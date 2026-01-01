資料丟失預防的優勢
保護 GenAI 的使用安全
分析 GenAI 提示和回應的內容與意圖，然後封鎖可疑行為，以管理員工的 AI 使用並保護資料。
統一原則管理
設定 DLP 設定檔、偵測項目和 Microsoft Purview 敏感度標籤，以整合對輸出流量、文件、PDF 和影像的保護。
簡化 SaaS 和雲端安全性
掃描 SaaS 應用程式和雲端環境，以識別閒置的敏感性資料。實施有針對性的補救措施，以降低資料外洩風險。
減少手動偵測審查
針對每次偵測提供意見反應，以訓練 AI 內容分析並提升偵測準確性。DLP 會根據您的特定資料模式和流量進行調整，以減少誤判。
運作方式
保護環境中的敏感性資料
Cloudflare DLP 提供一組廣泛且靈活的預先定義和自訂偵測選項，可讓您根據組織的資料模式來量身定製安全性原則。掃描比對您的 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量。
我們的 DLP 引擎基於 Cloudflare 的開發人員平台建置，採用進階演算法，能夠確保高效能偵測 — 即使處理 AI 內容分析或 AI 提示保護等運算密集型工作負載亦是如此。
客戶評價
「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Gemini 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」
——Applied Systems CISO
資料丟失預防主要使用案例
減少資料暴露並協助滿足合規性要求
管理員工的 AI 使用
偵測並保護輸入至網頁型 AI 工具中的資料。套用防護機制，在敏感資料抵達 AI 模型之前，封鎖高風險的提示。
保護敏感性資訊
透過保護各通路中的敏感資產來減少資料暴露，包括 SaaS 應用程式中的機密文件、公用存放庫中的原始程式碼、透過未經授權的應用程式或電子郵件傳送的個人識別資訊等等。
遵守不斷變化的法規
擷取 DLP 相符項和政策動作的稽核記錄，並根據需要將其轉發到外部 SIEM 或雲端儲存目的地。