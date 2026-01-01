数据丢失防护的优势
保障生成式 AI 的使用安全
分析生成式 AI 提示词和响应的内容和意图，然后阻止可疑行为，从而管控员工的 AI 使用并保护数据。
统一策略管理
配置 DLP 配置文件、检测条目及 Microsoft Purview 敏感度标签，以整合对出站流量、文档、PDF 文件及图像的防护措施。
简化 SaaS 和云安全
扫描 SaaS 应用和云环境，以识别静态敏感数据。实施针对性修复措施，以降低数据外泄风险。
减少人工检测复核
针对每次检测提供反馈，以训练 AI 上下文分析并提高检测准确性。DLP 根据您的特定数据模式与流量进行适配，以减少误报。
工作原理
保护您环境中的敏感数据
Cloudflare DLP 提供一系列广泛且灵活的预定义检测选项与自定义检测选项，可帮助您根据企业的数据模式定制安全策略。在您的 Web、SaaS、电子邮件及云流量中扫描匹配项。
我们的 DLP 引擎构建于 Cloudflare 开发人员平台之上，采用先进算法确保高性能检测 —— 即便面对 AI 上下文分析或 AI 提示词保护等计算密集型工作负载，亦能稳定运行。
客户评价
“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用 AI。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”
CISO，Applied Systems
数据丢失防护的主要使用场景
减少数据泄露，帮助满足合规要求
管控员工 AI 使用情况
检测并保护输入在基于 Web 的 AI 工具中输入的数据。在敏感数据到达 AI 模型之前，应用防护措施，阻止有风险的提示词。
保护敏感信息
跨渠道保护敏感资产以减少数据暴露，包括 SaaS 应用中的机密文档、公共代码仓库中的源代码、通过未授权应用或电子邮件发送的个人身份信息（PII）等。
遵守不断演变的法规
捕获 DLP 匹配项和策略操作的审计日志，并根据需要将其转发至外部 SIEM 或云存储目标。