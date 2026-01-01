Cloudflare DLP 提供一系列广泛且灵活的预定义检测选项与自定义检测选项，可帮助您根据企业的数据模式定制安全策略。在您的 Web、SaaS、电子邮件及云流量中扫描匹配项。

我们的 DLP 引擎构建于 Cloudflare 开发人员平台之上，采用先进算法确保高性能检测 —— 即便面对 AI 上下文分析或 AI 提示词保护等计算密集型工作负载，亦能稳定运行。