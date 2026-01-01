註冊

統一、一致的資料丟失預防 (DLP)

保護 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量中的敏感性資料。識別機密資訊、強制執行安全性原則，並記錄所有內容，以防止資料外洩並支援法規遵循。

資料丟失預防的優勢

機器學習 AI - 圖示
保護 GenAI 的使用安全

分析 GenAI 提示和回應的內容與意圖，然後封鎖可疑行為，以管理員工的 AI 使用並保護資料。

Cloudflare DLP - Icon
統一原則管理

設定 DLP 設定檔、偵測項目和 Microsoft Purview 敏感度標籤，以整合對輸出流量、文件、PDF 和影像的保護。

ABM - Woolworths - 現代化雲端架構以提升敏捷性 - 卡片 2 - 圖示
簡化 SaaS 和雲端安全性

掃描 SaaS 應用程式和雲端環境，以識別閒置的敏感性資料。實施有針對性的補救措施，以降低資料外洩風險。

提高可靠性 - 圖示
減少手動偵測審查

針對每次偵測提供意見反應，以訓練 AI 內容分析並提升偵測準確性。DLP 會根據您的特定資料模式和流量進行調整，以減少誤判。

DLP - 運作方式 - 圖表

運作方式

保護環境中的敏感性資料

Cloudflare DLP 提供一組廣泛且靈活的預先定義和自訂偵測選項，可讓您根據組織的資料模式來量身定製安全性原則。掃描比對您的 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量。

我們的 DLP 引擎基於 Cloudflare 的開發人員平台建置，採用進階演算法，能夠確保高效能偵測 — 即使處理 AI 內容分析或 AI 提示保護等運算密集型工作負載亦是如此。

瞭解 DLP 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構

分析師認可

頂級分析師的看法

分析師影像 - Gartner
Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台 Magic Quadrant™ 中被評為「遠見卓識者」
閱讀報告
分析師影像 - Forrester
在 2025 年第三季《Forrester Wave™：Zero Trust 平台》的「策略」類別中獲得第二高分
閱讀報告
分析師影像 - Forrester
Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」
閱讀報告

客戶評價

Gateway 產品 - 預留位置
客戶見證 - Applied - 標誌

「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Gemini 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」

——Applied Systems CISO

資料丟失預防主要使用案例

減少資料暴露並協助滿足合規性要求

機器學習 AI - 圖示
管理員工的 AI 使用

偵測並保護輸入至網頁型 AI 工具中的資料。套用防護機制，在敏感資料抵達 AI 模型之前，封鎖高風險的提示。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
保護敏感性資訊

透過保護各通路中的敏感資產來減少資料暴露，包括 SaaS 應用程式中的機密文件、公用存放庫中的原始程式碼、透過未經授權的應用程式或電子郵件傳送的個人識別資訊等等。

[圖示圖塊] 文件清單 - 50px
遵守不斷變化的法規

擷取 DLP 相符項和政策動作的稽核記錄，並根據需要將其轉發到外部 SIEM 或雲端儲存目的地。

探索更多使用案例

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

查看案例研究

資源

縮圖 - 報告 - 範本 3 圖表

學習路徑

實施我們藉助 SASE 保護 GenAI 工具的最佳做法，解決生成式 AI 的安全問題。
閱讀指南
縮圖 - 見解 - 範本 1 燈泡

部落格

瞭解 AI 提示保護如何協助保護敏感資料，同時不扼殺創新。
閱讀部落格
2025 年 Gartner® Magic Quadrant™

部落格

透過 AI 支援的內容分析提高 DLP 準確度。
閱讀指南
深入解析縮圖 - 火箭

部落格

偵測 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 環境中的敏感資料和設定錯誤。
閱讀部落格
縮圖 - 見解 - 範本 1 燈泡

解決方案簡述

瞭解 Cloudflare 如何實現更有效、更高效且更敏捷的資料保護。
取得解決方案簡介

Cloudflare 資料丟失預防常見問題

安全護盾保護圖示

為您的企業取得 Cloudflare DLP

與專家討論
