Einheitlicher und konsequenter Schutz vor Datenverlust
Schützen Sie sensible Daten im Web, in SaaS, E-Mails und im Cloud-Traffic. Identifizieren Sie vertrauliche Informationen, setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch, und protokollieren Sie alles, um Datenverluste zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten.
Die Vorteile von Schutz vor Datenverlust
Sichere GenAI-Nutzung
Analysieren Sie GenAI-Prompts und -Antworten auf Inhalt und Intention, und blockieren Sie dann verdächtiges Verhalten, um die KI-Nutzung der Belegschaft zu steuern und Daten zu schützen.
Einheitliche Richtlinienverwaltung
Konfigurieren Sie DLP-Profile, Erkennungen, und Microsoft Purview-Vertraulichkeitsbezeichnungen, um den Schutz für ausgehenden Datenverkehr, Dokumente, PDFs und Bilder zu konsolidieren.
Vereinfachung von SaaS- und Cloud-Sicherheit
Scannen Sie SaaS-Apps und Cloud-Umgebungen auf sensible Daten im Ruhezustand. Implementieren Sie gezielte Abhilfemaßnahmen, um das Risiko der Datenausschleusung zu verringern.
Weniger manuelle Erkennungsprüfungen
Geben Sie für jede Erkennung Feedback, um die KI-Kontextanalyse zu trainieren und die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern. DLP passt sich an Ihre spezifischen Datenmuster und Ihren Traffic an, um Fehlalarme zu reduzieren.
FUNKTIONSWEISE
Schützen Sie sensible Daten in Ihrer Umgebung
Cloudflare DLP bietet eine breite, flexible Palette an vordefinierten und benutzerdefinierten Erkennungen, um Sicherheitsrichtlinien an die Datenmuster Ihres Unternehmens anzupassen. Scannen Sie nach Übereinstimmungen in Ihrem Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Traffic.
Unsere auf der Entwicklerplattform von Cloudflare basierende DLP-Engine verwendet fortschrittliche Algorithmen, die eine hochleistungsfähige Erkennung gewährleisten – selbst bei rechenintensiven Workloads wie KI-Kontextanalyse oder KI-Prompt-Schutz.
Erfahren Sie, wie DLP innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert
ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN
Was Top-Analysten sagen
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft.
Das sagen unsere Kunden
„Cloudflare verhindert, dass unsere Nutzer in Tools wie ChatGPT und Gemini sensible Daten und Quellcode offenlegen, sodass wir die Vorteile von KI auf sichere Weise nutzen können. Wir sind gespannt auf die nächsten Innovationen von Cloudflare zum Schutz von Daten und insbesondere auf die Visionen und Pläne des Unternehmens für Dienste wie DLP und CASB.“
CISO, Applied Systems
Wichtigste Anwendungsfälle für Data Loss Prevention (DLP)
Reduzieren Sie die Datenoffenlegung und tragen Sie zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen bei.
Die KI-Nutzung durch Mitarbeitende steuern
Erkennen und sichern Sie die in webbasierte KI-Tools eingegebenen Daten. Wenden Sie Leitplanken an, um riskante Prompts zu blockieren, bevor sensible Daten überhaupt ein KI-Modell erreichen.
Sensible Informationen schützen
Reduzieren Sie das Risiko von Datenverlusten, indem Sie sensible Assets über alle Kanäle hinweg sichern, einschließlich vertraulicher Dokumente in SaaS-Anwendungen, Quellcode in öffentlichen Repositorys, persönlich identifizierbaren Informationen, die über nicht genehmigte Apps oder E-Mails gesendet werden, und mehr.
Einhaltung sich wandelnder rechtlicher Vorgaben
Erfassen Sie Prüfprotokolle für DLP-Übereinstimmungen und Richtlinienaktionen, und leiten Sie sie bei Bedarf an externe SIEM- oder Cloud-Speicherziele weiter.
Wir unterstützen Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zu Zero Trust
