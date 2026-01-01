Me interesa

Simplifica la seguridad SASE y en el espacio de trabajo

 
Conecta y protege a tus usuarios, tus aplicaciones, tus redes y tus agentes de IA con nuestra plataforma unificada nativa de nube

Demasiados procesos de adopción de una arquitectura SASE se ven obstaculizados por "plataformas" inconexas, cargadas de deuda técnica. La conectividad cloud de Cloudflare es la respuesta moderna: una plataforma componible que se adapta a cualquier caso de uso para simplificar la protección de tu espacio de trabajo y modernizar tu red.
 
 

Te ayudamos
Ver SASE en acción
Plataforma SASE de Cloudflare

 

Protege el uso de la IA por parte de los empleados

Implementa controles de uso de la IA y la gestión de la postura de seguridad de la IA para mitigar los riesgos y proteger los datos.

Más información

BENEFICIOS

Mejora la eficiencia informática y la experiencia del usuario, mientras reduces el riesgo cibernético

Contenedor de iconos
Operaciones informáticas y de red eficientes

Acelera tu implementación SASE. Cloudflare conecta y protege de un extremo a otro con una red y un plano de control con seguridad integrada, y mejora un 13 % la eficiencia de los equipos de informática.

Varios usuarios - Naranja
Experiencias de usuario fiables

Garantiza una conectividad rápida y fiable con una protección uniforme desde cualquier lugar. Ofrece seguridad en el espacio de trabajo para tu empresa mediante la misma infraestructura crítica que protege aproximadamente el 20 % de la web.

Signo de dólar - Naranja
Reducción de riesgos y costes cibernéticos

Activa el acceso de privilegio mínimo y protege tus datos con políticas de seguridad zero trust y conectividad a prueba de las amenazas cuánticas. Cloudflare mejora un 29 % la eficiencia de los equipos de seguridad.

RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS

Lo que dicen los principales analistas

Imagen de analista - Gartner
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms, 2025"
Leer informe
Imagen de analista - Forrester
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, tercer trimestre de 2025
Leer informe
Imagen de analista - Forrester
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions", 2.º trimestre de 2025.
Leer informe

Solución SASE de Cloudflare

Guía del comprador sobre casos de uso de SASE

Leer guía

Protege el uso de la IA generativa y la IA agéntica por parte de los empleados

Descargar el resumen de la solución

Principales casos de uso

Ver todo
Mosaico de visitante - Icono
Identifica el Shadow IT y el Shadow AI

Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mejor visibilidad y control.

Más información
Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Protege la utilización de la IA generativa por parte de tu equipo

Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA con controles de visibilidad y de uso.

Más información
Cloudflare-zero-trust
Sustituye tu VPN

Reduce la dependencia de las VPN, complicadas y sobrecargadas, gracias a un enfoque más moderno y escalable del acceso remoto.

Más información
Icono cuadrado - Phishing
Evita las amenazas de phishing selectivo

Protege el correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración contra los ataques BEC, el malware, los enlaces maliciosos y los ataques que utilizan IA.

Más información
Icono cuadrado - Esquema multiusuario
Protege el acceso de terceros

Ofrece una experiencia excepcional a los colaboradores externos, con un acceso rápido y seguro a las aplicaciones y a la infraestructura.

Más información
Icono cuadrado - Filtrado
Protege el tráfico web para los trabajadores remotos

Aplica la protección contra el malware con una velocidad y coherencia excepcionales en todo el mundo.

Más información

Cloudflare ayuda a Conrad Electronic a ofrecer seguridad Zero Trust y a reducir los costes de red

Testimonios - Conrad - Imagen
Conrad Electronic - Logotipo claro

"Todo es más fácil con Cloudflare. Todos los recursos internos y externos que tienen una cuenta con nuestro proveedor de identidad se pueden conectar rápidamente a sistemas específicos mediante un inicio de sesión único. El hecho de no tener que mantener 1000 perfiles de VPN mejora nuestra seguridad y nos ahorra tiempo y dinero".

Casos prácticos de seguridad SASE y en el espacio de trabajo

PRODUCTOS

Consolida la seguridad y moderniza tu red

Icono cuadrado - Cloudflare-access
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

Aplica controles de acceso granular para los recursos internos.

Más información
Icono cuadrado - Cloudflare-gateway
Puerta de enlace web segura (SWG)

Protege e inspecciona el tráfico web corporativo para mitigar los riesgos.

Más información
Icono cuadrado - Cloudflare-browser
Aislamiento remoto del navegador (RBI)

Protege contra las amenazas a los datos en Internet, sin afectar el rendimiento.

Más información
Ver todos los productos

Recursos

Guía sobre la implementación de SASE para los CISO

LIBRO ELECTRÓNICO

Guía sobre la implementación de SASE para los CISO

Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales accesibles, como el filtrado de DNS basado en ubicación.

Leer libro electrónico
Criptografía poscuántica

Blog

Criptografía poscuántica en la plataforma de Cloudflare

Descubre la medidas de protección postcuánticas que proporcionamos para los casos de uso de acceso Zero Trust y de filtrado web.

Leer blog
Documentación

Documentación

Cambia a SASE con la arquitectura de referencia de Cloudflare
Leer arquitectura de referencia
Icono de protección con escudo de seguridad

Comienza a modernizar tu seguridad y tus redes con SASE

Comenta tus principales casos de uso con nuestro equipo, o empieza hoy mismo una prueba de concepto con nuestro plan gratuito.

Te ayudamos
