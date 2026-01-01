Registrieren

Cloudflare Data Loss Prevention

Einheitlicher und konsequenter Schutz vor Datenverlust

Schützen Sie sensible Daten im Web, in SaaS, E-Mails und im Cloud-Traffic. Identifizieren Sie vertrauliche Informationen, setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch, und protokollieren Sie alles, um Datenverluste zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten.

Die Vorteile von Schutz vor Datenverlust

Machine Learning KI – Symbol
Sichere GenAI-Nutzung

Analysieren Sie GenAI-Prompts und -Antworten auf Inhalt und Intention, und blockieren Sie dann verdächtiges Verhalten, um die KI-Nutzung der Belegschaft zu steuern und Daten zu schützen.

Cloudflare DLP – Symbol
Einheitliche Richtlinienverwaltung

Konfigurieren Sie DLP-Profile, Erkennungen, und Microsoft Purview-Vertraulichkeitsbezeichnungen, um den Schutz für ausgehenden Datenverkehr, Dokumente, PDFs und Bilder zu konsolidieren.

ABM – Woolworths – Modernisierung der Cloud-Architektur für mehr Agilität – Karte 3 – Symbol
Vereinfachung von SaaS- und Cloud-Sicherheit

Scannen Sie SaaS-Apps und Cloud-Umgebungen auf sensible Daten im Ruhezustand. Implementieren Sie gezielte Abhilfemaßnahmen, um das Risiko der Datenausschleusung zu verringern.

Erhöhte Zuverlässigkeit – Symbol
Weniger manuelle Erkennungsprüfungen

Geben Sie für jede Erkennung Feedback, um die KI-Kontextanalyse zu trainieren und die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern. DLP passt sich an Ihre spezifischen Datenmuster und Ihren Traffic an, um Fehlalarme zu reduzieren.

DLP – Funktionsweise – Diagramm

FUNKTIONSWEISE

Schützen Sie sensible Daten in Ihrer Umgebung

Cloudflare DLP bietet eine breite, flexible Palette an vordefinierten und benutzerdefinierten Erkennungen, um Sicherheitsrichtlinien an die Datenmuster Ihres Unternehmens anzupassen. Scannen Sie nach Übereinstimmungen in Ihrem Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Traffic.

Unsere auf der Entwicklerplattform von Cloudflare basierende DLP-Engine verwendet fortschrittliche Algorithmen, die eine hochleistungsfähige Erkennung gewährleisten – selbst bei rechenintensiven Workloads wie KI-Kontextanalyse oder KI-Prompt-Schutz.

Erfahren Sie, wie DLP innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert

Referenzarchitektur ansehen

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Was Top-Analysten sagen

Analyst-Abbildung – Gartner
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft.
Bericht lesen

Das sagen unsere Kunden

Gateway-Produkt – Platzhalter
Erfahrungsbericht – Applied – Logo

„Cloudflare verhindert, dass unsere Nutzer in Tools wie ChatGPT und Gemini sensible Daten und Quellcode offenlegen, sodass wir die Vorteile von KI auf sichere Weise nutzen können. Wir sind gespannt auf die nächsten Innovationen von Cloudflare zum Schutz von Daten und insbesondere auf die Visionen und Pläne des Unternehmens für Dienste wie DLP und CASB.“

CISO, Applied Systems

Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß
Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß

Wichtigste Anwendungsfälle für Data Loss Prevention (DLP)

Reduzieren Sie die Datenoffenlegung und tragen Sie zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen bei.

Machine Learning KI – Symbol
Die KI-Nutzung durch Mitarbeitende steuern

Erkennen und sichern Sie die in webbasierte KI-Tools eingegebenen Daten. Wenden Sie Leitplanken an, um riskante Prompts zu blockieren, bevor sensible Daten überhaupt ein KI-Modell erreichen.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Sensible Informationen schützen

Reduzieren Sie das Risiko von Datenverlusten, indem Sie sensible Assets über alle Kanäle hinweg sichern, einschließlich vertraulicher Dokumente in SaaS-Anwendungen, Quellcode in öffentlichen Repositorys, persönlich identifizierbaren Informationen, die über nicht genehmigte Apps oder E-Mails gesendet werden, und mehr.

[Symbol-Kachel] Dokumentationsliste – 50px
Einhaltung sich wandelnder rechtlicher Vorgaben

Erfassen Sie Prüfprotokolle für DLP-Übereinstimmungen und Richtlinienaktionen, und leiten Sie sie bei Bedarf an externe SIEM- oder Cloud-Speicherziele weiter.

Weitere Anwendungsfälle ansehen

Wir unterstützen Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zu Zero Trust

Kundenreferenzen anzeigen

Weitere Informationen

Miniaturansicht - Bericht - Vorlage 3 Diagramme

Lernpfade

Beheben Sie Sicherheitsbedenken bei generativer KI, indem Sie unsere Best Practices zur Sicherung von GenAI-Tools mit SASE implementieren.
Leitfaden lesen
Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne

Blog

Erfahren Sie, wie KI-Prompt-Schutz dazu beiträgt, sensible Daten zu sichern, ohne Innovationen zu behindern.
Blog lesen
Gartner® Magic Quadrant™ 2025

Blog

Verbesserte DLP-Genauigkeit mit KI-gestützter Kontextanalyse.
Leitfaden lesen
Einblick-Miniatur - Rakete

Blog

Erkennen Sie sensible Daten und Fehlkonfigurationen in Amazon S3- und Google Cloud Storage-Umgebungen.
Blog lesen
Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne

Kurzdarstellung der Lösung

Erfahren Sie, wie Cloudflare einen effektiveren, produktiveren und flexibleren Datenschutz ermöglicht
Kurzdarstellung abrufen

FAQs zu Cloudflare Data Loss Prevention

Icon Security-Shield-Schutz

Wählen Sie Cloudflare DLP für Ihr Unternehmen

