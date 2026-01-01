Cloudflare DLP ofrece un amplio y flexible conjunto de opciones de detección predefinidas y personalizadas para adaptar las políticas de seguridad a los patrones de datos de tu organización. Busca coincidencias en tu tráfico web, SaaS, correo electrónico y tráfico en la nube.

Nuestro motor DLP, integrado en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, emplea algoritmos avanzados que garantizan detecciones de gran eficacia, incluso para cargas de trabajo de uso intensivo de recursos informáticos como el análisis de contexto de la IA o la protección de instrucciones de la IA.