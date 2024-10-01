從單一管道儲存和傳遞影片。Stream 可自動處理轉碼器、通訊協定和位元率，從而讓團隊能夠專注於其他專案。
透過 Stream，您只需支付傳遞和儲存影片（分鐘數）的費用，無需支付額外的編碼或頻寬費用。
使用 Stream，您無需重新上傳即可新增多語言字幕、套用自訂浮水印和剪輯影片。它還可提供詳細的分析，按每位創作者細分指標。
使用 Cloudflare Stream，您可從單一平台構建、傳遞、儲存和分析即時和點播影片功能，而無需設定或維護基礎架構。
Stream 從全球 330+ 個資料中心傳遞影片內容，確保使用者可從任何地方取得最快速、最高品質的播放和串流選項。
「影片對我們和我們的社群來說非常重要。Cloudflare Stream 讓我們可以輕鬆地展示我們的遊戲並分發影片，而無需從頭開始構建我們自己的串流媒體解決方案。」
——Hypixel IT 總監
Stream 可自動編碼，並以理想的品質為即時和點播串流傳遞影片——在網站、專用串流裝置以及原生 iOS 和 Android 應用程式上。
針對付費內容啟用私有、已驗證或時限存取，並限制每個影片的下載。
讓使用者透過唯一的單次上傳 URL 將影片直接上傳至 Stream，並追蹤每位創作者的影片分析。