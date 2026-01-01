CloudflareのDLPは、あらかじめ用意された検出ルールに加え、独自に設定できる柔軟な検出オプションを備えており、組織のデータ特性に合わせてセキュリティポリシーを細かく調整できます。Web、SaaS、メール、クラウド上を行き来する、条件に一致するトラフィックをスキャンします。

このDLPエンジンは Cloudflareの開発者向けプラットフォーム上に構築されており、採用された高度なアルゴリムにより、AIのコンテキスト分析やAIプロンプト保護のような高い計算負荷を必要とする処理も、高いパフォーマンスで検出します。