Sprawdzone praktyki dotyczące bezpiecznego wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji z użyciem SASE Przeczytaj wpis na blogu >

SASE i usługi bezpieczeństwa miejsca pracy

Prosty, bezpieczny dostęp zapewniany z ujednoliconej, natywnej dla chmury platformy usług bezpieczeństwa i łączności
Cloudflare Zero Trust

Produkty Cloudflare mogą pomóc w zabezpieczeniu dostępu wewnętrznego i przeglądania stron internetowych, ochronie przed zagrożeniami typu phishing, zarządzaniu wykorzystaniem narzędzi AI przez pracowników, uproszczeniu sieci firmowej i nie tylko.

Cloudflare Zero Trust
MOŻLIWOŚCI PLATFORMY SASE FIRMY CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)

Zapewnij szczegółowy dostęp oparty o zasadę najmniejszych uprawnień do aplikacji wewnętrznych, infrastruktury i agentów SI.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Bezpieczna brama internetowa (SWG)

Zabezpieczanie i kontrola firmowego ruchu internetowego w celu ochrony przed phishingiem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami internetowymi.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Zdalna izolacja przeglądarki (RBI)

Zapewnianie ochrony przed zagrożeniami internetowymi i ochrona danych dzięki uruchamianiu kodu poza punktami końcowymi bez pogorszenia wydajności.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)

Skanuj aplikacje SaaS i środowiska chmurowe w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa i podejmij działania w oparciu o wykryte problemy.

Email Security - outline icon
Zabezpieczenia poczty e‑mail

Prewencyjna ochrona użytkowników przed phishingiem, atakami typu „business email compromise” (BEC) i atakami na łańcuch dostaw poczty e-mail.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)

Monitoruj ruch w sieci, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze pod kątem danych wrażliwych, takich jak PII i IP, oraz egzekwuj polityki bezpieczeństwa, aby zapobiegać wyciekom danych.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Połącz swoje biura oddziałowe, placówki detaliczne, chmurowe VPC i centrum danych za pomocą prostszej architektury sieci.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Egzekwowanie spójnych zasad bezpieczeństwa sieci w całej firmowej sieci WAN bez dosyłania ruchu i tworzenia punktów przeciążenia.

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Zunifikuj monitorowanie i analizę śledczą logów Cloudflare zarówno dla usług SASE, jak i aplikacyjnych.

Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud Cloudflare upraszcza SASE i bezpieczeństwo miejsca pracy

Mapa globalnej sieci Cloudflare

Nasza komponowalna platforma i sieć ułatwiają zabezpieczenie dowolnego połączenia, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji mogą zachować bezpieczeństwo i produktywność podczas korzystania z aplikacji, infrastruktury i Internetu.

Mapa globalnej sieci Cloudflare
Ease of use orange
Prostsze wdrażanie

Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Doświadczenie użytkownika końcowego

Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.

Cloud multi orange
Architektura Agile

Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Zintegrowana ochrona

Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.

Usługi Cloudflare Zero Trust pomagają Applied Systems
zabezpieczyć swoich pracowników

Applied Systems posiadał złożony stos zabezpieczeń, który skutkował plątaniną ścieżek sieciowych. Skonsolidowali swoje usługi Zero Trust na natywnej dla chmury platformie Cloudflare.

Teraz oszczędzają pieniądze na przepustowości i sprzęcie oraz egzekwują zasady domyślnej odmowy dostępu w całej sieci firmowej.

„Otrzymaliśmy świetne opinie na temat Cloudflare Zero Trust — jest łatwiejszy do wdrożenia i lepszy dla naszych pracowników... Jesteśmy znacznie bezpieczniejsi jako organizacja, mając do dyspozycji tyle samo czasu”.

