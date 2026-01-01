데이터 손실 방지의 이점
생성형 AI 사용 보안
생성형 AI 프롬프트 및 응답을 분석하여 콘텐츠 및 의도를 파악한 다음 의심스러운 동작을 차단하여 인력 AI 사용을 관리하고 데이터를 보호합니다.
정책 관리 통합
DLP 프로필, 감지 항목, Microsoft Purview 민감도 레이블을 구성하여 아웃바운드 트래픽, 문서, PDF, 이미지에 대한 보호 기능을 통합합니다.
SaaS 및 클라우드 보안 간소화
SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경을 스캔하여 중요한 미사용 데이터를 식별합니다. 대상을 구체적으로 명시한 복원 조치를 구현하여 데이터 유출 위험을 줄입니다.
수동 감지 검토 줄이기
감지 건별로 피드백을 제공하여 AI 컨텍스트 분석을 학습시키고 감지 정확도를 개선합니다. DLP는 특정 데이터 패턴 및 트래픽에 맞춰 불필요한 탐지를 줄입니다.
작동 방식
SaaS 환경 전반에 걸쳐 중요한 데이터 보호
Cloudflare DLP는 조직의 데이터 패턴에 맞춰 보안 정책을 맞춤 설정할 수 있도록 광범위하고 유연한 사전 정의 및 사용자 지정 감지 옵션 세트를 제공합니다. 웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 일치하는 항목을 검색합니다.
Cloudflare 개발자 플랫폼을 기반으로 구축된 DLP 엔진은 AI 컨텍스트 분석 또는 AI 프롬프트 보호와 같이 컴퓨팅 집약적인 워크로드에서도 고성능 감지를 보장하는 고급 알고리즘을 사용합니다.
고객 후기
“지금 Cloudflare에서 우리 사용자가 중요한 데이터와 도구를 ChatGPT, Gemini 등의 도구와 공유할 수 없도록 해주므로 우리는 AI의 이점을 안전하게 누릴 수 있습니다. 앞으로 데이터 보호 부문에서 Cloudflare의 지속적인 혁신을 기대합니다. 특히 DLP, CASB 등의 서비스에서의 비전과 로드맵을 주목하고 있습니다.”
CISO, Applied Systems
주요 데이터 손실 방지 사용 사례
데이터 노출을 줄이고 규제 준수 요구 사항을 충족하도록 지원
직원들의 AI 사용량 관리
웹 기반 AI 도구에 입력된 데이터를 탐지하고 보호하세요. 가드레일을 적용하여 중요한 데이터가 AI 모델에 도달하기 전에 위험한 프롬프트를 차단하세요.
중요 정보 보호
SaaS 애플리케이션 내 기밀 문서, 공개 리포지토리의 소스 코드, 비인가 애플리케이션 또는 이메일을 통해 전송되는 개인 식별 정보(PII)를 포함하여, 여러 채널에서 민감한 자산을 보호함으로써 데이터 노출을 줄입니다.
강화되는 규제 준수하기
DLP 일치 항목 및 정책 작업에 대한 감사 로그를 캡처하고 필요에 따라 외부 SIEM 또는 클라우드 스토리지 대상으로 전달합니다.
