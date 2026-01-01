Werner Enterprises 作為美國最大的整車貨運公司之一，是世界級供應鏈解決方案互連聯盟的中心。隨著攻擊的頻率和複雜性不斷增長，該公司需要為大量的分散員工提升網路釣魚防護。

Werner 採用了 Cloudflare 電子郵件安全性來保護 Microsoft 365 收件匣，改進對行動和漫遊使用者的保護，並採取更主動的方法來阻止網路釣魚。該公司不僅減少了惡意電子郵件數量，還降低了管理複雜性。