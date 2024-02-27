Cloudflare WAN 的優勢
提升營運敏捷性
從一個介面集中管理企業網路連線和安全。憑藉零觸控設定，入口流量只需數分鐘。
內建而非附加的安全性
獲得雲端原生的 DDoS 防護、網路防火牆、SSE 和 Zero Trust 功能——全部深度整合並作為服務提供。
減少網路成本
最大程度減少分支機構覆蓋面積，並將網路功能遷移到雲端，以減少對昂貴 MPLS 或 SD-WAN 部署的依賴。
運作方式
使用 Cloudflare 連接您的企業
使用 Cloudflare One Appliance（可作為實體或虛擬設備提供）連接並導引流量至 Cloudflare 網路。Cloudflare WAN 會強制執行 Cloudflare One 安全性原則，並將流量傳遞至您所在網路中的其他網站以及網際網路和雲端中的應用程式。
分析師認可
Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台 Magic Quadrant™ 中被評為「遠見卓識者」
我們認為，這次評估是對我們幫助連線和保障工作空間安全與咖啡店網路之策略的重要認可。
客戶評價
「Cloudflare 已建置世界上互連效能最高的網路之一。Cloudflare 的全球 IP 網路還內建 DDoS 防護、流量加速、網路防火牆和 Zero Trust 功能，且可透過單一面板進行管理，可以說是數十年來企業網路技術的最大進步。」
——RATP 入口網站與服務主管 Enguerrand Gave
CLOUDFLARE WAN 主要使用案例
簡化分支機構連線性
使用 Cloudflare WAN 連接器，促進分支機構、零售地點和工廠車間等網路位置之間的網站到網站連線。
簡化混合及多雲端連線性
在混合及多雲端環境中路由和保護流量。
實現安全的網際網路分解
透過實施一致的流量檢查和原則控制，安全連線至網際網路和雲端。
提供全球規模
使用 Cloudflare 網路擴充或取代傳統的 MPLS 或 SD-WAN，實現更敏捷、更具成本效益的部署以及更快速的效能。