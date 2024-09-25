Cloudflare WAN
Reti aziendali fornite dal cloud
Ottieni connettività di rete any-to-any tra filiali, siti di vendita al dettaglio e datacenter con la connettività cloud di Cloudflare.
Vantaggi di Cloudflare WAN
Maggiore agilità operativa
Gestisci centralmente la connettività e la sicurezza della rete aziendale da un'unica interfaccia. Traffico on-ramp in pochi minuti con configurazione zero-touch.
Sicurezza integrata, non imbullonata
Ottieni protezione da attacchi DDoS cloud native, firewall di rete, funzionalità SSE e Zero Trust, il tutto profondamente integrato e fornito come servizio.
Costi di rete ridotti
Riduci al minimo l'ingombro delle filiali e sposta le funzioni di rete sul cloud per ridurre la dipendenza da costose implementazioni MPLS o SD-WAN.
Come funziona
Usare Cloudflare per connettere l'azienda
Utilizza Cloudflare One Appliance, disponibile come dispositivo fisico o virtuale, per connettere e indirizzare il traffico alla rete Cloudflare. Cloudflare WAN applica i criteri di sicurezza di Cloudflare One e distribuisce il traffico ad altri siti nella rete e alle applicazioni in Internet e nel cloud.
RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Consideriamo questa valutazione un riconoscimento significativo della nostra strategia volta a contribuire a connettere e garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e la creazione di reti nei bar.
Cosa dicono i clienti
"Cloudflare ha costruito una delle reti più interconnesse al mondo e la possibilità di avere protezione da attacchi DDoS integrata, accelerazione del traffico, firewall di rete e funzionalità Zero Trust, sulla rete IP globale di Cloudflare che può essere gestita utilizzando un unico pannello di controllo, è senza dubbio il più grande salto nella tecnologia di rete aziendale dell'ultimo ventennio".
Enguerrand Gave, Head of Portals & Services, RATP
PRINCIPALI CASI D'USO DI CLOUDFLARE WAN
Semplifica la connettività delle filiali
Facilita la connettività da sito a sito tra le sedi della rete (filiali, punti vendita o stabilimenti) con i connettori Cloudflare WAN.
Semplifica la connettività ibrida e multi-cloud
Indirizza e proteggi il traffico nei tuoi ambienti ibridi e multi-cloud.
Abilita il breakout Internet sicuro
Connettiti in modo sicuro a Internet e al cloud con l'applicazione coerente delle ispezioni del traffico e dei controlli delle politiche.
Fornisci una scala globale
Utilizza la rete Cloudflare per aumentare o sostituire MPLS o SD-WAN legacy per implementazioni più agili ed economiche e prestazioni più veloci.
Risorse di Cloudflare WAN
PANORAMICA DEL PRODOTTO
Panoramica del prodotto Cloudflare WAN
Sintesi della soluzione
Sintesi della soluzione di modernizzazione della rete
Whitepaper