comme une dernière ligne de défense en cas de vol ou de compromission d'identifiants.

Prevent financial and identity theft icon
Bloquez les attaques basées sur des liens trompeurs

Isolez les utilisateurs des attaques ciblées qui s'appuient sur diverses applications collaboratives pour amener ces derniers à cliquer sur des liens intelligemment maquillés.

Werner Enterprises endigue le phishing et consolide sa sécurité avec Cloudflare

Werner Enterprises (l'un des plus gros transporteurs routiers des États-Unis) est au centre d'une alliance connectée de solutions logistiques de renommée internationale. L'entreprise avait besoin de faire évoluer la protection contre le phishing qu'elle assure à son vaste ensemble de collaborateurs dispersés dans un contexte d'accroissement de la fréquence et de la sophistication des attaques.

Werner a adopté la solution Cloudflare Email Security pour protéger ses comptes e-mail Microsoft 365, amélioré la protection de ses utilisateurs mobiles ou en déplacement et mis en œuvre une approche plus proactive afin d'arrêter le phishing. L'entreprise a réduit le nombre d'e-mails malveillants, tout en réduisant la complexité de gestion.

« Depuis la mise en œuvre de la solution, nous avons constaté une diminution de 50 % du nombre d'e-mails malveillants ou suspects reçus chaque jour par nos utilisateurs. »

Êtes-vous prêts à arrêter le phishing sur plusieurs canaux ?

Nous contacter
Reconnaissance par les analystes

Cloudflare s'est classée parmi les trois premiers de la catégorie « Offre actuelle » dans ce rapport d'analyste consacré à la sécurité du courrier électronique

Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025. Nous avons reçu le meilleur score possible (5.0/5.0) dans neuf critères, dont les services anti-logiciels malveillants, la mise en sandbox, la détection des URL malveillantes, la sécurité du web et les informations sur les menaces, ainsi que l'analyse et le traitement du contenu.

Selon le rapport, « Cloudflare est un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants.

Consulter le rapport
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité Cloudflare simplifie la protection contre le phishing multicanal

La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native proposée par Cloudflare répond au phishing sur l'ensemble des canaux : e-mail, messagerie instantanée, SMS, réseaux sociaux et autres applications collaboratives.

Architecture composable

Répondez à un ensemble exhaustif d'exigences en matière de sécurité en tirant profit d'une interopérabilité étendue et de la personnalisation.

Performances

Protégez vos collaborateurs partout dans le monde et donnez-leur du pouvoir grâce à un réseau mondial situé à environ 50 ms de 95 % des utilisateurs d'Internet.

Informations sur les menaces

Arrêtez une gamme complète de cyberattaques grâce à des informations issues de la mise en proxy de près de 20 % d'Internet et du blocage de milliards de menaces chaque jour.

Icône illustrant la protection sous forme de bouclier de sécurité
Interface unifiée

Consolidez vos outils et vos processus de travail.

Ressources

Dossier de solution

Découvrez comment Cloudflare assure une protection complète contre le phishing à l'ensemble de vos collaborateurs et de vos applications grâce à notre solution de sécurité du courrier électronique et à nos services Zero Trust.

Téléchargez la présentation de solution
Présentation de solution — Miniature
Connaissance approfondie

Découvrez comment protéger vos utilisateurs de manière préventive contre le phishing, les attaques BEC et les attaques basées sur des liens grâce à Cloudflare Email Security.

Rendez-vous sur la page web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Connaissance approfondie

Identifiez les attaques de phishing qui échappent à vos systèmes actuels de sécurité du courrier électronique, gratuitement et de manière transparente pour vos utilisateurs finaux.

Demandez une évaluation gratuite
Statistiques Cloudflare
Dossier de solution

Découvrez comment Cloudflare peut réduire les risques de phishing basés sur les liens en appliquant des protections et des mesures de contrôle grâce à l'isolement de navigateur.

Télécharger la présentation
Présentation de solution — Miniature
Étude de cas

Découvrez comment Cloudflare a déjoué une attaque de phishing sophistiquée reposant sur les SMS grâce à un processus d'authentification multifacteur (MFA, Multi-Factor Authentication) utilisant des clés physiques.

Voir l'étude de cas
Miniature du blog
Rapport

Découvrez les principaux schémas d'attaque, issus de l'observation de près de 13 milliards d'e-mails traités par Cloudflare sur une période d'un an.

Consulter le rapport
Dossier de solution

Découvrez comment Cloudflare assure une protection complète contre le phishing à l'ensemble de vos collaborateurs et de vos applications grâce à notre solution de sécurité du courrier électronique et à nos services Zero Trust.

Téléchargez la présentation de solution
