Produkty Cloudflare mogą pomóc w zabezpieczeniu dostępu wewnętrznego i przeglądania stron internetowych, ochronie przed zagrożeniami typu phishing, zarządzaniu wykorzystaniem narzędzi AI przez pracowników, uproszczeniu sieci firmowej i nie tylko.
Zapewnij szczegółowy dostęp oparty o zasadę najmniejszych uprawnień do aplikacji wewnętrznych, infrastruktury i agentów SI.
Zabezpieczanie i kontrola firmowego ruchu internetowego w celu ochrony przed phishingiem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami internetowymi.
Zapewnianie ochrony przed zagrożeniami internetowymi i ochrona danych dzięki uruchamianiu kodu poza punktami końcowymi bez pogorszenia wydajności.
Skanuj aplikacje SaaS i środowiska chmurowe w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa i podejmij działania w oparciu o wykryte problemy.
Prewencyjna ochrona użytkowników przed phishingiem, atakami typu „business email compromise” (BEC) i atakami na łańcuch dostaw poczty e-mail.
Monitoruj ruch w sieci, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze pod kątem danych wrażliwych, takich jak PII i IP, oraz egzekwuj polityki bezpieczeństwa, aby zapobiegać wyciekom danych.
Połącz swoje biura oddziałowe, placówki detaliczne, chmurowe VPC i centrum danych za pomocą prostszej architektury sieci.
Egzekwowanie spójnych zasad bezpieczeństwa sieci w całej firmowej sieci WAN bez dosyłania ruchu i tworzenia punktów przeciążenia.
Zunifikuj monitorowanie i analizę śledczą logów Cloudflare zarówno dla usług SASE, jak i aplikacyjnych.
Nasza komponowalna platforma i sieć ułatwiają zabezpieczenie dowolnego połączenia, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji mogą zachować bezpieczeństwo i produktywność podczas korzystania z aplikacji, infrastruktury i Internetu.
Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.
Applied Systems posiadał złożony stos zabezpieczeń, który skutkował plątaniną ścieżek sieciowych. Skonsolidowali swoje usługi Zero Trust na natywnej dla chmury platformie Cloudflare.
Teraz oszczędzają pieniądze na przepustowości i sprzęcie oraz egzekwują zasady domyślnej odmowy dostępu w całej sieci firmowej.