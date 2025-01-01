Диагностика проблем, связанных с удобством использования

Cloudflare Browser Insights позволяет измерять показатели производительности с точки зрения посетителей веб-сайтов со всего мира. Наш инструмент Speed Page также создает снимки процесса загрузки. А Cloudflare Observatory использует синтетические тесты и пользовательские данные для оптимизации веб-производительности.

Ускорение доставки контента

Наша ведущая в отрасли DNS и сеть доставки контента (CDN) автоматически работают вместе, принимая запросы и обслуживая контент через нашу сеть, охватывающую 335 городов. Кроме того, наша Умная маршрутизация по технологии Argo (Argo Smart Routing) использует сбор и анализ сетевой информации Cloudflare для управления динамическим содержимым по самым быстрым интернет-путям.

Упрощение доставки мультимедиа и управления им

Cloudflare Image Optimization и Stream обеспечивают бесперебойную доставку мультимедиа. Создавайте индивидуальные варианты изображений на основе основного варианта, оптимизируйте мобильные изображения и предоставляйте видео в реальном времени и по запросу.