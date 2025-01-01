Выгружайте, храните, кодируйте и передавайте видео в реальном времени и по требованию с помощью одного API. Stream поставляется с неограниченным хранилищем видео и доставкой с малой задержкой: вашей команде разработчиков не требуются знания формата, протокола или кодирования.
Храните и доставляйте видео из одного конвейера. Stream автоматически обрабатывает кодеки, протоколы и битрейт, позволяя вашим сотрудникам сосредоточиться на выполнении проектов.
При использовании Stream вы платите только за минуты доставленного и сохраненного видео без дополнительной оплаты за кодирование или пропускную способность.
Stream позволяет добавлять субтитры на разных языках, встраивать собственные водяные знаки и обрезать видео без повторной загрузки. Он также предлагает подробную аналитику с разбивкой показателей по создателям.
Cloudflare Stream позволяет разрабатывать, доставлять, хранить и анализировать функции видео в реальном времени и по запросу на единой платформе без необходимости настройки или обслуживания инфраструктуры.
Stream доставляет ваш видеоконтент из 335+ центров обработки данных по всему миру, гарантируя, что ваши пользователи получат самое быстрое и высококачественное воспроизведение и потоковую передачу из любой точки.
«Видео невероятно важно для нас и нашего сообщества. Cloudflare Stream облегчает демонстрацию нашей игры и позволяет быстро распространять видео без необходимости создавать собственное решение для потоковой передачи с нуля.»
Директор по ИТ, Hypixel
Stream автоматически кодирует и доставляет видео с идеальным качеством для трансляций — прямых и по запросу — на веб-сайтах, выделенных потоковых устройствах и собственных приложениях iOS и Android.
Включите приватный, аутентифицированный или ограниченный по времени доступ к платному контенту и ограничьте загрузку отдельно для каждого видео.
Предоставьте своим пользователям возможность загружать видео непосредственно в Stream с помощью уникальных одноразовых URL-адресов загрузки и отслеживайте видеоаналитику для каждого автора.