Les applications SaaS proposent la flexibilité et l'agilité dont vous avez besoin pour soutenir vos collaborateurs en travail hybride. Toutefois, l'utilisation d'applications SaaS et d'outils IA non autorisés peut entraîner de nouveaux risques en matière de sécurité.
La plateforme SASE (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie) de Cloudflare simplifie la gestion de l'accès aux applications SaaS, notamment à l'IA générative et aux outils de collaboration modernes, depuis n'importe quel point du monde. Elle vous permet d'augmenter votre visibilité sur l'utilisation des applications, de contrôler étroitement les accès et de protéger vos données, tout en vous assurant que vos collaborateurs disposent des outils dont ils ont besoin pour être productifs.
Identifiez toutes les applications SaaS utilisées par vos collaborateurs. Gérez l'informatique fantôme (Shadow IT) et l'utilisation des outils d'IA générative, tout en renforçant la protection de vos données et en assurant la conformité.
Reprenez le contrôle sur l'accès à vos applications SaaS. Limitez l'utilisation d'outils non autorisés par vos collaborateurs ou redirigez-les vers des tenants applicatifs approuvés ou d'autres ressources.
Réduisez le risque d'exfiltration de données par l'intermédiaire des applications SaaS et de l'IA, tout en empêchant vos collaborateurs de partager des données sensibles et réglementées.
Diminuez la quantité d'efforts manuels requis grâce à une stratégie d'accès modernisée. Appliquez des politiques d'accès cohérentes à l'ensemble de vos ressources Internet, tout en maintenant une visibilité complète.
Cloudflare vous permet d'identifier l'utilisation des outils SaaS et IA au sein de votre entreprise. Découvrez qui utilise quels outils, quand et depuis quel endroit, avant de prendre des mesures depuis un tableau de bord centralisé.
Passez en revue notre rapport détaillé et catégorisé de l'activité des applications pour l'ensemble de vos outils SaaS et IA. Découvrez les tendances générales d'utilisation afin de mieux cibler vos efforts en matière de sécurité.
Identifiez les statuts d'approbation de chaque application afin de distinguer les applications et les outils approuvés de ceux qui ne l'ont pas été et de ceux qui sont toujours en cours d'examen.
Appliquez vos politiques de sécurité afin de bloquer les outils non approuvés, de rediriger vos collaborateurs vers des tenants applicatifs approuvés ou d'autres ressources, ou d'imposer des restrictions relatives à l'utilisation.
Mettez en place des règles relatives à la DLP (Data Loss Protection, protection contre les pertes de données), limitez les actions (comme le téléchargement de fichiers) ou isolez les sessions pour les applications en cours d'examen afin de réduire les risques d'exposition de données.
Exploitant des jeux pour le compte de leurs concepteurs, Mynet s'est constituée un catalogue de haute volée comptant plus de 80 titres. Lorsque l'entreprise est passée au travail hybride, Mynet s'est vue contrainte de proposer un accès sécurisé à ses applications SaaS et à ses autres ressources sans devoir s'appuyer sur un VPN.
L'entreprise a adopté Cloudflare Access pour assurer l'accès sécurisé à la console cloud et aux applications SaaS, ainsi qu'aux outils de back-office, le tout basé sur une authentification unique (Single Sign On, SSO). En conséquence, Mynet a rationalisé l'accès à distance, amélioré les performances pour ses utilisateurs et renforcé sa sécurité.
La plateforme unifiée de services cloud-native proposée par Cloudflare vous permet de retrouver visibilité et contrôle sur les accès internes dans le cadre d'une stratégie SASE.
Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Améliorez l'efficacité de votre déploiement SASE grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.