利用 Cloudflare 保護混合式工作

瞭解我們的雲端原生服務可以幫您實現的特定混合式工作使用案例。
保護混合式工作涉及很多安全原則，並需要整個企業的關注和協作。

瞭解 Cloudflare 如何實現您的使用案例並簡化關鍵的安全流程。

使用案例
探索影子 IT 和 AI

利用下列產品，以更好的可見度和控制權，管理 SaaS 應用程式和 AI 工具的存取和使用：

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

瞭解更多
確保員工安全使用 GenAI

利用下列產品，獲得可見度並實施使用控制措施，讓您的團隊能夠安全地使用任何 AI 工具：

  • Cloudflare Zero Trust

瞭解更多
取代您的 VPN

利用下列產品，透過更加現代的可擴展方法簡化複雜且負擔過重的 VPN：

  • Cloudflare Access

瞭解更多
防禦多通道網路釣魚

超出收件匣範圍的分層保護——利用 Cloudflare 的以下防護服務，確保電子郵件、SMS 以及協作應用程式安全：

  • Cloudflare 電子郵件安全性

  • Cloudflare Zero Trust

瞭解更多
確保第三方存取安全

利用下列產品，透過快速安全地存取應用程式，為第三方共同作業者提供一流的體驗：

  • Cloudflare Access

瞭解更多
提供對基礎架構的特殊存取權限

利用下列產品，將 Zero Trust 控制擴展至敏感性基礎架構資源，而不中斷開發人員流程：

  • Cloudflare Access

瞭解更多
為遠距工作者提供 Web 安全性

利用下列產品，在全球各地以非凡的速度和一致性實施惡意程式碼防護：

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare 瀏覽器隔離

瞭解更多
保護您的敏感性資料

利用下列產品，重新取得對 Web、SaaS 和私人應用程式中敏感性資料和原始程式碼的可見度與控制權：

  • Cloudflare Zero Trust

瞭解更多
啟用防網路釣魚攻擊的 MFA

利用下列產品，透過符合 FIDO2 規範的 MFA 和 Zero Trust，遏止網路釣魚和最危險的威脅手段：

  • Cloudflare Access

瞭解更多
安全的訪客和公共 WiFi

在訪客 WiFi 網路中，防禦網路威脅、執行可接受的使用政策，以及最佳化訪客體驗。

  • Cloudflare DNS 篩選

瞭解更多
選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了混合式工作安全性

使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。

更簡單的實作

透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。

終端使用者體驗

透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。

敏捷的架構

透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），更有效率地強化您的 SASE 實作。

融合式保護

整合公用和私人流量的現有單點解決方案，並加速實現安全性和網路現代化。

如何為高優先順序使用案例評估 SASE 平台

獲取電子書
Canva 使用 Cloudflare 保護由 3500 多位員工組成的混合工作團隊
Canva 使用 Cloudflare 保護由 3500 多位員工組成的混合工作團隊

Canva 需要一種有效的方式，來管理全球 3500 位員工和多個第三方機構的應用程式使用並提供保護。

藉助 Cloudflare 的 ZTNA 服務 Cloudflare Access，Canva 的安全團隊發現，使用者的加入和退出以及追蹤其網路活動變得容易多了。

有了 Cloudflare Access，我們無需開發自己的身分識別與存取管理 (IAM) 系統…我們希望員工在 CanvaWorld 中擁有不同的權限級別，Access 讓我們輕鬆做到了這一點。」

聯絡 Cloudflare 企業方案代表

取得聯絡

開始使用

解決方案

支援

合規性

公眾利益

公司

