Миссия Cloudflare – дальнейшее развитие и совершенствование Интернет. Мы считаем, что каждый веб-сайт и приложение должны иметь свободный доступ к основным средствам безопасности и производительности. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы ваш сайт мог использовать план Free.
CDN
Обеспечьте сверхбыструю доставку контента через глобальную сеть Cloudflare.
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DNS
Ускорьте работу своего веб-сайт с помощью самого быстрого, устойчивого и безопасного авторитетного DNS.
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Аналитика
Получайте аналитическую информацию о трафике, и�спользовании пропускной способности и нейтрализации запросов с атаками.
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Защита от DDoS-атак
Защищайтесь от DDoS -атак на прикладном уровне любого размера и вида.
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Universal SSL сертификат
Защитите свой сайт, чтобы в браузерах не появлялись предупреждения о потенциальной опасности, а поисковые системы не снижали позиции ваших ресурсов при выдаче результатов.
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WAF
Защитите свой сайт от мощных и широко распространенных атак.
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Защита от ботов
Выявляйте или блокируйте наиболее распространенные вредоносные боты и боты на основе ИИ от популярных провайдеров облачных сервисов.
Подробнее ограничение числа
запросов на основе IP -адреса
Защита от вредоносных действий — DDoS, входа в систему методом подбора пар�оля и других атак.
Узнайте подробности
Argo Smart Routing — это сервис, который использует оптимизированные маршруты в сеть Cloudflare для более быстрой, надежной и безопасной доставки трафика вашим пользователям, чем через обычный Интернет. Argo включает в себя умную маршрутизацию и многоуровневое кэширование.
Балансировка нагрузки предотвращает перебои в обслуживании с помощью локальной и глобальной балансировки нагрузки трафика, географической маршрутизации, проверок работоспособности серверов и аварийного переключения, обеспечивая постоянную доступность критически важных ресурсов.
Cloudflare Stream упрощает хранение, кодирование и воспроизведение видео. Начните с 5 $ в месяц за 1 000 минут сохраненного видео.
Расширенный диспетчер сертификатов (Advanced Certificate Manager) – это гибкий, настраиваемый сервис выдачи и управления сертификатами в Cloudflare.
Cloudflare Access защищает внутренние ресурсы, обеспечивая безопасность, аутентификацию и мониторинг доступа для каждого пользователя и каждого приложения.
Ограничение скорости защищает от атак типа Rate Limiting, попыток входа методом подбора пароля и других видов злоупотреблений.
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