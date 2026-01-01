Werner Enterprises, uno de los mayores transportistas de carga de camiones de Estados Unidos, está en el centro de una alianza de soluciones para cadenas de suministro de categoría mundial. La empresa necesitaba mejorar la protección contra el phishing para su numerosa plantilla descentralizada conforme los ataques aumentaban en términos de frecuencia y sofisticación.

Werner implementó la solución Cloudflare Email Security para proteger las bandejas de entrada de Microsoft 365, mejorar la protección de los usuarios móviles e itinerantes y adoptar un enfoque más proactivo para detener el phishing. La empresa logró reducir la entrada de correos electrónicos maliciosos y la complejidad de la gestión.