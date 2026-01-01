Zarejestruj się

Zapewnij swoim użytkownikom, aplikacjom, sieciom i agentom SI łączność i bezpieczeństwo dzięki naszej skonsolidowanej, natywnej chmurowej platformie

Zbyt wiele wdrożeń SASE rozbija się o rozdrobnione „platformy” obciążone długiem technologicznym. Connectivity cloud firmy Cloudflare to nowoczesne rozwiązanie — platforma, która dostosowuje się do każdego zastosowania i pozwala na swobodne łączenie i dodawanie usług, aby uprościć zabezpieczanie przestrzeni roboczej i modernizację sieci.
 
 

Platforma SASE firmy Cloudflare

 

Bezpieczne korzystanie z SI przez pracowników

Wdrażaj środki kontroli użycia SI oraz zarządzanie stanem bezpieczeństwa SI (AI-SPM), aby ograniczyć ryzyko i chronić dane.

KORZYŚCI

Poprawa wydajności IT i doświadczenia użytkowników przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka cybernetycznego

Kontener ikon
Wydajne działanie systemów IT i sieci

Przyspiesz wdrożenie SASE. Cloudflare łączy i zabezpiecza kompleksowo za pomocą jednej sieci i płaszczyzny sterowania z wbudowanymi zabezpieczeniami — i poprawia wydajność zespołu IT o 13%.

Wielu użytkowników – pomarańczowy
Niezawodne doświadczenia użytkownika

Zapewnij szybką i niezawodną łączność ze stałą ochroną z dowolnego miejsca. Zapewnij bezpieczeństwo przestrzeni roboczej dla swojej firmy, korzystając z tej samej krytycznej infrastruktury, która chroni ok. 20% Internetu.

Znak dolara — pomarańczowy
Zmniejszone ryzyko i koszty IT

Włącz dostęp z minimalnymi uprawnieniami i chroń swoje dane dzięki zasadom bezpieczeństwa Zero Trust i kwantowo bezpiecznej łączności. Cloudflare zwiększa wydajność zespołu ds. bezpieczeństwa o 29%.

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW

Co mówią najlepsi analitycy

Obraz analityczny — Gartner
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Obraz analityczny — Forrester
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Obraz analityczny — Forrester
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™: rozwiązania poczty elektronicznej, komunikacji i bezpieczeństwa, II kwartał 2025
W jaki sposób Cloudflare dostarcza usługi SASE

Przewodnik kupującego po przypadkach użycia modelu SASE

Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z generatywnej i agentowej SI

Główne przypadki zastosowania

Kafelek gałki ocznej — ikona
Wykryj szarą strefę IT i sztuczną inteligencję

Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi AI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą.

Znacznik wyboru ochrony tarczy bezpieczeństwa - Icon
Zapewnij bezpieczne korzystanie z generatywnej SI przez pracowników

Zapewnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego i bezpiecznego korzystania z dowolnego narzędzia AI dzięki widoczności i kontroli użytkowania

Cloudflare-zero-trust
Zastąp VPN

Zmniejsz zależność od skomplikowanych, przeciążonych sieci VPN dzięki nowocześniejszemu, skalowalnemu podejściu do zdalnego dostępu.

Ikona kwadratowa– phishing
Zatrzymaj ukierunkowane ataki phishingowe

Zabezpiecz pocztę e-mail oraz inne aplikacje do współpracy przed atakami BEC, złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi linkami i atakami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Ikona kwadratowa— zarys wielu użytkowników
Bezpieczny dostęp dla podmiotów zewnętrznych

Zapewnij najwyższej jakości doświadczenia współpracownikom zewnętrznym dzięki szybkiemu i bezpiecznemu dostępowi do aplikacji i infrastruktury.

Ikona kwadratowa- Filtrowanie
Zabezpieczanie ruchu w sieci dla pracowników zdalnych

Wdrażaj ochronę przed złośliwym oprogramowaniem z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie.

Cloudflare pomaga Conrad Electronic zapewnić Zero Trust i obniżyć koszty sieciowe

Opinie klientów - Conrad image
Conrad Electronic — podświetlone logo

„Z Cloudflare wszystko jest łatwiejsze. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zasoby, które mają konto u naszego dostawcy tożsamości, mogą szybko łączyć się z określonymi systemami za pomocą pojedynczego logowania. Brak konieczności utrzymywania 1000 profili VPN zwiększa nasze bezpieczeństwo oraz oszczędza czas i pieniądze”.

SASE i bezpieczeństwo miejsca pracy — studium przypadku

Produkty

Skonsoliduj zabezpieczenia i zmodernizuj sieć

Ikona kwadratowa - dostęp Cloudflare
Dostęp sieciowy Zero Trust (ZTNA)

Wymuś szczegółową kontrolę dostępu do zasobów wewnętrznych.

Ikona kwadratowa- Cloudflare-gateway
Bezpieczna brama internetowa (SWG)

Zabezpiecz i kontroluj firmowy ruch internetowy, aby ograniczyć ryzyko.

Ikona kwadratowa- przeglądarka Cloudflare
Zdalna izolacja przeglądarki (RBI)

Ochrona przed zagrożeniami internetowymi i zagrożeniami danych — bez spadku wydajności.

Zasoby

Przewodnik po wdrażaniu SASE dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji

E‑BOOK

Przewodnik po wdrażaniu SASE dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji

Unowocześnij zabezpieczenia oddziału dzięki przystępnym początkowym krokom, takim jak filtrowanie DNS oparte na lokalizacji.

Kryptografia postkwantowa

Blog

Kryptografia postkwantowa na platformie Cloudflare

Poznaj zabezpieczenia post-kwantowe dla dostępu Zero Trust i filtrowania sieci.

Dokumentacja

Dokumentacja

Przejdź na SESE dzięki architekturze referencyjnej Cloudflare
Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę

Zacznij modernizować zabezpieczenia i sieć za pomocą SASE

Porozmawiaj z naszym zespołem o swoich najważniejszych zastosowaniach lub rozpocznij testowanie koncepcji dzięki naszemu bezpłatnemu planowi już dziś.

