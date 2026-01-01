La solution Cloudflare DLP propose une vaste gamme d'options de détection prédéfinies et personnalisées afin d'adapter vos politiques de sécurité aux schémas de données spécifiques à votre entreprise. Recherchez les correspondances sur l'ensemble de votre trafic web, SaaS, e-mail et cloud.

Conçu sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare, notre moteur de DLP s'appuie sur des algorithmes avancés qui assurent un processus de détection très performant, même pour les workloads gourmands du point de vue du calcul, comme l'analyse contextuelle par IA ou la protection des invites saisies dans les outils IA.