Cloudflare Load Balancing

Балансировка нагрузки интеллектуально распределяет трафик по мультиоблачным системам, чтобы снизить нагрузку на сервер, улучшить доступность приложений и удобство использования, а также минимизировать использование пропускной способности и задержку.

Балансировка нагрузки работает в каждом из наших центров обработки данных в более чем 335 городах и опирается на наш устойчивый к DDoS-атакам DNS — самый быстрый авторитетный DNS в мире.