Prevención de pérdida de datos de Cloudflare

Prevención de pérdida de datos (DLP) unificada y coherente

Protege los datos confidenciales en el tráfico web, SaaS, correo electrónico y nube. Identifica la información confidencial, aplica políticas de seguridad y registra todo lo posible para evitar fugas de datos y garantizar la conformidad normativa.

Ventajas de la prevención de pérdida de datos (DLP)

Uso seguro de la IA generativa

Analiza las instrucciones y respuestas de la IA generativa para determinar el contenido y la intención, y luego bloquea el comportamiento sospechoso para regular el uso de la IA por parte de los equipos de trabajo y proteger los datos.

Unifica la gestión de políticas

Configura perfiles DLP, entradas de detección y etiquetas de confidencialidad de Microsoft Purview para consolidar las protecciones en el tráfico saliente, los documentos, los archivos PDF y las imágenes.

Simplifica la seguridad de los entornos SaaS y de nube

Analiza las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube para identificar los datos confidenciales en reposo. Implementa medidas de corrección específicas para mitigar los riesgos de exfiltración de datos.

Reduce las revisiones manuales de detección

Envía comentarios por cada detección para entrenar el análisis contextual de la IA y mejorar la precisión de la detección. DLP se adapta a tus patrones de datos y tráfico específicos para reducir los falsos positivos.

CÓMO FUNCIONA

Protege los datos confidenciales en todo tu entorno SaaS

Cloudflare DLP ofrece un amplio y flexible conjunto de opciones de detección predefinidas y personalizadas para adaptar las políticas de seguridad a los patrones de datos de tu organización. Busca coincidencias en tu tráfico web, SaaS, correo electrónico y tráfico en la nube.

Nuestro motor DLP, integrado en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, emplea algoritmos avanzados que garantizan detecciones de gran eficacia, incluso para cargas de trabajo de uso intensivo de recursos informáticos como el análisis de contexto de la IA o la protección de instrucciones de la IA.

RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS

Lo que dicen los principales analistas

Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms", 2025
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en "The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.er trimestre de 2025"
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025".
Qué dicen nuestros clientes

"Actualmente, Cloudflare nos ayuda a evitar que nuestros usuarios compartan datos y códigos confidenciales con herramientas como ChatGPT y Gemini, por lo que podemos beneficiarnos de la IA con total seguridad. De cara al futuro, estamos deseando descubrir las próximas innovaciones de Cloudflare en materia de protección de datos, en concreto, su visión y su hoja de ruta para servicios como DLP y CASB".

CISO, Applied Systems

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco
Principales casos de uso de la prevención de pérdida de datos

Reduce la exposición de los datos y ayuda a cumplir los requisitos de conformidad

Controla el uso de la IA por parte de los empleados

Detecta y protege los datos introducidos en las herramientas de IA basadas en la web. Aplica medidas de seguridad para bloquear las Instrucciones peligrosas antes de que los datos confidenciales lleguen a un modelo de IA.

Protege la información confidencial

Reduce la exposición de datos protegiendo los activos confidenciales en todos los canales, incluidos los documentos confidenciales en aplicaciones SaaS, el código fuente en repositorios públicos, la información de identificación personal enviada a través de aplicaciones o correos electrónicos no autorizados, y mucho más.

Cumple con la normativa en constante evolución

Captura registros de auditoría para coincidencias DLP y acciones de políticas, y reenvíalos a destinos SIEM externos o de almacenamiento en la nube según sea necesario.

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Recursos

Ruta de aprendizaje

Aborda las preocupaciones de seguridad relacionadas con la IA generativa implementando nuestras prácticas recomendadas para proteger las herramientas de IA generativa con SASE.
Blog

Descubre cómo la protección de las instrucciones de IA te ayuda a proteger los datos confidenciales sin obstaculizar la innovación.
Blog

Mejora la precisión de la DLP con el análisis contextual basado en IA.
Blog

Detecta datos confidenciales y configuraciones incorrectas en entornos Amazon S3 y Google Cloud Storage.
Resumen de la solución

Descubre cómo Cloudflare facilita una protección de datos más eficaz, productiva y ágil.
Preguntas frecuentes sobre la prevención de pérdida de datos de Cloudflare

Implementa Cloudflare DLP en tu empresa

