Cloudflare DLP는 조직의 데이터 패턴에 맞춰 보안 정책을 맞춤 설정할 수 있도록 광범위하고 유연한 사전 정의 및 사용자 지정 감지 옵션 세트를 제공합니다. 웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 일치하는 항목을 검색합니다.

Cloudflare 개발자 플랫폼을 기반으로 구축된 DLP 엔진은 AI 컨텍스트 분석 또는 AI 프롬프트 보호와 같이 컴퓨팅 집약적인 워크로드에서도 고성능 감지를 보장하는 고급 알고리즘을 사용합니다.