Cloudflare DLP bietet eine breite, flexible Palette an vordefinierten und benutzerdefinierten Erkennungen, um Sicherheitsrichtlinien an die Datenmuster Ihres Unternehmens anzupassen. Scannen Sie nach Übereinstimmungen in Ihrem Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Traffic.

Unsere auf der Entwicklerplattform von Cloudflare basierende DLP-Engine verwendet fortschrittliche Algorithmen, die eine hochleistungsfähige Erkennung gewährleisten – selbst bei rechenintensiven Workloads wie KI-Kontextanalyse oder KI-Prompt-Schutz.