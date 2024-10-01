Cloudflare Stream

無伺服器即時串流和隨需影片串流

使用一個 API，即可上傳、儲存、編碼及傳遞即時和點播影片。Stream 具有無限的影片儲存空間和低延遲傳遞——開發團隊對格式、通訊協定或編碼專業知識沒有任何要求。

CLOUDFLARE STREAM 的優勢
統一和簡化的基礎架構

從單一管道儲存和傳遞影片。Stream 可自動處理轉碼器、通訊協定和位元率，從而讓團隊能夠專注於其他專案。

具有成本效益的低延遲影片傳遞

透過 Stream，您只需支付傳遞和儲存影片（分鐘數）的費用，無需支付額外的編碼或頻寬費用。

Icon of a graph going up
自訂影片編輯和分析

使用 Stream，您無需重新上傳即可新增多語言字幕、套用自訂浮水印和剪輯影片。它還可提供詳細的分析，按每位創作者細分指標。

工作原理

端對端全球影片儲存和傳遞

Cost effective video delivery

使用 Cloudflare Stream，您可從單一平台構建、傳遞、儲存和分析即時和點播影片功能，而無需設定或維護基礎架構。

Stream 從全球 330+ 個資料中心傳遞影片內容，確保使用者可從任何地方取得最快速、最高品質的播放和串流選項。

Cost effective video delivery

簡化影片基礎架構

瞭解更多

客戶評價

「影片對我們和我們的社群來說非常重要。Cloudflare Stream 讓我們可以輕鬆地展示我們的遊戲並分發影片，而無需從頭開始構建我們自己的串流媒體解決方案。」

——Hypixel IT 總監

Stream 主要使用案例

使用 Stream 在網站和原生應用程式中構建自己的影片功能，從簡單的播放到整個影片平台

提供更佳的影片體驗

Stream 可自動編碼，並以理想的品質為即時和點播串流傳遞影片——在網站、專用串流裝置以及原生 iOS 和 Android 應用程式上。

依位置和 IP 控制存取

針對付費內容啟用私有、已驗證或時限存取，並限制每個影片的下載。

User blue
管理使用者產生的內容

讓使用者透過唯一的單次上傳 URL 將影片直接上傳至 Stream，並追蹤每位創作者的影片分析。

深受數百萬網際網路內容的信賴

查看案例研究

掌控您的視訊基礎架構

開始使用

入門

資源

解決方案

社群

支援

公司

© 2024 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標