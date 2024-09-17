Cloudflare WAN
Redes empresariales en la nube
Benefíciate de una conectividad de red universal en tus filiales, tus tiendas y tus centros de datos con la conectividad cloud de Cloudflare.
Ventajas de Cloudflare WAN
Mayor agilidad operativa
Gestiona de forma centralizada la conectividad y la seguridad de tu red empresarial desde una sola interfaz. Permite el acceso de tráfico en cuestión de minutos gracias a la configuración automática.
Seguridad integrada, sin complementos
Benefíciate de la protección contra DDoS nativa de nube, del firewall de red, de SSE y de la funcionalidad Zero Trust, todo plenamente integrado y entregado como un servicio.
Menores costes de red
Minimiza la huella de tus filiales y migra las funciones de red a la nube para reducir la dependencia de costosas implementaciones MPLS o SD-WAN.
Cómo funciona
Cloudflare te ayuda a conectar tu empresa
Utiliza Cloudflare One Appliance (disponible como dispositivo físico o virtual) para conectar y dirigir el tráfico a la red de Cloudflare. Cloudflare WAN aplica las políticas de seguridad de Cloudflare One y dirige el tráfico a otros sitios de tu red y a aplicaciones en Internet y en la nube.
Lee la guía de transformación de redes WAN para los directores de informática
RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms, 2025"
Consideramos esta evaluación como un importante reconocimiento a nuestra estrategia para ayudar a conectar y garantizar la seguridad del lugar de trabajo y las "redes de cafetería".
Qué dicen nuestros clientes
"Cloudflare ha desarrollado una de las redes más interconectadas del mundo. Sin duda, puede decirse que contar con funcionalidades integradas de protección contra DDoS, aceleración del tráfico, firewall de red y Zero Trust sobre la red IP global de Cloudflare, todas las cuales se pueden administrar mediante un único plano de gestión, supone el mayor salto en la tecnología de redes empresariales de las últimas dos décadas".
Enguerrand Gave, director de portales y servicios de RATP
PRINCIPALES CASOS DE USO DE CLOUDFLARE WAN
Optimiza la conectividad de las filiales
Facilita la conectividad de sitio a sitio entre tus distintas ubicaciones de red (filiales, tiendas y fábricas) con los conectores Cloudflare WAN.
Simplifica la conectividad híbrida y multinube
Enruta y protege el tráfico en tus entornos híbridos y multinube.
Facilita puntos de acceso seguros a Internet
Conéctate de forma segura a Internet y a la nube con una aplicación coherente de inspecciones de tráfico y controles de políticas.
Implementa a escala global
Utiliza la red de Cloudflare para complementar o sustituir las redes MPLS o SD-WAN heredadas y beneficiarte de implementaciones más ágiles y rentables, así como de un rendimiento más rápido.
Recursos de Cloudflare WAN
Información general del producto
Información general de Cloudflare WAN
Resumen de la solución
Resumen de la solución: Modernización de la red
Documento técnico