Cloudflare WAN

Sieci korporacyjne dostarczane w chmurze

Uzyskaj łączność sieciową typu „każdy z każdym” w oddziałach i punktach sprzedaży detalicznej oraz centrach danych dzięki Cloudflare connectivity cloud.

Skontaktuj się z działem sprzedaży
Korzyści z sieci Cloudflare WAN

Łatwość użycia – kafelek
Większa sprawność operacyjna

Centralne zarządzanie łącznością i bezpieczeństwem sieci korporacyjnej z poziomu jednego interfejsu. Ruch dotyczący rozwiązań typu on-ramp w ciągu kilku minut dzięki konfiguracji bezdotykowej.

Znacznik wyboru ochrony tarczy bezpieczeństwa - Icon
Wbudowane, a nie dobudowane zabezpieczenia

Uzyskaj natywną ochronę chmurową przed atakami DDoS, zaporę sieciową oraz rozwiązania SSE i Zero Trust — a wszystko to głęboko zintegrowane i świadczone jako usługa.

ikona rozwijania
Niższe koszty dotyczące sieci

Zminimalizuj ślad swojego oddziału i przenieś funkcje sieciowe do chmury, aby zmniejszyć zależność od drogich rozwiązań MPLS czy wdrożeń SD‑WAN.

Jak to działa – Łącznik Magic WAN

Jak to działa?

Wykorzystanie Cloudflare do połączenia przedsiębiorstwa

Użyj Cloudflare One Appliance, który jest dostępny jako urządzenie fizyczne lub wirtualne, aby połączyć się i kierować ruchem do sieci Cloudflare. Cloudflare WAN egzekwuje zasady bezpieczeństwa Cloudflare One i dostarcza ruch do innych witryn w sieci oraz do aplikacji w Internecie i chmurze.

Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji  

Przeczytaj przewodnik CIO po transformacji sieci WAN

Czytaj ebook

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW

Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.

Uważamy tę ocenę za istotne wyróżnienie naszej strategii, której celem jest łączenie i zabezpieczanie przestrzeni roboczych oraz sieci w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie.

Przeczytaj raport  
Logo Gartner

Co mówią nasi klienci

Produkt Gateway - symbol zastępczy
Magic WAN – Opinia – Treść – obraz logo

„Firma Cloudflare stworzyła sieć wyróżniającą się jedną z największych liczb połączeń międzysieciowych na świecie. Dzięki wbudowanej ochronie przed atakami DDoS, przyspieszaniu ruchu, zaporze sieciowej i funkcjom Zero Trust w globalnej sieci IP Cloudflare, którymi można zarządzać przy użyciu jednej płaszczyzny, jest to prawdopodobnie największy postęp w zakresie technologii sieciowych dla przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilku dekad”.

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP

Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue
Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue

GŁÓWNE PRZYPADKI ZASTOSOWANIA CLOUDFLARE WAN

Ikona oddziału biura
Usprawnienie łączności z oddziałami

Ułatw łączność między lokalizacjami sieciowymi, takimi jak oddziały, punkty sprzedaży detalicznej i fabryki, dzięki konektorom Cloudflare WAN.

Wydajny routing — kafelek z ikonami
Uproszczenie łączności hybrydowej i wielochmurowej

Wyznaczaj trasy i zabezpieczaj ruch w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Kafelek ikony — Page Shield
Bezpieczne przerywanie połączenia internetowego

Bezpieczne łączenie się z Internetem i chmurą dzięki spójnemu egzekwowaniu inspekcji ruchu i kontroli zasad.

ikona - internetowa kula ziemska
Globalna skala działania

Użyj sieci Cloudflare, aby rozszerzyć lub zastąpić starsze sieci MPLS lub SD-WAN w celu uzyskania bardziej elastycznych, opłacalnych wdrożeń i większej wydajności.

Pomagamy organizacjom osiągnąć łączność typu „każdy z każdym"

Zobacz studia przypadków

Zasoby usługi Cloudflare WAN

Miniatura — Informacje — Szablon 5 — wykresy

Przegląd produktu

Przegląd produktów Cloudflare WAN
Przeczytaj przegląd produktów  
Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

Krótki opis rozwiązania

Krótki opis rozwiązań modernizacji sieci
Przeczytaj krótki opis rozwiązania  
Biała księga — miniatura 5

Biała księga

Opracowywanie strategii modernizacji sieci
Przeczytaj białą księgę  
Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę

Zdobądź Cloudflare WAN dla swojej firmy

Porozmawiaj z ekspertem
