Solution Cloudflare de prévention des pertes de données

Un service de prévention des pertes de données (Data Loss Prevention, DLP) unifié et cohérent

Protégez vos données sensibles sur l'ensemble de votre trafic web, SaaS, e-mail et cloud. Identifiez les informations confidentielles, appliquez vos politiques de sécurité et journalisez toutes les opérations afin d'empêcher les fuites de données et de soutenir votre conformité réglementaire.

Avantages du service Cloudflare Data Loss Prevention

Sécuriser la manière dont vous utilisez l'IA générative

Analysez le contenu et l'intention des invites (prompts) saisies au sein des outils d'IA générative et des réponses produites par ces derniers, puis bloquez les comportements suspects afin de contrôler la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA et de protéger vos données.

Unifier la gestion de vos politiques

Configurez vos profils DLP, vos entrées de détection et vos étiquettes de confidentialité Microsoft Purview afin de consolider vos mesures de protection sur l'ensemble de vos ressources (trafic sortant, documents, PDF et images).

Simplifier la sécurité du SaaS et du cloud

Analysez vos applications SaaS et vos environnements cloud afin d'identifier les données sensibles au repos. Mettez en œuvre des mesures correctives ciblées pour réduire le risque d'exfiltration de données.

Réduire les processus manuels de détection

Adressez-nous vos retours pour chaque événement de détection afin d'entraîner notre outil d'analyse contextuelle par IA et d'améliorer la précision de la détection. La solution DLP s'adapte à vos schémas de données spécifiques et à votre trafic afin de réduire le nombre de faux positifs.

FONCTIONNEMENT

Protégez les données sensibles sur l'ensemble de votre environnement

La solution Cloudflare DLP propose une vaste gamme d'options de détection prédéfinies et personnalisées afin d'adapter vos politiques de sécurité aux schémas de données spécifiques à votre entreprise. Recherchez les correspondances sur l'ensemble de votre trafic web, SaaS, e-mail et cloud.

Conçu sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare, notre moteur de DLP s'appuie sur des algorithmes avancés qui assurent un processus de détection très performant, même pour les workloads gourmands du point de vue du calcul, comme l'analyse contextuelle par IA ou la protection des invites saisies dans les outils IA.

Découvrez comment la prévention des pertes de données fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare

Voir l'architecture de référence

RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES

Ce qu'en disent les principaux analystes

Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025.
Ce que nos clients en disent

Témoignage — Applied — Logo

« À l'heure actuelle, Cloudflare empêche nos utilisateurs de partager des données sensibles et du code avec les outils de type ChatGPT et Gemini afin de nous permettre de tirer avantage de l'IA en toute sécurité. Nous sommes impatients de découvrir les futures innovations de Cloudflare en matière de protection des données, notamment leur objectif et leur feuille de route concernant les services DLP et CASB. »

RSSI — Applied Systems

Principaux scénarios d'utilisation du service Cloudflare Data Loss Prevention

Réduisez l'exposition aux données afin de vous aider à respecter les exigences en matière de conformité

Contrôler l’utilisation de l’IA par les collaborateurs

Détectez et sécurisez les données saisies dans les outils IA basés sur le web. Mettez en place des garde-fous afin de bloquer les invites à risque avant que vos données sensibles ne puissent être ingérées par un modèle IA.

Protégez vos informations sensibles

Réduisez l'exposition des données en sécurisant vos ressources sensibles sur l'ensemble des canaux, notamment les documents confidentiels contenus dans vos applications SaaS, le code source hébergé dans les référentiels publics et les informations d'identification personnelle (PII, Personally Identifiable Information) transmises par l'intermédiaire d'applications ou d'e-mails non autorisés, etc.

Conformez-vous aux évolutions des règlements

Capturez les journaux d'audit des correspondances DLP et des mesures prises dans le cadre de vos politiques, puis transmettez-les à votre SIEM externe ou à vos destinations de stockage cloud, selon les besoins.

Découvrir d'autres scénarios d'utilisation

Nous aidons les entreprises du monde entier à progresser vers le Zero Trust

Voir les études de cas

Ressources

Parcours d'apprentissage

Répondez aux problématiques de sécurité relatives à l'IA générative en mettant en œuvre les meilleures pratiques que nous vous proposons d'adopter pour sécuriser les outils liés à cette technologie grâce au SASE.
Blog

Découvrez comment notre service de protection des invites saisies dans les outils IA contribue à sécuriser vos données sensibles sans entraver l'innovation.
Blog

Améliorez la précision de notre service de prévention des pertes de données (DLP) grâce à l'analyse du contexte soutenue par IA.
Blog

Détectez les données sensibles et les erreurs de configuration au sein des environnements Amazon S3 et Google Cloud Storage.
Présentation de solution

Découvrez comment les solutions Cloudflare vous permettent de mettre en place une protection des données plus efficace, plus productive et plus agile.
FAQ concernant la solution de prévention des pertes de données Cloudflare

Déployez Cloudflare DLP dans votre entreprise

