「Cloudflare 已建置世界上互連效能最高的網路之一。Cloudflare 的全球 IP 網路還內建 DDoS 防護、流量加速、網路防火牆和 Zero Trust 功能，且可透過單一面板進行管理，可以說是數十年來企業網路技術的最大進步。」

——RATP 入口網站與服務主管 Enguerrand Gave