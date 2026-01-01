探索員工使用的所有 SaaS 應用程式。管理影子 IT 以及生成式 AI 工具的使用，同時增強資料保護並保持合規性。
重新控制對 SaaS 應用程式的存取。限制員工對未經授權工具的使用，或將其重新導向至已核准的應用程式租用戶或其他資源。
降低透過 SaaS 應用程式和 AI 發生資料外流的風險，並防止員工分享受監管的敏感性資料。
透過現代化存取策略減少手動工作。在所有網際網路資源中套用一致的存取原則，同時保持全面的可見度。
Cloudflare 讓您能夠發現組織中 SaaS 和 AI 工具的使用情況。瞭解誰何時在何處使用哪些工具，然後從集中的儀表板採取行動。
檢閱 SaaS 和 AI 工具中應用程式活動的詳細分類檢視。查看整體使用趨勢，以針對性地加強安全措施。
為每個應用程式標記核准狀態，以區分已批准、未批准和仍在審核中的工具和應用程式。
套用安全性原則來封鎖未經授權的工具、將員工重新導向至已核准的應用程式租用戶或替代資源，或限制使用。
實施 DLP 規則、限制檔案上傳等動作，或隔離仍在審核中的應用程式工作階段，以降低資料暴露的風險。
Mynet 代表遊戲開發商營運遊戲，已經積聚了 80 多款頂級遊戲。隨著公司轉向混合式工作，Mynet 需要在不依賴 VPN 的情況下，提供對 SaaS 應用程式和其他資源的安全存取。
該公司採用了 Cloudflare Access，來提供對雲端主控台和 SaaS 應用程式以及後台工具的安全存取，全部透過單一登入 (SSO) 實現。因此，Mynet 不僅簡化了遠端存取，提高了使用者效能，還增強了安全性。
使用 Cloudflare 的統一雲端原生服務平台，您可以重新取得對內部存取的可見性和控制權，作為 SASE 策略的一環。
透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。
透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。
透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），提高 SASE 實作的效率。