Cloudflare Load Balancing повышает производительность, доступность систем и удобство использования, динамически балансируя трафик между территориально распределенными серверами и центрами обработки данных.
Посмотрите планы и цены на балансировку нагрузки.
Запросы, которые проксируются через Cloudflare, начинают перенаправляться в ближайший центр обработки данных сразу после отказа сервера-источника или пула серверов — это помогает максимально увеличить производительность и отказоустойчивость.
Балансируйте трафик по различным протоколам уровней 4-7 — включая HTTP(S), TCP и UDP — и адаптируйте конфигурацию с учетом потребностей вашего бизнеса.
Создайте настраиваемую и масштабируемую инфраструктуру балансировки нагрузки, используя Информационную панель Cloudflare или REST API — никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения вам не потребуется.
Балансировка нагрузки интеллектуально распределяет трафик по мультиоблачным системам, чтобы снизить нагрузку на сервер, улучшить доступность приложений и удобство использования, а также минимизировать использование пропускной способности и задержку.
Балансировка нагрузки работает в каждом из наших центров обработки данных в более чем 335 городах и опирается на наш устойчивый к DDoS-атакам DNS — самый быстрый авторитетный DNS в мире.
«Комбинация географического распределения в системе балансировки нагрузки и средств кэширования, которые предлагает Cloudflare, помогает обеспечить максимально возможную скорость загрузки для наших клиентов».
Active Solutions, управляющий директор — Найджел Хепуорт (Nigel Hepworth)
Балансируйте трафик между географически разнесенными центрами обработки данных, чтобы гарантировать доступность и отказоустойчивость приложений даже во время пиковой нагрузки, сбоев или атак.
С поддержкой частных IP вы получаете почти мгновенное переключение на резервные серверы, где бы они ни были развернуты: в частном, общедоступном или гибридном облаке.