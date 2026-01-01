註冊
SaaS 應用程式提供您所需要的靈活性和敏捷性，可為混合員工提供支援。但使用未經授權的 SaaS 應用程式和 AI 工具可能會帶來新的安全風險。

Cloudflare 的 SASE 平台簡化了從世界各地管理 SaaS 應用程式存取（包括 GenAI 和現代協作工具）的過程。您可以提高應用程式使用情況可見度、嚴格控制存取和保護資料，同時仍然能夠確保員工擁有保持高效所需的工具。

Cloudflare 的不同之處
提高可見度

探索員工使用的所有 SaaS 應用程式。管理影子 IT 以及生成式 AI 工具的使用，同時增強資料保護並保持合規性。

加強存取控制

重新控制對 SaaS 應用程式的存取。限制員工對未經授權工具的使用，或將其重新導向至已核准的應用程式租用戶或其他資源。

避免資料外洩

降低透過 SaaS 應用程式和 AI 發生資料外流的風險，並防止員工分享受監管的敏感性資料。

簡化安全營運

透過現代化存取策略減少手動工作。在所有網際網路資源中套用一致的存取原則，同時保持全面的可見度。

運作方式

使用 Cloudflare 的 SASE 平台來管理影子 IT 和 AI

Cloudflare 讓您能夠發現組織中 SaaS 和 AI 工具的使用情況。瞭解誰何時在何處使用哪些工具，然後從集中的儀表板採取行動。

視覺化目前狀態

檢閱 SaaS 和 AI 工具中應用程式活動的詳細分類檢視。查看整體使用趨勢，以針對性地加強安全措施。

管理應用程式使用

為每個應用程式標記核准狀態，以區分已批准、未批准和仍在審核中的工具和應用程式。

實施內嵌保護

套用安全性原則來封鎖未經授權的工具、將員工重新導向至已核准的應用程式租用戶或替代資源，或限制使用。

防止資料遺失

實施 DLP 規則、限制檔案上傳等動作，或隔離仍在審核中的應用程式工作階段，以降低資料暴露的風險。

Mynet 透過 Cloudflare 提供對 SaaS 應用程式的安全存取

Mynet 代表遊戲開發商營運遊戲，已經積聚了 80 多款頂級遊戲。隨著公司轉向混合式工作，Mynet 需要在不依賴 VPN 的情況下，提供對 SaaS 應用程式和其他資源的安全存取。

該公司採用了 Cloudflare Access，來提供對雲端主控台和 SaaS 應用程式以及後台工具的安全存取，全部透過單一登入 (SSO) 實現。因此，Mynet 不僅簡化了遠端存取，提高了使用者效能，還增強了安全性。

「Cloudflare 幫助我們簡化了在整個組織內實施存取控制的方式。我們利用節省下來的時間和資金，進一步提升了服務品質。」

——Mynet 安全組

選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了影子 IT 和 AI 的管理

使用 Cloudflare 的統一雲端原生服務平台，您可以重新取得對內部存取的可見性和控制權，作為 SASE 策略的一環。

更簡單的實作

透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。

終端使用者體驗

透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。

敏捷的架構

透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），提高 SASE 實作的效率。

融合式保護

整合公用和私人流量的現有單點解決方案，並加速實現安全性和網路現代化。

