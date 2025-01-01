Cloudflare WAF работает в глобальной сети Cloudflare и размещается перед веб-приложениями, чтобы остановить широкий спектр атак в режиме реального времени, используя мощные наборы правил, расширенное ограничение числа запросов, проверки на раскрытие учетных данных, сканирование загруженного контента и другие меры безопасности.

WAF интегрируется с нашим признанным аналитиками и ведущим в отрасли портфолио средств обеспечения безопасности приложений для комплексной защиты.