Cloudflare WAF использует сбор и анализ информации об угрозах, а также машинное обучение на основе аналитических данных платформы из облака connectivity cloud от Cloudflare, чтобы остановить новейшие угрозы, включая угрозы нулевого дня (zero-day).
Глобальная сеть Cloudflare обрабатывает 100 млн HTTP-запросов в секунду при пиковой нагрузке, обеспечивая непревзойденную защиту от новейших атак, включая эксплойты нулевого дня (zero-day).
Cloudflare WAF использует машинное обучение для автоматического блокирования возникающих угроз в режиме реального времени.
Клиенты могут настроить WAF всего несколькими щелчками мыши, а наш WAF интегрируется с остальными нашими средствами безопасности приложений для обеспечения полного покрытия. Не требуется обучение или профессиональные услуги.
Помимо правил OWASP, управляемые правила Cloudflare обеспечивают быструю защиту от атак нулевого дня (zero-day), а настраиваемые наборы правил позволяют организациям адаптировать свои WAF для реализации политик, специфичных для организации.
Cloudflare WAF работает в глобальной сети Cloudflare и размещается перед веб-приложениями, чтобы остановить широкий спектр атак в режиме реального времени, используя мощные наборы правил, расширенное ограничение числа запросов, проверки на раскрытие учетных данных, сканирование загруженного контента и другие меры безопасности.
WAF интегрируется с нашим признанным аналитиками и ведущим в отрасли портфолио средств обеспечения безопасности приложений для комплексной защиты.
«Благодаря платформе Cloudflare мы получаем очень мощные, хорошо продуманные с технической точки зрения средства обнаружения и защиты [безопасности приложений], для развертывания которых практически не требуется никаких усилий. Это особенно важно для наших организаций, которые уже испытывают трудности в связи с ограниченными ресурсами».
Заместитель директора и временный руководитель департамента информационной безопасности штата, штат Аризона
Cloudflare использует основные правила для Топ-10 уязвимостей по версии OWASP для блокирования наиболее распространенных атак уровня 7.
Наш WAF предотвращает захват учетных записей, обнаруживая и блокируя использование украденных или раскр�ытых учетных данных пользователей.
Сканирование содержимого WAF защищает ваши веб-серверы и корпоративную сеть от вредоносного ПО путем сканирования файлов по мере их загрузки в ваше приложение.