Cloudflare Stream позволяет разрабатывать, доставлять, хранить и анализировать функции видео в реальном времени и по запросу на единой платформе без необходимости настройки или обслуживания инфраструктуры.

Stream доставляет ваш видеоконтент из 335+ центров обработки данных по всему миру, гарантируя, что ваши пользователи получат самое быстрое и высококачественное воспроизведение и потоковую передачу из любой точки.