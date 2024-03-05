Cloudflare WAN
Sieci korporacyjne dostarczane w chmurze
Uzyskaj łączność sieciową typu „każdy z każdym” w oddziałach i punktach sprzedaży detalicznej oraz centrach danych dzięki Cloudflare connectivity cloud.
Korzyści z sieci Cloudflare WAN
Większa sprawność operacyjna
Centralne zarządzanie łącznością i bezpieczeństwem sieci korporacyjnej z poziomu jednego interfejsu. Ruch dotyczący rozwiązań typu on-ramp w ciągu kilku minut dzięki konfiguracji bezdotykowej.
Wbudowane, a nie dobudowane zabezpieczenia
Uzyskaj natywną ochronę chmurową przed atakami DDoS, zaporę sieciową oraz rozwiązania SSE i Zero Trust — a wszystko to głęboko zintegrowane i świadczone jako usługa.
Niższe koszty dotyczące sieci
Zminimalizuj ślad swojego oddziału i przenieś funkcje sieciowe do chmury, aby zmniejszyć zależność od drogich rozwiązań MPLS czy wdrożeń SD‑WAN.
Jak to działa?
Wykorzystanie Cloudflare do połączenia przedsiębiorstwa
Użyj Cloudflare One Appliance, który jest dostępny jako urządzenie fizyczne lub wirtualne, aby połączyć się i kierować ruchem do sieci Cloudflare. Cloudflare WAN egzekwuje zasady bezpieczeństwa Cloudflare One i dostarcza ruch do innych witryn w sieci oraz do aplikacji w Internecie i chmurze.
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Uważamy tę ocenę za istotne wyróżnienie naszej strategii, której celem jest łączenie i zabezpieczanie przestrzeni roboczych oraz sieci w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie.
Co mówią nasi klienci
„Firma Cloudflare stworzyła sieć wyróżniającą się jedną z największych liczb połączeń międzysieciowych na świecie. Dzięki wbudowanej ochronie przed atakami DDoS, przyspieszaniu ruchu, zaporze sieciowej i funkcjom Zero Trust w globalnej sieci IP Cloudflare, którymi można zarządzać przy użyciu jednej płaszczyzny, jest to prawdopodobnie największy postęp w zakresie technologii sieciowych dla przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilku dekad”.
Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP
GŁÓWNE PRZYPADKI ZASTOSOWANIA CLOUDFLARE WAN
Usprawnienie łączności z oddziałami
Ułatw łączność między lokalizacjami sieciowymi, takimi jak oddziały, punkty sprzedaży detalicznej i fabryki, dzięki konektorom Cloudflare WAN.
Uproszczenie łączności hybrydowej i wielochmurowej
Wyznaczaj trasy i zabezpieczaj ruch w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.
Bezpieczne przerywanie połączenia internetowego
Bezpieczne łączenie się z Internetem i chmurą dzięki spójnemu egzekwowaniu inspekcji ruchu i kontroli zasad.
Globalna skala działania
Użyj sieci Cloudflare, aby rozszerzyć lub zastąpić starsze sieci MPLS lub SD-WAN w celu uzyskania bardziej elastycznych, opłacalnych wdrożeń i większej wydajności.
