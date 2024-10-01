保護、加速和轉換企業網路

使用 Cloudflare 的全球連通雲，安全地連接資料中心、分支辦公室和雲端服務
Illustration of Earth

使用 Cloudflare 網路來擴展全球業務營運的覆蓋範圍，無需自行構建和運作基礎架構。

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優點

卓越的安全性。無與倫比的連線能力。

Connect 3 blue
任意連線

以無與倫比的效能和可靠性，連接使用者、辦公室和雲端基礎架構。

Global traffic management icon
全面的網路服務

使用 Cloudflare 連接和保護雲端以及您組織中的輸入流量、輸出流量和東西流量。

集中的管理和可見度

從單一管理平台管理網路和安全性。根據 Forrester 的一項研究，Cloudflare 在三年內將安全團隊效率提高了 29%。

分析師認可

分析師對我們的看法

Forrester 標誌
Cloudflare 獲評為 2021 年第一季度 Forrester Wave™：DDoS 緩解解決方案「領導者」

Forrester 的報告稱：「Cloudflare 從邊緣防範 DDoS 攻擊，而且反應迅速」，還指出：「客戶好評如潮，將 Cloudflare 的邊緣網路視為一種令人讚嘆的保護與傳遞應用程式的方式」。

在「2022 年 GigaOm Radar 的 DDoS 防護報告」中，Cloudflare 獲評為「領導者」

Cloudflare 的 DDoS 防護解決方案可協助組織保護其應用程式、網站和網路，而不會犧牲其效能。我們非計量的自治 DDoS 緩解與 296 Tbps Tbps 的網路邊緣容量相結合，可承受和轉移哪怕最大規模的巨流量攻擊。

Cloudflare 如何轉換和加速網路

連線
安全
加速

利用 Cloudflare 擴充或取代 MPLS 電路或 SD-WAN，實現網路現代化。使用 Anycast IPsec 或 GRE 通道進行連線，或透過 Cloudflare 網路互連建立直接實體/虛擬連線。

  • 將使用者連接至網際網路、雲端和內部部署資源

  • 透過混合基礎架構連接辦公室和資料中心

  • 隨著業務發展，使用 Cloudflare 的全球網路擴大處理能力和覆蓋範圍

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CIO 的 WAN 轉型指南

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主要使用案例

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WAN 轉型

對 WAN 進行現代化改造並加速，以滿足混合式工作環境和 SaaS 應用程式的需求。

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第 3 層 DDoS 防護

緩解 DDoS 攻擊以確保網路基礎結構的正常運作時間和可靠性。

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將您的網路連線到 Cloudflare

將您內部部署的網路直接連線到 Cloudflare 的網路，以實現更可靠安全的使用體驗。

WAN 轉型

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第 3 層 DDoS 防護

緩解 DDoS 攻擊以確保網路基礎結構的正常運作時間和可靠性。

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將您的網路連線到 Cloudflare

將您內部部署的網路直接連線到 Cloudflare 的網路，以實現更可靠安全的使用體驗。

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對 WAN 進行現代化改造並加速，以滿足混合式工作環境和 SaaS 應用程式的需求。

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第 3 層 DDoS 防護

緩解 DDoS 攻擊以確保網路基礎結構的正常運作時間和可靠性。

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將您的網路連線到 Cloudflare

將您內部部署的網路直接連線到 Cloudflare 的網路，以實現更可靠安全的使用體驗。

整合員工、應用程式和網路的安全性，加速數位化轉型

Applied 越來越重視數位化轉型舉措，從而幫助其為規模更大、要求更高的企業客戶提供服務。資安長 Tanner Randolph 於 2021 年上任，這意味著重新評估 Applied 的技術架構，從而尋找機會，不斷增強敏捷性、高效性和安全性。

從 2022 年開始，Applied Systems 開始在 Cloudflare 上整合大量的安全和網路功能。

詳閱案例研究

「Cloudflare 會跟我們一起擴展…無需我們新增網路設備或購買額外的頻寬，Cloudflare 會幫助處理增加的流量。而使用以前的廠商，會讓我們的成本增加一倍以上。」

保護現在和未來的混合員工

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網路服務產品
Magic WAN

使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。

Magic Transit

保護您的網路、資料中心和多雲端基礎架構免受 DDoS 攻擊。

Magic Firewall

在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。

立即開始保護、加速和轉換網路

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