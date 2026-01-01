Simplifica la seguridad SASE y en el espacio de trabajo
Conecta y protege a tus usuarios, tus aplicaciones, tus redes y tus agentes de IA con nuestra plataforma unificada nativa de nube
Demasiados procesos de adopción de una arquitectura SASE se ven obstaculizados por "plataformas" inconexas, cargadas de deuda técnica. La conectividad cloud de Cloudflare es la respuesta moderna: una plataforma componible que se adapta a cualquier caso de uso para simplificar la protección de tu espacio de trabajo y modernizar tu red.
BENEFICIOS
Mejora la eficiencia informática y la experiencia del usuario, mientras reduces el riesgo cibernético
Operaciones informáticas y de red eficientes
Acelera tu implementación SASE. Cloudflare conecta y protege de un extremo a otro con una red y un plano de control con seguridad integrada, y mejora un 13 % la eficiencia de los equipos de informática.
Experiencias de usuario fiables
Garantiza una conectividad rápida y fiable con una protección uniforme desde cualquier lugar. Ofrece seguridad en el espacio de trabajo para tu empresa mediante la misma infraestructura crítica que protege aproximadamente el 20 % de la web.
Reducción de riesgos y costes cibernéticos
Activa el acceso de privilegio mínimo y protege tus datos con políticas de seguridad zero trust y conectividad a prueba de las amenazas cuánticas. Cloudflare mejora un 29 % la eficiencia de los equipos de seguridad.
RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS
Lo que dicen los principales analistas
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms, 2025"
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, tercer trimestre de 2025
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions", 2.º trimestre de 2025.
Solución SASE de Cloudflare
Seguridad en el espacio de trabajo
Red como servicio
Arquitectura de red
Accesos y conectores
Guía del comprador sobre casos de uso de SASE
Protege el uso de la IA generativa y la IA agéntica por parte de los empleados
Principales casos de uso
Identifica el Shadow IT y el Shadow AI
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mejor visibilidad y control.
Protege la utilización de la IA generativa por parte de tu equipo
Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA con controles de visibilidad y de uso.
Sustituye tu VPN
Reduce la dependencia de las VPN, complicadas y sobrecargadas, gracias a un enfoque más moderno y escalable del acceso remoto.
Evita las amenazas de phishing selectivo
Protege el correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración contra los ataques BEC, el malware, los enlaces maliciosos y los ataques que utilizan IA.
Protege el acceso de terceros
Ofrece una experiencia excepcional a los colaboradores externos, con un acceso rápido y seguro a las aplicaciones y a la infraestructura.
Protege el tráfico web para los trabajadores remotos
Aplica la protección contra el malware con una velocidad y coherencia excepcionales en todo el mundo.
Cloudflare ayuda a Conrad Electronic a ofrecer seguridad Zero Trust y a reducir los costes de red
"Todo es más fácil con Cloudflare. Todos los recursos internos y externos que tienen una cuenta con nuestro proveedor de identidad se pueden conectar rápidamente a sistemas específicos mediante un inicio de sesión único. El hecho de no tener que mantener 1000 perfiles de VPN mejora nuestra seguridad y nos ahorra tiempo y dinero".
Casos prácticos de seguridad SASE y en el espacio de trabajo
PRODUCTOS
Consolida la seguridad y moderniza tu red
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)
Aplica controles de acceso granular para los recursos internos.
Puerta de enlace web segura (SWG)
Protege e inspecciona el tráfico web corporativo para mitigar los riesgos.
Aislamiento remoto del navegador (RBI)
Protege contra las amenazas a los datos en Internet, sin afectar el rendimiento.
Recursos
LIBRO ELECTRÓNICO
Guía sobre la implementación de SASE para los CISO
Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales accesibles, como el filtrado de DNS basado en ubicación.
Blog
Criptografía poscuántica en la plataforma de Cloudflare
Descubre la medidas de protección postcuánticas que proporcionamos para los casos de uso de acceso Zero Trust y de filtrado web.
Documentación
Cambia a SASE con la arquitectura de referencia de Cloudflare
Comienza a modernizar tu seguridad y tus redes con SASE
Comenta tus principales casos de uso con nuestro equipo, o empieza hoy mismo una prueba de concepto con nuestro plan gratuito.