Cloudflare DLP 提供一組廣泛且靈活的預先定義和自訂偵測選項，可讓您根據組織的資料模式來量身定製安全性原則。掃描比對您的 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量。

我們的 DLP 引擎基於 Cloudflare 的開發人員平台建置，採用進階演算法，能夠確保高效能偵測 — 即使處理 AI 內容分析或 AI 提示保護等運算密集型工作負載亦是如此。