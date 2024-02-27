注册

Cloudflare WAN

云交付的企业网络服务

通过 Cloudflare 全球连通云跨分支机构、零售网点和数据中心实现任意对任意网络连接。

获取产品简介

Cloudflare WAN 的优势

易用性 - 磁贴
提高运营敏捷性

从一个界面集中管理网络连接和安全。零接触配置，接入流量仅需几分钟。

安全盾牌防护对勾 - 图标
内置而非附加的安全性

获得云原生的 DDoS 防护、网络防火墙、SSE 和 Zero Trust 功能——全部深度集成并作为服务交付。

展开图标
降低网络成本

缩减分支机构的基础设施部署，并将网络功能迁移至云端，以减少对昂贵的 MPLS 或 SD-WAN 部署的依赖。

工作原理 - Magic WAN 连接器

工作方式

使用 Cloudflare 连接您的企业

使用 Cloudflare One Appliance（作为物理或虚拟设备提供）连接并将流量引导到 Cloudflare 网络。Cloudflare WAN 执行 Cloudflare One 安全策略，并将流量传送到企业网络中的其他站点，以及位于互联网和云平台上的应用。

详细了解配置选项  

阅读 CIO 的 WAN 转型指南

阅读电子书

分析师认可

Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台魔力象限™中荣获“远见者”称号

我们认为，这一称号是对我们旨在帮助连接和保护工作空间安全和咖啡店联网这一战略的高度认可。

阅读报告  
Gartner logo

客户评价

Gateway 产品——占位符
Magic WAN - 客户评价 - 内容 - 标志图像

“Cloudflare 已建成世界互连程度最高的网络之一。Cloudflare 全球 IP 网络还内置了 DDoS 防护、流量加速、网络防火墙和 Zero Trust 功能，全部通过单一面板进行管理——这无疑是数十年来企业网络技术的最大飞跃。”

Enguerrand Gave，门户与服务主管 —RATP

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色

Cloudflare WAN 主要使用场景

办公室分支图标
简化分支机构连接

借助 Cloudflare WAN 连接器，轻松实现分支机构、零售门店、生产车间等不同网络站点之间的互联。

Performance 路由 - Icon Tile
简化混合云和多云连接

跨混合云和多云环境中路由和保护流量。

磁贴 Page Shield
支持安全的互联网直接访问

通过一致地执行流量检查和策略控制，安全连接到互联网和云。

图标 - 互联网地球
实现全球规模

利用 Cloudflare 网络来增强或替换传统的 MPLS 或 SD-WAN，实现更敏捷、具有成本效益的部署和更快的性能。

帮助企业实现任意互联

查看案例研究

Cloudflare WAN 资源

缩略图 - 见解 - 模板 5 图表

产品概述

Cloudflare WAN 产品概述
阅读产品概述  
缩略图 - 见解 - 模板 1 灯泡

解決方案简述

网络现代化解决方案简介
阅读解决方案简介  
白皮书 - 缩略图 5

白皮书

制定网络现代化战略
阅读白皮书  
Security Shield Protection Icon

为您的企业获取 Cloudflare WAN

