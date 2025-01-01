Cloudflare названа «Лидером» согласно отчету Forrester Wave в категории «WAF» за 2025 год Получить отчет>

WAF Cloudflare

Блокируйте новейшие атаки с помощью нашего ведущего в отрасли межсетевого экрана веб-приложений (WAF).
Cloudflare WAF

Cloudflare WAF использует сбор и анализ информации об угрозах, а также машинное обучение на основе аналитических данных платформы из облака connectivity cloud от Cloudflare, чтобы остановить новейшие угрозы, включая угрозы нулевого дня (zero-day).

Нужен не только WAF, но и другие сервисы? Обсудите с экспертом!

Cloudflare WAF
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE WAF
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Глобальный сбор и анализ информации об угрозах

Глобальная сеть Cloudflare обрабатывает 100 млн HTTP-запросов в секунду при пиковой нагрузке, обеспечивая непревзойденную защиту от новейших атак, включая эксплойты нулевого дня (zero-day).

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Обнаружение на основе машинного обучения

Cloudflare WAF использует машинное обучение для автоматического блокирования возникающих угроз в режиме реального времени.

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Простое развертывание и удобное управление

Клиенты могут настроить WAF всего несколькими щелчками мыши, а наш WAF интегрируется с остальными нашими средствами безопасности приложений для обеспечения полного покрытия. Не требуется обучение или профессиональные услуги.

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Управляемые и пользовательские наборы правил

Помимо правил OWASP, управляемые правила Cloudflare обеспечивают быструю защиту от атак нулевого дня (zero-day), а настраиваемые наборы правил позволяют организациям адаптировать свои WAF для реализации политик, специфичных для организации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Cloudflare WAF работает в глобальной сети Cloudflare и размещается перед веб-приложениями, чтобы остановить широкий спектр атак в режиме реального времени, используя мощные наборы правил, расширенное ограничение числа запросов, проверки на раскрытие учетных данных, сканирование загруженного контента и другие меры безопасности.

WAF интегрируется с нашим признанным аналитиками и ведущим в отрасли портфолио средств обеспечения безопасности приложений для комплексной защиты.

Узнайте, как Cloudflare использует машинное обучение для обнаружения нулевого дня (zero-day) до его наступления.

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Что говорят наши клиенты

«Благодаря платформе Cloudflare мы получаем очень мощные, хорошо продуманные с технической точки зрения средства обнаружения и защиты [безопасности приложений], для развертывания которых практически не требуется никаких усилий. Это особенно важно для наших организаций, которые уже испытывают трудности в связи с ограниченными ресурсами».

Заместитель директора и временный руководитель департамента информационной безопасности штата, штат Аризона

Основные примеры использования WAF

Cloudflare WAF помогает блокировать атаки на ваше приложение, такие как Топ-10 угроз по версии OWASP, попытки захвата учетных записей, загрузка вредоносного ПО и многое другое.

Prevent financial and identity theft icon
Блокируйте распространенные атаки, такие как внедрение кода SQL и cross-site scripting

Cloudflare использует основные правила для Топ-10 уязвимостей по версии OWASP для блокирования наиболее распространенных атак уровня 7.

Security Shield Protection Icon
Блокируйте атаки на основе попыток подстановки учетных данных

Наш WAF предотвращает захват учетных записей, обнаруживая и блокируя использование украденных или раскрытых учетных данных пользователей.

Обнаружение вредоносного ПО в загруженных файлах

Сканирование содержимого WAF защищает ваши веб-серверы и корпоративную сеть от вредоносного ПО путем сканирования файлов по мере их загрузки в ваше приложение.

Помогаем компаниям по всему миру защитить свои приложения

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Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

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Product brief

Описание продукта WAF

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

Получить справочный документ
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Описание продукта WAF

Получить описание продукта
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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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