Cloudflare Stream

Бессерверная потоковая передача видео в реальном времени и по требованию

Выгружайте, храните, кодируйте и передавайте видео в реальном времени и по требованию с помощью одного API. Stream поставляется с неограниченным хранилищем видео и доставкой с малой задержкой: вашей команде разработчиков не требуются знания формата, протокола или кодирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE STREAM
Унифицированная и упрощенная инфраструктура

Храните и доставляйте видео из одного конвейера. Stream автоматически обрабатывает кодеки, протоколы и битрейт, позволяя вашим сотрудникам сосредоточиться на выполнении проектов.

Экономичная доставка видео с малой задержкой

При использовании Stream вы платите только за минуты доставленного и сохраненного видео без дополнительной оплаты за кодирование или пропускную способность.

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Настраиваемое редактирование видео и аналитика

Stream позволяет добавлять субтитры на разных языках, встраивать собственные водяные знаки и обрезать видео без повторной загрузки. Он также предлагает подробную аналитику с разбивкой показателей по создателям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сквозное глобальное хранение и доставка видео

Cost effective video delivery

Cloudflare Stream позволяет разрабатывать, доставлять, хранить и анализировать функции видео в реальном времени и по запросу на единой платформе без необходимости настройки или обслуживания инфраструктуры.

Stream доставляет ваш видеоконтент из 335+ центров обработки данных по всему миру, гарантируя, что ваши пользователи получат самое быстрое и высококачественное воспроизведение и потоковую передачу из любой точки.

Cost effective video delivery

Оптимизируйте свою видеоинфраструктуру

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Что говорят наши клиенты

«Видео невероятно важно для нас и нашего сообщества. Cloudflare Stream облегчает демонстрацию нашей игры и позволяет быстро распространять видео без необходимости создавать собственное решение для потоковой передачи с нуля.»

Директор по ИТ, Hypixel

Основные примеры использования Stream

Используйте Stream для создания собственных функций видео на веб-сайтах и в собственных приложениях: от простого воспроизведения до полноценной видеоплатформы

Обеспечьте лучшее качество видео

Stream автоматически кодирует и доставляет видео с идеальным качеством для трансляций — прямых и по запросу — на веб-сайтах, выделенных потоковых устройствах и собственных приложениях iOS и Android.

Контролируйте доступ по локации и IP-адресу

Включите приватный, аутентифицированный или ограниченный по времени доступ к платному контенту и ограничьте загрузку отдельно для каждого видео.

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Управляйте пользовательским контентом

Предоставьте своим пользователям возможность загружать видео непосредственно в Stream с помощью уникальных одноразовых URL-адресов загрузки и отслеживайте видеоаналитику для каждого автора.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Возьмите под контроль свою видеоинфраструктуру

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