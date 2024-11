La réussite de la stratégie de drop marketing virale de Pacsun a laissé l'entreprise face à un dilemme de taille. Ses événements de vente en ligne se sont révélés tout aussi irrésistibles pour les bots automatisés et les autres profiteurs sévissant sur Internet que pour les clients véritables. Les fréquentes attaques lancées contre le site web et le stock de l'entreprise pendant ses drops ont posé de réelles difficultés aux équipes chargées de l'IT et de la sécurité, qui ont dû lutter pour préserver leur présence en ligne.



Pacsun a migré vers Cloudflare et ainsi déplacé plus de 95 % de son trafic vers notre réseau mondial, qui bénéficie depuis de notre pare-feu d'applications web (WAF), de notre DNS sécurisé et de notre protection contre les attaques DDoS. L'entreprise a constaté des avantages dès le premier jour. Ses propriétés web étaient accélérées, demeuraient en ligne et bloquaient les bots comme jamais auparavant.