Cloudflare WAN

Reti aziendali fornite dal cloud

Ottieni connettività di rete any-to-any tra filiali, siti di vendita al dettaglio e datacenter con la connettività cloud di Cloudflare.

Vantaggi di Cloudflare WAN

Vantaggi di Cloudflare WAN

Facilità d'uso - Riquadro
Maggiore agilità operativa

Gestisci centralmente la connettività e la sicurezza della rete aziendale da un'unica interfaccia. Traffico on-ramp in pochi minuti con configurazione zero-touch.

Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Sicurezza integrata, non imbullonata

Ottieni protezione da attacchi DDoS cloud native, firewall di rete, funzionalità SSE e Zero Trust, il tutto profondamente integrato e fornito come servizio.

Icona di espansione
Costi di rete ridotti

Riduci al minimo l'ingombro delle filiali e sposta le funzioni di rete sul cloud per ridurre la dipendenza da costose implementazioni MPLS o SD-WAN.

Come funziona - Magic WAN Connector

Come funziona

Usare Cloudflare per connettere l'azienda

Utilizza Cloudflare One Appliance, disponibile come dispositivo fisico o virtuale, per connettere e indirizzare il traffico alla rete Cloudflare. Cloudflare WAN applica i criteri di sicurezza di Cloudflare One e distribuisce il traffico ad altri siti nella rete e alle applicazioni in Internet e nel cloud.

Scopri di più sulle opzioni di configurazione  

Leggi la guida per i CIO alla trasformazione della WAN

Leggi l'ebook

RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA

Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE

Consideriamo questa valutazione un riconoscimento significativo della nostra strategia volta a contribuire a connettere e garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e la creazione di reti nei bar.

Leggi il report  
Logo Gartner

Cosa dicono i clienti

Prodotto Gateway - segnaposto
Magic WAN - Testimonial - Contenuto - Immagine logo

"Cloudflare ha costruito una delle reti più interconnesse al mondo e la possibilità di avere protezione da attacchi DDoS integrata, accelerazione del traffico, firewall di rete e funzionalità Zero Trust, sulla rete IP globale di Cloudflare che può essere gestita utilizzando un unico pannello di controllo, è senza dubbio il più grande salto nella tecnologia di rete aziendale dell'ultimo ventennio".

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services, RATP

Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco

PRINCIPALI CASI D'USO DI CLOUDFLARE WAN

Icona filiale ufficio
Semplifica la connettività delle filiali

Facilita la connettività da sito a sito tra le sedi della rete (filiali, punti vendita o stabilimenti) con i connettori Cloudflare WAN.

Routing delle prestazioni - Riquadro icona
Semplifica la connettività ibrida e multi-cloud

Indirizza e proteggi il traffico nei tuoi ambienti ibridi e multi-cloud.

Icona a mosaico Page Shield
Abilita il breakout Internet sicuro

Connettiti in modo sicuro a Internet e al cloud con l'applicazione coerente delle ispezioni del traffico e dei controlli delle politiche.

icona - globo di Internet
Fornisci una scala globale

Utilizza la rete Cloudflare per aumentare o sostituire MPLS o SD-WAN legacy per implementazioni più agili ed economiche e prestazioni più veloci.

Aiutare le organizzazioni a raggiungere la connettività any-to-any

Visualizza i case study

Risorse di Cloudflare WAN

Miniatura - Insight - Modello 5 grafici

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Panoramica del prodotto Cloudflare WAN
Leggi la panoramica del prodotto  
Miniatura - Insight - Modello 1 Lampadina

Sintesi della soluzione

Sintesi della soluzione di modernizzazione della rete
Leggi la sintesi della soluzione  
Whitepaper - Miniatura 5

Whitepaper

Sviluppo di una strategia per la modernizzazione della rete
Approfondimento  
Icona Protezione con scudo di sicurezza

Ottieni Cloudflare WAN per la tua azienda

