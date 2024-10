Principais casos de uso do Cloudforce One O Cloudforce One reúne em um só pacote os aspectos vitais da moderna inteligência contra ameaças e as operações que tornam as organizações mais inteligentes, mais responsivas e mais seguras

Resumos de ameaças Interaja diretamente com nossos especialistas para obter insights sobre ameaças à sua empresa, incluindo pesquisas sobre adversários de estados-nação e de estados comerciais. Proteções de marca e contra phishing Preserve a confiança da marca identificando domínios “confusos” projetados para imitar sua marca em ataques de phishing. Insights sobre segurança específicos do setor Obtenha as últimas novidades sobre invasores e táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) direcionados ao seu setor.