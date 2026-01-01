Uprość SASE i zabezpieczenia przestrzeni roboczej
Zapewnij swoim użytkownikom, aplikacjom, sieciom i agentom SI łączność i bezpieczeństwo dzięki naszej skonsolidowanej, natywnej chmurowej platformie
Zbyt wiele wdrożeń SASE rozbija się o rozdrobnione „platformy” obciążone długiem technologicznym. Connectivity cloud firmy Cloudflare to nowoczesne rozwiązanie — platforma, która dostosowuje się do każdego zastosowania i pozwala na swobodne łączenie i dodawanie usług, aby uprościć zabezpieczanie przestrzeni roboczej i modernizację sieci.
KORZYŚCI
Poprawa wydajności IT i doświadczenia użytkowników przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka cybernetycznego
Wydajne działanie systemów IT i sieci
Przyspiesz wdrożenie SASE. Cloudflare łączy i zabezpiecza kompleksowo za pomocą jednej sieci i płaszczyzny sterowania z wbudowanymi zabezpieczeniami — i poprawia wydajność zespołu IT o 13%.
Niezawodne doświadczenia użytkownika
Zapewnij szybką i niezawodną łączność ze stałą ochroną z dowolnego miejsca. Zapewnij bezpieczeństwo przestrzeni roboczej dla swojej firmy, korzystając z tej samej krytycznej infrastruktury, która chroni ok. 20% Internetu.
Zmniejszone ryzyko i koszty IT
Włącz dostęp z minimalnymi uprawnieniami i chroń swoje dane dzięki zasadom bezpieczeństwa Zero Trust i kwantowo bezpiecznej łączności. Cloudflare zwiększa wydajność zespołu ds. bezpieczeństwa o 29%.
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Co mówią najlepsi analitycy
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™: rozwiązania poczty elektronicznej, komunikacji i bezpieczeństwa, II kwartał 2025
Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z generatywnej i agentowej SI
Główne przypadki zastosowania
Wykryj szarą strefę IT i sztuczną inteligencję
Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi AI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą.
Zapewnij bezpieczne korzystanie z generatywnej SI przez pracowników
Zapewnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego i bezpiecznego korzystania z dowolnego narzędzia AI dzięki widoczności i kontroli użytkowania
Zastąp VPN
Zmniejsz zależność od skomplikowanych, przeciążonych sieci VPN dzięki nowocześniejszemu, skalowalnemu podejściu do zdalnego dostępu.
Zatrzymaj ukierunkowane ataki phishingowe
Zabezpiecz pocztę e-mail oraz inne aplikacje do współpracy przed atakami BEC, złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi linkami i atakami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.
Bezpieczny dostęp dla podmiotów zewnętrznych
Zapewnij najwyższej jakości doświadczenia współpracownikom zewnętrznym dzięki szybkiemu i bezpiecznemu dostępowi do aplikacji i infrastruktury.
Zabezpieczanie ruchu w sieci dla pracowników zdalnych
Wdrażaj ochronę przed złośliwym oprogramowaniem z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie.
Cloudflare pomaga Conrad Electronic zapewnić Zero Trust i obniżyć koszty sieciowe
„Z Cloudflare wszystko jest łatwiejsze. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zasoby, które mają konto u naszego dostawcy tożsamości, mogą szybko łączyć się z określonymi systemami za pomocą pojedynczego logowania. Brak konieczności utrzymywania 1000 profili VPN zwiększa nasze bezpieczeństwo oraz oszczędza czas i pieniądze”.
Produkty
Skonsoliduj zabezpieczenia i zmodernizuj sieć
Dostęp sieciowy Zero Trust (ZTNA)
Wymuś szczegółową kontrolę dostępu do zasobów wewnętrznych.
Bezpieczna brama internetowa (SWG)
Zabezpiecz i kontroluj firmowy ruch internetowy, aby ograniczyć ryzyko.
Zdalna izolacja przeglądarki (RBI)
Ochrona przed zagrożeniami internetowymi i zagrożeniami danych — bez spadku wydajności.
Przewodnik po wdrażaniu SASE dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji
Unowocześnij zabezpieczenia oddziału dzięki przystępnym początkowym krokom, takim jak filtrowanie DNS oparte na lokalizacji.
Kryptografia postkwantowa na platformie Cloudflare
Poznaj zabezpieczenia post-kwantowe dla dostępu Zero Trust i filtrowania sieci.
Przejdź na SESE dzięki architekturze referencyjnej Cloudflare
