註冊
Cloudy LLM 電子郵件偵測摘要 | 閱讀部落格 >

利用 Cloudflare 防禦多通道網路釣魚

實施超出收件匣範圍的分層保護
Multi-channel phishing - Hero image

Cloudflare 的全球連通雲提供一種自動化的多層方法，來阻止電子郵件、SMS、社交媒體、即時傳訊及其他協作應用程式中的網路釣魚威脅。

Multi-channel phishing - Hero image
Cloudflare 的不同之處
低觸控、高功效保護

利用領先業界的偵測功能，只需極少調整，即可將網路釣魚風險降至最低。

美元
擴大整合，降低成本

透過完全整合的單一平台解決所有網路釣魚使用案例，從而減少支出。

Performance acceleration rocket orange
快速部署，易於管理

取得即時保護，同時減少持續管理所需的時間和精力。

運作方式

利用單一平台實施完整的多通道保護

Multi-channel phishing - How it works - Image

使用 Cloudflare 的統一安全平台，首先保護電子郵件，然後啟用其他 Zero Trust 服務，將網路釣魚防護擴展至所有通道。

閱讀解決方案簡介
Multi-channel phishing - How it works - Image
icon scale aqua
輕鬆部署和擴展

快速增強電子郵件安全性，以保護最關鍵的通道，然後以自己的步調輕鬆啟用多通道功能。

阻止電子郵件威脅

使用 ML 支援的關聯式分析，自動封鎖商業電子郵件入侵 (BEC) 攻擊、惡意附件和基於電子郵件的其他威脅。

防止認證盜竊導致的外洩

實施條件式存取及防網路釣魚攻擊的 FIDO2 安全金鑰，它們可以在認證被盜或外洩時充當最後一道防線。

Prevent financial and identity theft icon
封鎖基於連結的欺騙性攻擊

讓使用者免遭針對性攻擊，這些攻擊使用各種協作應用程式來誘騙使用者點擊巧妙混淆的連結。

Werner Enterprises 利用 Cloudflare 阻止網路釣魚並加強安全性

Werner Enterprises 作為美國最大的整車貨運公司之一，是世界級供應鏈解決方案互連聯盟的中心。隨著攻擊的頻率和複雜性不斷增長，該公司需要為大量的分散員工提升網路釣魚防護。

Werner 採用了 Cloudflare 電子郵件安全性來保護 Microsoft 365 收件匣，改進對行動和漫遊使用者的保護，並採取更主動的方法來阻止網路釣魚。該公司不僅減少了惡意電子郵件數量，還降低了管理複雜性。

「自實作以來，我們的使用者每天收到的惡意或可疑電子郵件數量減少了 50%。」

準備好阻止多個通道中的網路釣魚了嗎？

聯絡我們
分析師認可

在這份電子郵件安全性分析師報告中，Cloudflare 在「現有產品」類別中名列前三

Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」。我們在 9 項標準中獲得滿分 (5.0/5.0)，包括反惡意軟體和沙箱、惡意 URL 偵測和 Web 安全性、威脅情報以及內容分析和處理。

根據該報告，「對於希望透過深度內容分析和處理以及惡意程式碼偵測功能來擴充目前電子郵件、訊息傳遞和協作安全工具的組織而言，Cloudflare 是一個可靠的選擇。

閱讀報告
選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了多通道網路釣魚防護

Cloudflare 雲端原生安全性和連線性服務的統一平台可解決電子郵件、即時傳訊、SMS、社交及其他協作應用程式中的網路釣魚問題。

可組合的架構

透過利用廣泛的互通性和自訂，滿足各種各樣的安全要求。

效能

利用只需約 50 秒即可連線至 95% 的網際網路使用者的全球網路，為各地員工提供保護和支援。

威脅情報

使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖數十億次威脅收集而來的情報，防止各種各樣的網路攻擊。

安全護盾保護圖示
統一介面

整合工具和工作流程。

資源

Slide 1 of 6
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何使用電子郵件安全服務和 Zero Trust 服務，為員工和應用程式提供完整的網路釣魚防護。

獲取解決方案簡介
解決方案簡述 - 縮圖
深入解析

瞭解如何使用 Cloudflare 電子郵件安全性，先發制人地保護使用者，使其免受網路釣魚、BEC 攻擊以及基於連結的攻擊。

造訪網頁
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
深入解析

識別躲過您目前電子郵件防禦的網路釣魚攻擊——免費且不會對使用者產生影響。

請求一次免費的評估
Cloudflare 深入解析
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何透過套用瀏覽器隔離保護和控制，來降低基於連結的網路釣魚風險。

下載簡介
解決方案簡述 - 縮圖
案例研究

瞭解 Cloudflare 如何透過使用硬體金鑰的多重要素驗證 (MFA)，遏止了一起基於文字的複雜網路釣魚攻擊。

詳閱案例研究
部落格縮圖
報告

基於 Cloudflare 在一年期間內處理的約 130 億封電子郵件，探索主要攻擊模式。

取得報告
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何使用電子郵件安全服務和 Zero Trust 服務，為員工和應用程式提供完整的網路釣魚防護。

獲取解決方案簡介
解決方案簡述 - 縮圖
深入解析

瞭解如何使用 Cloudflare 電子郵件安全性，先發制人地保護使用者，使其免受網路釣魚、BEC 攻擊以及基於連結的攻擊。

造訪網頁
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
深入解析

識別躲過您目前電子郵件防禦的網路釣魚攻擊——免費且不會對使用者產生影響。

請求一次免費的評估
Cloudflare 深入解析
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何透過套用瀏覽器隔離保護和控制，來降低基於連結的網路釣魚風險。

下載簡介
解決方案簡述 - 縮圖
案例研究

瞭解 Cloudflare 如何透過使用硬體金鑰的多重要素驗證 (MFA)，遏止了一起基於文字的複雜網路釣魚攻擊。

詳閱案例研究
部落格縮圖
報告

基於 Cloudflare 在一年期間內處理的約 130 億封電子郵件，探索主要攻擊模式。

取得報告
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何使用電子郵件安全服務和 Zero Trust 服務，為員工和應用程式提供完整的網路釣魚防護。

獲取解決方案簡介
解決方案簡述 - 縮圖
深入解析

瞭解如何使用 Cloudflare 電子郵件安全性，先發制人地保護使用者，使其免受網路釣魚、BEC 攻擊以及基於連結的攻擊。

造訪網頁
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
深入解析

識別躲過您目前電子郵件防禦的網路釣魚攻擊——免費且不會對使用者產生影響。

請求一次免費的評估
Cloudflare 深入解析
解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何透過套用瀏覽器隔離保護和控制，來降低基於連結的網路釣魚風險。

下載簡介
解決方案簡述 - 縮圖
案例研究

瞭解 Cloudflare 如何透過使用硬體金鑰的多重要素驗證 (MFA)，遏止了一起基於文字的複雜網路釣魚攻擊。

詳閱案例研究
部落格縮圖
報告

基於 Cloudflare 在一年期間內處理的約 130 億封電子郵件，探索主要攻擊模式。

取得報告

開始使用

解決方案

支援

合規性

公眾利益

公司

© 2026 Cloudflare, Inc.隱私權政策使用條款報告網路安全問題信任與安全商標