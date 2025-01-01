Cloudflare Load Balancing

Глобальная и непрерывная балансировка нагрузки.
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Cloudflare Load Balancing повышает производительность, доступность систем и удобство использования, динамически балансируя трафик между территориально распределенными серверами и центрами обработки данных.

Посмотрите планы и цены на балансировку нагрузки.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE LOAD BALANCING
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Улучшенная производительность и отказоустойчивость

Запросы, которые проксируются через Cloudflare, начинают перенаправляться в ближайший центр обработки данных сразу после отказа сервера-источника или пула серверов — это помогает максимально увеличить производительность и отказоустойчивость.

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Повышенная гибкость

Балансируйте трафик по различным протоколам уровней 4-7 — включая HTTP(S), TCP и UDP — и адаптируйте конфигурацию с учетом потребностей вашего бизнеса.

конфигурирование
Простота конфигурации и управления

Создайте настраиваемую и масштабируемую инфраструктуру балансировки нагрузки, используя Информационную панель Cloudflare или REST API — никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения вам не потребуется.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Повышение доступности и производительности веб-ресурсов благодаря нашему глобальному облачному балансировщику нагрузки

Карта сети, основная иллюстрация

Балансировка нагрузки интеллектуально распределяет трафик по мультиоблачным системам, чтобы снизить нагрузку на сервер, улучшить доступность приложений и удобство использования, а также минимизировать использование пропускной способности и задержку.

Балансировка нагрузки работает в каждом из наших центров обработки данных в более чем 335 городах и опирается на наш устойчивый к DDoS-атакам DNS — самый быстрый авторитетный DNS в мире.

Карта сети, основная иллюстрация

Узнайте, как повысить производительность и масштабируемость приложений с помощью инструментов Cloudflare

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Что говорят наши клиенты

«Комбинация географического распределения в системе балансировки нагрузки и средств кэширования, которые предлагает Cloudflare, помогает обеспечить максимально возможную скорость загрузки для наших клиентов».

Active Solutions, управляющий директор — Найджел Хепуорт (Nigel Hepworth)

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ

Cloudflare Load Balancing помогает добиться максимальной доступности приложений, снизив нагрузку на сервер и затраты на оборудование

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Управление глобальным трафиком (GTM)

Балансируйте трафик между географически разнесенными центрами обработки данных, чтобы гарантировать доступность и отказоустойчивость приложений даже во время пиковой нагрузки, сбоев или атак.

Балансировка нагрузки частной сети (PNLB)

С поддержкой частных IP вы получаете почти мгновенное переключение на резервные серверы, где бы они ни были развернуты: в частном, общедоступном или гибридном облаке.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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