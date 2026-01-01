Cloudflare 的全球連通雲提供一種自動化的多層方法，來阻止電子郵件、SMS、社交媒體、即時傳訊及其他協作應用程式中的網路釣魚威脅。
利用領先業界的偵測功能，只需極少調整，即可將網路釣魚風險降至最低。
透過完全整合的單一平台解決所有網路釣魚使用案例，從而減少支出。
取得即時保護，同時減少持續管理所需的時間和精力。
快速增強電子郵件安全性，以保護最關鍵的�通道，然後以自己的步調輕鬆啟用多通道功能。
使用 ML 支援的關聯式分析，自動封鎖商業電子郵件入侵 (BEC) 攻擊、惡意附件和基於電子郵件的其他威脅。
實施條件式存取及防網路釣魚攻擊的 FIDO2 安全金鑰，它們可以在認證被盜或外洩時充當最後一道防線。
讓使用者免遭針對性攻擊，這些攻擊使用各種協作應用程式來誘騙使用者點擊巧妙混淆的連結。
Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」。我們在 9 項標準中獲得滿分 (5.0/5.0)，包括反惡意軟體和沙箱、惡意 URL 偵測和 Web 安全性、威脅情報以及內容分析和處理。
根據該報告，「對於希望透過深度內容分析和��處理以及惡意程式碼偵測功能來擴充目前電子郵件、訊息傳遞和協作安全工具的組織而言，Cloudflare 是一個可靠的選擇。
Cloudflare 雲端原生安全性和連線性服務的統一平台可解決電子郵件、即時傳訊、SMS、社交及其他協作應用程式中的網路釣魚問題。
透過利用廣泛的互通性和自訂，滿足各種各樣的安全要求。
利用只需約 50 秒即可連線至 95% 的網際網路使用者的全球網路，為各地員工提供保護和支援。
使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖數十億次威脅收集而來的情報，防止各種各樣的網路攻擊。
整合工具和工作流程。