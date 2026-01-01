保護混合式工作涉及很多安全原則，並需要整個企業的關注和協作。
瞭解 Cloudflare 如何實現您的使用案例並簡化關鍵的安全流程。
利用下列產品，以更好的可見度和控制權，管理 SaaS 應用程式和 AI 工具的存取和使用：
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP
利用下列產品，獲得可見度並實施使用控制措施，讓您的團隊能夠安全地使用任何 AI 工具：
Cloudflare Zero Trust
利用下列產品，透過更加現代的可擴展方法簡化複雜且負擔過重的 VPN：
Cloudflare Access
超出收件匣範圍的分層保護——利用 Cloudflare 的以下防護服務，確保電子郵件、SMS 以及協作應用程式安全：
Cloudflare 電子郵件安全性
Cloudflare Zero Trust
利用下列產品，透過快速安全地存取應用程式，為第三方共同作業者提供一流的體驗：
Cloudflare Access
利用下列產品，將 Zero Trust 控制擴展至敏感性基礎架構資源，而不中斷開發人員流程：
Cloudflare Access
利用下列產品，在全球各地以非凡的速度和一致性實施惡意程式碼防護：
Cloudflare Gateway
Cloudflare 瀏覽器隔離
利用下列產品，重新取得對 Web、SaaS 和私人應用程式中敏感性資料和原始程式碼的可見度與控制權：
Cloudflare Zero Trust
利用下列產品，透過符合 FIDO2 規範的 MFA 和 Zero Trust，遏止網路釣魚和最危險的威脅手段：
Cloudflare Access
在訪客 WiFi 網路中，防禦網路威脅、執行可接受的使用政策，以及最佳化訪客體驗。
Cloudflare DNS 篩選
使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。
透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。
透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。
透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），更有效率地強化您的 SASE 實作。