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Бесплатная защита и ускорение для вашего веб-сайта

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Миссия Cloudflare – дальнейшее развитие и совершенствование Интернет. Мы считаем, что каждый веб-сайт и приложение должны иметь свободный доступ к основным средствам безопасности и производительности. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы ваш сайт мог использовать план Free.

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CDN
Обеспечьте сверхбыструю доставку контента через глобальную сеть Cloudflare.
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DNS
Ускорьте работу своего веб-сайт с помощью самого быстрого, устойчивого и безопасного авторитетного DNS.
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Аналитика
Получайте аналитическую информацию о трафике, использовании пропускной способности и нейтрализации запросов с атаками.
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Защита от DDoS-атак
Защищайтесь от DDoS -атак на прикладном уровне любого размера и вида.
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Universal SSL сертификат
Защитите свой сайт, чтобы в браузерах не появлялись предупреждения о потенциальной опасности, а поисковые системы не снижали позиции ваших ресурсов при выдаче результатов.
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WAF
Защитите свой сайт от мощных и широко распространенных атак.
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Защита от ботов
Выявляйте или блокируйте наиболее распространенные вредоносные боты и боты на основе ИИ от популярных провайдеров облачных сервисов.
Подробнее ограничение числа

запросов на основе IP -адреса
Защита от вредоносных действий — DDoS, входа в систему методом подбора пароля и других атак.
Узнайте подробности

Планы Pro и Business

Масштабирование с помощью Cloudflare

Выберите подходящий план с учетом потребностей вашего бизнеса.

Используйте больше возможностей Cloudflare

Повысьте производительность и безопасность с помощью этих платных продуктов, которые можно добавить к вашему бесплатному плану Free.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Умная маршрутизация по технологии Argo

Argo Smart Routing — это сервис, который использует оптимизированные маршруты в сеть Cloudflare для более быстрой, надежной и безопасной доставки трафика вашим пользователям, чем через обычный Интернет. Argo включает в себя умную маршрутизацию и многоуровневое кэширование.

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От $5 в месяц
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Reliability load balancer - round icon
Балансировка нагрузки

Балансировка нагрузки предотвращает перебои в обслуживании с помощью локальной и глобальной балансировки нагрузки трафика, географической маршрутизации, проверок работоспособности серверов и аварийного переключения, обеспечивая постоянную доступность критически важных ресурсов.

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От $5 в месяц
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Cloudflare stream delivery - round icon
Stream

Cloudflare Stream упрощает хранение, кодирование и воспроизведение видео. Начните с 5 $ в месяц за 1 000 минут сохраненного видео.

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От $5 в месяц
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Дополнительные надстройки безопасности
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Расширенный диспетчер сертификатов

Расширенный диспетчер сертификатов (Advanced Certificate Manager) – это гибкий, настраиваемый сервис выдачи и управления сертификатами в Cloudflare.

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От $10 в месяц
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Cloudflare access round icon
Access

Cloudflare Access защищает внутренние ресурсы, обеспечивая безопасность, аутентификацию и мониторинг доступа для каждого пользователя и каждого приложения.

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От $5 в месяц
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Traffic attack browser - round icon
Ограничение числа запросов

Ограничение скорости защищает от атак типа Rate Limiting, попыток входа методом подбора пароля и других видов злоупотреблений.

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От $5 в месяц
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