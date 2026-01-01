Registrieren
Einfacher, sicherer Zugriff über eine einheitliche, Cloud-native Plattform für Sicherheits- und Konnektivitätsdienste
Cloudflare Zero Trust

Mit den Produkten von Cloudflare können Sie interne Zugriffe und das Surfen im Internet absichern, sich vor Phishing-Bedrohungen schützen, die Nutzung von KI-Tools durch die Belegschaft steuern, Ihr Unternehmensnetzwerk vereinfachen und vieles mehr.

Cloudflare Zero Trust
DIE FUNKTIONEN DER SASE-PLATTFORM VON CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Zero-Trust-Netzwerkzugriff (ZTNA)

Bieten Sie einen fein abgestimmten Zugriff auf interne Anwendungen, Infrastruktur und KI-Agenten nach dem Prinzip der Vergabe minimaler Zugriffsberechtigungen.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Secure Web Gateway (SWG)

Sichern und überprüfen Sie den Internet-Traffic Ihres Unternehmens, um Phishing, Ransomware und andere Internetrisiken zu verhindern.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Remote Browser Isolation (RBI)

Sorgen Sie für Schutz vor Internet-Bedrohungen und Datenschutz, indem Sie den Code von den Endpunkten weg ausführen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Cloud Access Security Broker (CASB)

Scannen Sie SaaS-Apps und Cloud-Umgebungen auf Sicherheitsrisiken und handeln Sie entsprechend den Ergebnissen der Sicherheitsanalyse.

Email Security - outline icon
E-Mail-Sicherheit

Schützen Sie Ihre Nutzer präventiv vor Phishing, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (BEC) und Angriffen auf die E-Mail-Supply-Chain.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Schutz vor Datenverlust (DLP)

Überprüfen Sie Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Datenverkehr auf sensible Daten wie persönlich identifizierbare Informationen und IP-Daten und setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch, um Datenlecks zu verhindern.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Verbinden Sie Ihre Zweigstellen, Einzelhandelsstandorte, Cloud-VPCs und Rechenzentren mit einer einfacheren Netzwerkarchitektur.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Durchsetzung konsistenter Netzwerksicherheitsrichtlinien im gesamten WAN ohne Backhauling des Traffics oder Nadelöhre zu schaffen.

Documentation logs - outline icon
Log-Explorer

Vereinheitlichen Sie die Beobachtbarkeit und Forensik für Cloudflare-Protokolle über SASE- und Anwendungsdienste hinweg.

Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinfacht SASE und die Workspace-Sicherheit

Karte des globalen Cloudflare-Netzwerks

Unsere modulare Plattform und unser Netzwerk erleichtern es, jede Verbindung zu sichern, sodass Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Ort sicher und produktiv mit dem Internet, Apps und der Infrastruktur arbeiten können.

Karte des globalen Cloudflare-Netzwerks
Ease of use orange
Einfachere Implementierung

Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.

Performance acceleration rocket orange
Endnutzererlebnis

Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.

Cloud multi orange
Agile Architektur

Verbessern Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Konvergenter Schutz

Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.

Zero Trust-Dienste von Cloudflare helfen Applied Systems bei der Absicherung der eigenen Mitarbeitenden

Applied Systems verfügte über einen komplexen Sicherheits-Stack, der zu einem Gewirr von Netzwerkpfaden führte. Das Unternehmen konsolidierten seine Zero Trust-Dienste auf der cloudnativen Plattform von Cloudflare.

Jetzt spart es Geld bei Bandbreite und Hardware und setzt Zugriffsrichtlinien mit Standardverweigerung in seinem gesamten Firmennetzwerk durch.

„Wir haben großartige Rückmeldungen zu Cloudflare Zero Trust erhalten – die Lösung ist leichter zu implementieren und besser für unsere Mitarbeitenden. […] Das Sicherheitsniveau hat sich im gesamten Unternehmen deutlich erhöht, und das mit dem gleichen Zeitaufwand.“

Kontaktieren Sie einen Cloudflare Enterprise-Mitarbeitenden

Kontakt

