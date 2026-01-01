La conectividad cloud de Cloudflare ofrece un enfoque automatizado y multicapa para detener las amenazas de phishing a través del correo electrónico, SMS, redes sociales, mensajería instantánea y otras aplicaciones de colaboración.
Minimiza el riesgo de phishing con capacidades de detección líderes en el sector que requieren una configuración mínima.
Reduce el gasto con una única plataforma totalmente integrada que aborda todos los casos de uso de phishing.
Benefíciate de una protección inmediata a la vez que reduces el tiempo y el esfuerzo necesarios para la gestión continua.
Utiliza la plataforma unificada de servicios de seguridad de Cloudflare para proteger primero el correo electrónico y, a continuación, activa servicios adicionales de Zero Trust para mejorar la protección contra el phishing a todos los canales.
Incorpora rápidamente la seguridad del correo electrónico para proteger el canal más importante y, a continuación, activa fácilmente las funciones multicanal a tu propio ritmo.
Bloquea automáticamente los ataques al correo electrónico corporativo (BEC), los archivos adjuntos maliciosos y otras amenazas por correo electrónico mediante el análisis contextual basado en el aprendizaje automático.
Implementa el acceso condicional y las claves de seguridad FIDO2 resistentes al phishing que actúan como última línea de defensa en caso de vulneración o robo de credenciales.
Aísla a los usuarios de los ataques selectivos que utilizan varias aplicaciones de colaboración para incitar a los usuarios a hacer clic en enlaces hábilmente ofuscados.
Werner Enterprises, uno de los mayores transportistas de carga de camiones de Estados Unidos, está en el centro de una alianza de soluciones para cadenas de suministro de categoría mundial. La empresa necesitaba mejorar la protección contra el phishing para su numerosa plantilla descentralizada conforme los ataques aumentaban en términos de frecuencia y sofisticación.
Werner implementó la solución Cloudflare Email Security para proteger las bandejas de entrada de Microsoft 365, mejorar la protección de los usuarios móviles e itinerantes y adoptar un enfoque más proactivo para detener el phishing. La empresa logró reducir la entrada de correos electrónicos maliciosos y la complejidad de la gestión.
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025". Recibimos las puntuaciones más altas posibles, 5/5 en 9 criterios, que incluyen antimalware y entorno aislado, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.
Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad del correo electrónico, la mensajería y la colaboración con funciones avanzadas de análisis y procesamiento de contenidos y detección de malware.
La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad y conectividad nativos de nube aborda los ataques de phishing a través del correo electrónico, la mensajería instantánea, los SMS, las redes sociales y otras aplicaciones de colaboración.
Aborda la totalidad de los requisitos relacionados con la seguridad y la red, y aprovecha las ventajas de una amplia interoperabilidad y servicios personalizables.
Protege y brinda a todos tus usuarios las herramientas que necesitan con una red global que está aproximadamente a 50 m/s del 95 % de los usuarios de Internet.
Evita una amplia gama de ciberataques con la información obtenida del redireccionamiento mediante proxy de aproximadamente el 20 % de la web y del bloqueo de miles de millones de amenazas diarias.
Consolida tus herramientas y flujos de trabajo.