Mit den Produkten von Cloudflare können Sie interne Zugriffe und das Surfen im Internet absichern, sich vor Phishing-Bedrohungen schützen, die Nutzung von KI-Tools durch die Belegschaft steuern, Ihr Unternehmensnetzwerk vereinfachen und vieles mehr.
Bieten Sie einen fein abgestimmten Zugriff auf interne Anwendungen, Infrastruktur und KI-Agenten nach dem Prinzip der Vergabe minimaler Zugriffsberechtigungen.
Sichern und überprüfen Sie den Internet-Traffic Ihres Unternehmens, um Phishing, Ransomware und andere Internetrisiken zu verhindern.
Sorgen Sie für Schutz vor Internet-Bedrohungen und Datenschutz, indem Sie den Code von den Endpunkten weg ausführen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Scannen Sie SaaS-Apps und Cloud-Umgebungen auf Sicherheitsrisiken und handeln Sie entsprechend den Ergebnissen der Sicherheitsanalyse.
Schützen Sie Ihre Nutzer präventiv vor Phishing, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (BEC) und Angriffen auf die E-Mail-Supply-Chain.
Überprüfen Sie Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Datenverkehr auf sensible Daten wie persönlich identifizierbare Informationen und IP-Daten und setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch, um Datenlecks zu verhindern.
Verbinden Sie Ihre Zweigstellen, Einzelhandelsstandorte, Cloud-VPCs und Rechenzentren mit einer einfacheren Netzwerkarchitektur.
Durchsetzung konsistenter Netzwerksicherheitsrichtlinien im gesamten WAN ohne Backhauling des Traffics oder Nadelöhre zu schaffen.
Vereinheitlichen Sie die Beobachtbarkeit und Forensik für Cloudflare-Protokolle über SASE- und Anwendungsdienste hinweg.
Unsere modulare Plattform und unser Netzwerk erleichtern es, jede Verbindung zu sichern, sodass Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Ort sicher und produktiv mit dem Internet, Apps und der Infrastruktur arbeiten können.
Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Verbessern Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.
Applied Systems verfügte über einen komplexen Sicherheits-Stack, der zu einem Gewirr von Netzwerkpfaden führte. Das Unternehmen konsolidierten seine Zero Trust-Dienste auf der cloudnativen Plattform von Cloudflare.
Jetzt spart es Geld bei Bandbreite und Hardware und setzt Zugriffsrichtlinien mit Standardverweigerung in seinem gesamten Firmennetzwerk durch.