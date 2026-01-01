Applied Systems verfügte über einen komplexen Sicherheits-Stack, der zu einem Gewirr von Netzwerkpfaden führte. Das Unternehmen konsolidierten seine Zero Trust-Dienste auf der cloudnativen Plattform von Cloudflare.

Jetzt spart es Geld bei Bandbreite und Hardware und setzt Zugriffsrichtlinien mit Standardverweigerung in seinem gesamten Firmennetzwerk durch.