Cloudflare WAN

Redes empresariales en la nube

Benefíciate de una conectividad de red universal en tus filiales, tus tiendas y tus centros de datos con la conectividad cloud de Cloudflare.

Ventajas de Cloudflare WAN

Mayor agilidad operativa

Gestiona de forma centralizada la conectividad y la seguridad de tu red empresarial desde una sola interfaz. Permite el acceso de tráfico en cuestión de minutos gracias a la configuración automática.

Seguridad integrada, sin complementos

Benefíciate de la protección contra DDoS nativa de nube, del firewall de red, de SSE y de la funcionalidad Zero Trust, todo plenamente integrado y entregado como un servicio.

Menores costes de red

Minimiza la huella de tus filiales y migra las funciones de red a la nube para reducir la dependencia de costosas implementaciones MPLS o SD-WAN.

Cómo funciona

Cloudflare te ayuda a conectar tu empresa

Utiliza Cloudflare One Appliance (disponible como dispositivo físico o virtual) para conectar y dirigir el tráfico a la red de Cloudflare. Cloudflare WAN aplica las políticas de seguridad de Cloudflare One y dirige el tráfico a otros sitios de tu red y a aplicaciones en Internet y en la nube.

Más información sobre las opciones de configuración  

Lee la guía de transformación de redes WAN para los directores de informática

Leer libro electrónico

RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS

Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms, 2025"

Consideramos esta evaluación como un importante reconocimiento a nuestra estrategia para ayudar a conectar y garantizar la seguridad del lugar de trabajo y las "redes de cafetería".

Leer informe  
Qué dicen nuestros clientes

"Cloudflare ha desarrollado una de las redes más interconectadas del mundo. Sin duda, puede decirse que contar con funcionalidades integradas de protección contra DDoS, aceleración del tráfico, firewall de red y Zero Trust sobre la red IP global de Cloudflare, todas las cuales se pueden administrar mediante un único plano de gestión, supone el mayor salto en la tecnología de redes empresariales de las últimas dos décadas".

Enguerrand Gave, director de portales y servicios de RATP

PRINCIPALES CASOS DE USO DE CLOUDFLARE WAN

Optimiza la conectividad de las filiales

Facilita la conectividad de sitio a sitio entre tus distintas ubicaciones de red (filiales, tiendas y fábricas) con los conectores Cloudflare WAN.

Simplifica la conectividad híbrida y multinube

Enruta y protege el tráfico en tus entornos híbridos y multinube.

Facilita puntos de acceso seguros a Internet

Conéctate de forma segura a Internet y a la nube con una aplicación coherente de inspecciones de tráfico y controles de políticas.

Implementa a escala global

Utiliza la red de Cloudflare para complementar o sustituir las redes MPLS o SD-WAN heredadas y beneficiarte de implementaciones más ágiles y rentables, así como de un rendimiento más rápido.

Ayudamos a las organizaciones a alcanzar la conectividad universal

Ver casos prácticos

Recursos de Cloudflare WAN

Información general del producto

Información general de Cloudflare WAN
Leer información general del producto  
Resumen de la solución

Resumen de la solución: Modernización de la red
Leer resumen  
Documento técnico

Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
Leer documento técnico  
Implementa Cloudflare WAN en tu empresa

Te ayudamos
Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo