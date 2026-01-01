サインアップ

Cloudflare データ損失防止対策

統合型で一貫性のあるデータ損失防止（DLP）

Web、SaaS、メール、クラウドトラフィック全体の機密データを保護します。機密情報の特定、セキュリティポリシーの適用、すべてのログ記録を通して、データ漏洩を防ぎ、規制コンプライアンスを支援します。

ぜひお試しください
製品概要を入手する

データ損失防止の利点

生成AIの使用を保護
  • 生成AIプロンプトや回答内容、意図を分析し、不審な挙動をブロックすることで、従業員によるAI利用を管理し、データを保護します。
ポリシー管理を統合

DLPプロファイル、検出エントリ、およびMicrosoft Purviewの機密度ラベルを設定することで、送信トラフィック、文書、PDF、画像全体の保護を統合します。

SaaSとクラウドのセキュリティを簡素化

SaaSアプリとクラウド環境をスキャンして、保存されている機密データを特定します。データ流出のリスクを軽減するために、対象を絞った対策を実装します。

手動での検出確認作業を削減

検出結果ごとにフィードバックを行うことで、AIによる文脈分析を学習させ、検出精度を高めます。DLPは、組織固有のデータ特性や通信内容に合わせて適応し、誤検出を減らします。

DLP - 仕組み - 図

仕組み

SaaS環境全体で機微データを保護

CloudflareのDLPは、あらかじめ用意された検出ルールに加え、独自に設定できる柔軟な検出オプションを備えており、組織のデータ特性に合わせてセキュリティポリシーを細かく調整できます。Web、SaaS、メール、クラウド上を行き来する、条件に一致するトラフィックをスキャンします。

このDLPエンジンは Cloudflareの開発者向けプラットフォーム上に構築されており、採用された高度なアルゴリムにより、AIのコンテキスト分析やAIプロンプト保護のような高い計算負荷を必要とする処理も、高いパフォーマンスで検出します。

CloudflareのSASEプラットフォームにおけるDLPの動作を解説

リファレンスアーキテクチャを見る

アナリストの評価

一流アナリストのコメント

Cloudflare、2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「Visionary（ビジョナリー）」認定
レポートを読む
2025年第3四半期『Forrester Wave™：ゼロトラストプラットフォーム』の「戦略」カテゴリーで2番目に高いスコアを獲得
レポートを読む
Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定
レポートを読む

お客様の声

Gateway製品 - プレースホルダー
お客様の声 - Applied - ロゴ

「現在はCloudflareのおかげで、ユーザーがChatGPTやGeminiなどのツールと機密データやコードを共有するのを防止できており、安全なAI活用が可能になりました。今後も、データ保護のためにCloudflareが続けるイノベーションを楽しみにしています。特に、DLPやCASBといったサービスのビジョンとロードマップに期待しています。」

CISO — Applied Systems

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
データ損失防止の主要ユースケース

データ漏洩のリスクを減らし、コンプライアンス要件への準拠を支援します

従業員のAI利用を統制

WebベースのAIツールに入力されたデータを検出し、保護します。機密データがAIモデルに到達する前に、危険なプロンプトをブロックする安全策を適用します。

機密情報を保護

SaaSアプリケーション内の機密文書、公開リポジトリ内のソースコード、無許可のアプリやメールを介して送信された個人を特定できる情報（PII）など、さまざまな経路に存在する機密資産を保護し、データの露出を低減します。

変化する規制を遵守

DLPによる検出結果やポリシー適用の監査ログを取得し、必要に応じて外部SIEMまたはクラウドストレージに転送転送します。

その他のユースケースを見る

世界中の企業のゼロトラスト移行を支援

導入事例を見る

リソース

ラーニングパス

SASEを活用した生成AIツールを保護するためのベストプラクティスを実装して、生成AIツールが持つセキュリティ上の課題に対処しましょう。
ガイドを読む
ブログ

AIプロンプト保護によって、イノベーションを阻害せずに機密データを保護する方法をご紹介します。
ブログを読む
ブログ

AIによる文脈分析でDLPの精度を高めます。
ガイドを読む
ブログ

Amazon S3やGoogle Cloud Storage環境内の機微データや設定ミスを検出します。
ブログを読む
ソリューション概説

Cloudflareがより効果的で生産性の高い俊敏なデータ保護を可能にする仕組みについて解説します。
ソリューション概要を入手

Cloudflareデータ損失防止に関するよくある質問

Cloudflare DLPを導入しませんか

専門家に相談する
