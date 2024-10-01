使用 Cloudflare 網路來擴展全球業務營運的覆蓋範圍，無需自行構建和運作基礎架構。
以無與倫比的效能和可靠性，連接使用者、辦公室和雲端基礎架構。
使用 Cloudflare 連接和保護雲端以及您組織中的輸入流量、輸出流量和東西流量。
Forrester 的報告稱：「Cloudflare 從邊緣防範 DDoS 攻擊，而且反應迅速」，還指出：「客戶好評如潮，將 Cloudflare 的邊緣網路視為一種令人讚嘆的保護與傳遞應用程式的方式」。
Cloudflare 的 DDoS 防護解決方案可協助組織保護其應用程式、網站和網路，而不會犧牲其效能。我們非計量的自治 DDoS 緩解與 296 Tbps Tbps 的網路邊緣容量相結合，可承受和轉移哪怕最大規模的巨流量攻擊。
利用 Cloudflare 擴充或取代 MPLS 電路或 SD-WAN，實現網路現代化。使用 Anycast IPsec 或 GRE 通道進行連線，或透過 Cloudflare 網路互連建立直接實體/虛擬連線。
將使用者連接至網際網路、雲端和內部部署資源
透過混合基礎架構連接辦公室和資料中心
隨著業務發展，使用 Cloudflare 的全球網路擴大處理能力和覆蓋範圍
Applied 越來越重視數位化轉型舉措，從而幫助其為規模更大、要求更高的企業客戶提供服務。資安長 Tanner Randolph 於 2021 年上任，這意味著重新評估 Applied 的技術架構，從而尋找機會，不斷增強敏捷性、高效性和安全性。
從 2022 年開始，Applied Systems 開始在 Cloudflare 上整合大量的安全和網路功能。
使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。
保護您的網路、資料中心和多雲端基礎架構免受 DDoS 攻擊。
在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。