Diagnostiquez les problèmes d'expérience utilisateur

La solution Cloudflare Browser Insights vous permet de mesurer les indicateurs de performances du point de vue des visiteurs du monde entier. Notre outil Speed Page génère également des instantanés de votre processus de chargement. De même, le service Cloudflare Observatory s'appuie sur des tests synthétiques et les données des utilisateurs pour évaluer les performances web.

Accélérez la diffusion de contenu

Notre DNS de pointe et notre réseau de diffusion de contenu (Content Delivery Network, CDN) agissent de concert pour accepter les requêtes et diffuser le contenu depuis notre réseau implanté dans 330 villes. En outre, notre service de routage intelligent Argo Smart Routing utilise les informations sur le réseau compilées par Cloudflare pour orienter le contenu dynamique vers les liaisons Internet les plus rapides.

Simplifiez la diffusion et la gestion des médias

Les solutions Cloudflare Image Optimization et Stream fluidifient la diffusion de médias. Créez des variantes d'images sur mesure à partir de l'image principale, optimisez les images pour le mobile et diffusez des vidéos en direct/à la demande.