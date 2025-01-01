Благодаря сервисам доставки приложений Cloudflare ваш веб-сайт будет находиться в миллисекундах от каждого пользователя Интернета, что позволяет легко диагностировать проблемы, связанные с удобством использования, оптимизировать кэширование и ускорить доставку динамического содержимого.
Глобальная сеть Cloudflare кэширует ваш статический контент в пределах 50 мс от 95% всех пользователей Интернета. А наша интеллектуальная маршрутизация направляет динамическое содержимое по самым быстрым маршрутам Интернета.
Сеть Anycast Cloudflare — с сетевыми локациями в более чем 335 городах — гарантирует, что ваши пользователи всегда смогут получить доступ к вашему контенту.
Все сервисы Cloudflare изначально соз�даны для совместной работы сразу же после их внедрения и доступны через простой в использовании единый интерфейс.
Диагностика проблем, связанных с удобством использования
Cloudflare Browser Insights позволяет измерять показатели производительности с точки зрения посетителей веб-сайтов со всего мира. Наш инструмент Speed Page также создает снимки процесса загрузки. А Cloudflare Observatory использует синтетические тесты и пользовательские данные для оптимизации веб-производительности.
Ускорение доставки контента
Наша ведущая в отрасли DNS и сеть доставки контента (CDN) автоматически работают вместе, принимая запросы и обслуживая контент через нашу сеть, охватывающую 335 городов. Кроме того, наша Умная маршрутизация по технологии Argo (Argo Smart Routing) использует сбор и анализ сетевой информации Cloudflare для управления динамическим содержимым по самым быстрым интернет-путям.
Упрощение доставки мультимедиа и управления им
Cloudflare Image Optimization и Stream обеспечивают бесперебойную доставку мультимедиа. Создавайте индивидуальные варианты изображений на основе основного варианта, оптимизируйте мобильные изображения и предоставляйте видео в реальном времени и по запросу.
Picsart, поставщик приложений для редактирования фотографий, предвидел проблемы с доставкой контента, поскольку рост компании опережал мощность ее серверов.
Действуя проактивно, они внедрили сеть доставки содержимого от Cloudflare. Теперь их веб-ресурсы кэшируются и доставляются через мощную сеть, охватывающую 335 городов, основанную на лучших в отрасли средствах сбора и анализа сетевой информации.