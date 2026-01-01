Identifier l'informatique et l'IA fantôme grâce à Cloudflare Renforcez la visibilité et le contrôle grâce à une plateforme unifiée

Les applications SaaS proposent la flexibilité et l'agilité dont vous avez besoin pour soutenir vos collaborateurs en travail hybride. Toutefois, l'utilisation d'applications SaaS et d'outils IA non autorisés peut entraîner de nouveaux risques en matière de sécurité.

La plateforme SASE (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie) de Cloudflare simplifie la gestion de l'accès aux applications SaaS, notamment à l'IA générative et aux outils de collaboration modernes, depuis n'importe quel point du monde. Elle vous permet d'augmenter votre visibilité sur l'utilisation des applications, de contrôler étroitement les accès et de protéger vos données, tout en vous assurant que vos collaborateurs disposent des outils dont ils ont besoin pour être productifs.