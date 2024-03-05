Użyj Cloudflare One Appliance, który jest dostępny jako urządzenie fizyczne lub wirtualne, aby połączyć się i kierować ruchem do sieci Cloudflare. Cloudflare WAN egzekwuje zasady bezpieczeństwa Cloudflare One i dostarcza ruch do innych witryn w sieci oraz do aplikacji w Internecie i chmurze.