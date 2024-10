Principaux scénarios d'utilisation de Cloudforce One Cloudforce One englobe les aspects essentiels de l'approche moderne relative aux informations et aux opérations sur les menaces afin de rendre les entreprises plus intelligentes, réactives et sécurisées

Séances d'information sur les menaces Interagissez directement avec nos experts afin de bénéficier d'informations utiles sur les menaces envers votre activité, y compris des recherches sur les adversaires parmi les États-nations et les multinationales. Protection de la marque et protection contre le phishing Préservez la confiance dans votre marque en identifiant les domaines « susceptibles d'être confondus », conçus pour imiter votre marque lors d'attaques de phishing. Informations sur la sécurité spécifiques aux secteurs Bénéficiez des dernières informations sur les acteurs malveillants et leurs tactiques, techniques et procédures (TTP, Tactics, Techniques and Procedures) à l'encontre de votre secteur.