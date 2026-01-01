データ損失防止の利点
生成AIの使用を保護
- 生成AIプロンプトや回答内容、意図を分析し、不審な挙動をブロックすることで、従業員によるAI利用を管理し、データを保護します。
ポリシー管理を統合
DLPプロファイル、検出エントリ、およびMicrosoft Purviewの機密度ラベルを設定することで、送信トラフィック、文書、PDF、画像全体の保護を統合します。
SaaSとクラウドのセキュリティを簡素化
SaaSアプリとクラウド環境をスキャンして、保存されている機密データを特定します。データ流出のリスクを軽減するために、対象を絞った対策を実装します。
手動での検出確認作業を削減
検出結果ごとにフィードバックを行うことで、AIによる文脈分析を学習させ、検出精度を高めます。DLPは、組織固有のデータ特性や通信内容に合わせて適応し、誤検出を減らします。
仕組み
SaaS環境全体で機微データを保護
CloudflareのDLPは、あらかじめ用意された検出ルールに加え、独自に設定できる柔軟な検出オプションを備えており、組織のデータ特性に合わせてセキュリティポリシーを細かく調整できます。Web、SaaS、メール、クラウド上を行き来する、条件に一致するトラフィックをスキャンします。
このDLPエンジンは Cloudflareの開発者向けプラットフォーム上に構築されており、採用された高度なアルゴリムにより、AIのコンテキスト分析やAIプロンプト保護のような高い計算負荷を必要とする処理も、高いパフォーマンスで検出します。
お客様の声
「現在はCloudflareのおかげで、ユーザーがChatGPTやGeminiなどのツールと機密データやコードを共有するのを防止できており、安全なAI活用が可能になりました。今後も、データ保護のためにCloudflareが続けるイノベーションを楽しみにしています。特に、DLPやCASBといったサービスのビジョンとロードマップに期待しています。」
CISO — Applied Systems
データ損失防止の主要ユースケース
データ漏洩のリスクを減らし、コンプライアンス要件への準拠を支援します
従業員のAI利用を統制
WebベースのAIツールに入力されたデータを検出し、保護します。機密データがAIモデルに到達する前に、危険なプロンプトをブロックする安全策を適用します。
機密情報を保護
SaaSアプリケーション内の機密文書、公開リポジトリ内のソースコード、無許可のアプリやメールを介して送信された個人を特定できる情報（PII）など、さまざまな経路に存在する機密資産を保護し、データの露出を低減します。
変化する規制を遵守
DLPによる検出結果やポリシー適用の監査ログを取得し、必要に応じて外部SIEMまたはクラウドストレージに転送転送します。
