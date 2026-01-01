가입

Cloudflare 데이터 손실 방지

통합되고 일관된 데이터 손실 방지(DLP)

웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 중요한 데이터를 보호합니다. 기밀 정보를 파악하고, 보안 정책을 시행하며, 모든 것을 기록하여 데이터 유출을 방지하고 규제 준수를 지원합니다.

사용해 보기
제품 요약 받기

데이터 손실 방지의 이점

머신 러닝 AI - 아이콘
생성형 AI 사용 보안

생성형 AI 프롬프트 및 응답을 분석하여 콘텐츠 및 의도를 파악한 다음 의심스러운 동작을 차단하여 인력 AI 사용을 관리하고 데이터를 보호합니다.

Cloudflare DLP - 아이콘
정책 관리 통합

DLP 프로필, 감지 항목, Microsoft Purview 민감도 레이블을 구성하여 아웃바운드 트래픽, 문서, PDF, 이미지에 대한 보호 기능을 통합합니다.

ABM - Woolworths - 민첩성을 위한 클라우드 아키텍처 최신화 - 카드 2 - 아이콘
SaaS 및 클라우드 보안 간소화

SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경을 스캔하여 중요한 미사용 데이터를 식별합니다. 대상을 구체적으로 명시한 복원 조치를 구현하여 데이터 유출 위험을 줄입니다.

안정성 향상 - 아이콘
수동 감지 검토 줄이기

감지 건별로 피드백을 제공하여 AI 컨텍스트 분석을 학습시키고 감지 정확도를 개선합니다. DLP는 특정 데이터 패턴 및 트래픽에 맞춰 불필요한 탐지를 줄입니다.

DLP - 작동 방식 - 다이어그램

작동 방식

SaaS 환경 전반에 걸쳐 중요한 데이터 보호

Cloudflare DLP는 조직의 데이터 패턴에 맞춰 보안 정책을 맞춤 설정할 수 있도록 광범위하고 유연한 사전 정의 및 사용자 지정 감지 옵션 세트를 제공합니다. 웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 일치하는 항목을 검색합니다.

Cloudflare 개발자 플랫폼을 기반으로 구축된 DLP 엔진은 AI 컨텍스트 분석 또는 AI 프롬프트 보호와 같이 컴퓨팅 집약적인 워크로드에서도 고성능 감지를 보장하는 고급 알고리즘을 사용합니다.

Cloudflare SASE 플랫폼에서 DLP가 작동하는 방식 알아보기

참조 아키텍처 확인

분석가의 인정

주요 분석가 의견

분석가 이미지 - Gartner
Cloudflare, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™의 SASE 플랫폼 부문에서 비저너리로 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
The Forrester Wave™: Zero Trust 플랫폼, 2025년 3분기에서 '전략' 부문 2위 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
Cloudflare, Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정
보고서 읽기

고객 후기

Gateway 제품 - 플레이스 홀더
고객 사례 - Applied - 로고

“지금 Cloudflare에서 우리 사용자가 중요한 데이터와 도구를 ChatGPT, Gemini 등의 도구와 공유할 수 없도록 해주므로 우리는 AI의 이점을 안전하게 누릴 수 있습니다. 앞으로 데이터 보호 부문에서 Cloudflare의 지속적인 혁신을 기대합니다. 특히 DLP, CASB 등의 서비스에서의 비전과 로드맵을 주목하고 있습니다.”

CISO, Applied Systems

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색

주요 데이터 손실 방지 사용 사례

데이터 노출을 줄이고 규제 준수 요구 사항을 충족하도록 지원

머신 러닝 AI - 아이콘
직원들의 AI 사용량 관리

웹 기반 AI 도구에 입력된 데이터를 탐지하고 보호하세요. 가드레일을 적용하여 중요한 데이터가 AI 모델에 도달하기 전에 위험한 프롬프트를 차단하세요.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
중요 정보 보호

SaaS 애플리케이션 내 기밀 문서, 공개 리포지토리의 소스 코드, 비인가 애플리케이션 또는 이메일을 통해 전송되는 개인 식별 정보(PII)를 포함하여, 여러 채널에서 민감한 자산을 보호함으로써 데이터 노출을 줄입니다.

[아이콘 타일] 문서 목록 - 50픽셀
강화되는 규제 준수하기

DLP 일치 항목 및 정책 작업에 대한 감사 로그를 캡처하고 필요에 따라 외부 SIEM 또는 클라우드 스토리지 대상으로 전달합니다.

사용 사례 더 살펴보기

전 세계의 여러 조직에서 Zero Trust로 나아갈 수 있도록 지원합니다

사례 연구 보기

리소스

썸네일 - 보고서 - 템플릿 3개의 그래프

학습 경로

SASE로 생성형 AI 도구를 보호하는 당사의 모범 사례를 확인하여 생성형 AI 보안 문제를 해결합니다.
가이드 읽기
썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구

블로그

AI 프롬프트 보호를 통해 혁신을 억누르지 않으면서 중요한 데이터를 안전하게 보호하는 방법을 알아보세요.
블로그 읽기
2025 Gartner® Magic Quadrant™

블로그

AI 기반 컨텍스트 분석을 통해 DLP 정확도 개선
가이드 읽기
인사이트 썸네일 - 로켓

블로그

Amazon S3 및 Google Cloud Storage 환경에서 중요한 데이터 및 잘못된 구성을 탐지합니다.
블로그 읽기
썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구

솔루션 요약

Cloudflare에서 더 효과적이고 생산적이며 민첩하게 데이터를 보호할 수 있는 방법을 알아보세요.
솔루션 개요 받기

Cloudflare 데이터 손실 방지 FAQ

보안 실드 보호 아이콘

엔터프라이즈에 Cloudflare DLP 도입하기

전문가 상담
직급을 선택하세요... *
개인 기여자
기타
매니저
이사
최고 경영진
학생
VP
직무를 선택하세요... *
경영진
기타
네트워크
보안
언론 / 미디어
엔지니어링
영업 / 마케팅
인프라
재무/조달
제품
학생
DevOps
IT
국가를 선택하세요...
가나
가봉
가이아나
감비아
건지
과들루프
과테말라
교황청(바티칸 시국)
그레나다
그리스
그린란드
기니
기니비사우
나미비아
나우루어
나이지리아
남극
남수단
남아프리카 공화국
네덜란드
네팔
노르웨이
노퍽섬
뉴질랜드
뉴칼레도니아
니우에
니제르
니카라과
대만
대한민국
덴마크
도미니카
도미니카 공화국
독일
동티모르
라오인민민주공화국
라이베리아
라트비아
러시아 연방
레바논
레소토
레위니옹
루마니아
룩셈부르크
르완다
리비아
리투아니아
리히텐슈타인
마다가스카르
마르티니크
마요트
마카오
마케도니아, 구 유고슬라비아 공화국
말라위
말레이시아
말리
맨섬
멕시코
모나코
모로코
모리셔스
모리타니아
모잠비크
몬테네그로
몬트세랫
몰도바공화국
몰디브
몰타
몽골
미국
미얀마
바누아투
바레인
바베이도스
바하마
방글라데시
버뮤다
베냉
베네수엘라 볼리바르 공화국
베트남
벨기에
벨라루스
벨리즈
보네르, 사바, 신트외스타티위스
보스니아 헤르체고비나
보츠와나
볼리비아다민족국
부룬디
부르키나파소
부베섬
부탄
북한
불가리아
브라질
브루나이 다루살람
사모아
사우디아라비아
사우스조지아 사우스샌드위치 제도
산마리노
상투메 프린시페
생마르탱(프랑스령)
생바르텔레미
생피에르 미클롱
서사하라
세네갈
세르비아
세이셸
세인트루시아
세인트빈센트 그레나딘
세인트키츠네비스
세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐
소말리아
솔로몬제도
수단
수리남
스리랑카
스발바르 얀마옌 제도
스와질란드
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
슬로베니아
시리아
시에라리온
신트마르턴(네덜란드령)
싱가포르
아랍에미리트
아루바
아르메니아
아르헨티나
아이슬란드
아이티
아일랜드
아제르바이잔
아프가니스탄
안도라
알바니아
알제리
앙골라
앤티가 바부다
앵귈라
에리트레아
에스토니아
에콰도르
에티오피아
엘살바도르
영국
영국령 버진 제도
영국령 인도양 지역
예멘
오만
오스트리아
온두라스
올란드 제도
왈리스 푸투나
요르단
우간다
우루과이
우즈베키스탄
우크라이나
이라크
이란
이스라엘
이집트
이탈리아
인도
인도네시아
일본
자메이카
잠비아
저지
적도 기니
조지아
중국
중앙아프리카 공화국
지부티
지브롤터
짐바브웨
차드
체코 공화국
칠레
카메룬
카보베르데
카자흐스탄
카타르
캄보디아
캐나다
케냐
케이맨 제도
코모로
코스타리카
코코스(킬링) 제도
코트디부아르
콜롬비아
콩고
콩고민주공화국
쿠바
쿠웨이트
쿡제도
퀴라소
크로아티아
크리스마스섬
키르기스스탄
키리바시
키프로스
타지키스탄
탄자니아 연방 공화국
태국
터크스 케이커스 제도
터키
토고
토켈라우
통가
투르크메니스탄
투발루
튀니지
트리니다드토바고
파나마
파라과이
파키스탄
파푸아뉴기니
팔레스타인
페로 제도
페루
포르투갈
포클랜드제도(말비나스)
폴란드
푸에르토리코
프랑스
프랑스령 기아나
프랑스령 남방 지역
프랑스령 폴리네시아
피지
핀란드
필리핀
핏케언섬
허드 맥도널드 제도
헝가리
호주
홍콩

 
이 양식을 제출하면, Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 수신하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든지 동의를 취소하여 이러한 정보를 받지 않을 수 있습니다. Cloudflare에서는 고객의 데이터를 판매하지 않으며, 고객의 개인정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.