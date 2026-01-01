Cloudflare Email Security
Protección muy eficaz y basada en IA que detecta lo que otros proveedores no ven.
Bloquea y aísla fácilmente las amenazas de phishing, como el malware transmitido por correo electrónico, las amenazas al correo electrónico corporativo y los ataques multicanal (basados en enlaces), antes de que lleguen a tus usuarios.
Ventajas de Cloudflare Email Security
Precisión del 99,99 % de la detección del phishing
Bloquea las amenazas de phishing sofisticadas, como los ataques BEC y los ataques multicanal (p. ej., el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería y las herramientas de colaboración), así como los evasivos ataques basados en enlaces, con una precisión inigualable y basada en IA.
Protección que va más allá del correo electrónico
Protégete contra los ataques de phishing selectivo que utilizan una combinación de aplicaciones de correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración (como redes sociales, Slack, Teams, SMS, etc.) para explotar las vulnerabilidades de los usuarios y acceder sin autorización a los sistemas.
Opciones de implementación flexibles
Implementa la solución en línea, mediante una API, o de ambas formas, combinando el procesamiento del correo electrónico previo a la entrega, el análisis de enlaces en tiempo real y las retracciones posteriores a la entrega para una protección integral.
Cómo funciona
Detección con IA
Combinamos la IA, nuestra información global sobre amenazas y las reglas creadas por expertos para detectar las amenazas de phishing sofisticadas, como las amenazas al correo electrónico corporativo (o ataques BEC). Cada correo electrónico se analiza en función de cientos de atributos, desde la reputación del remitente al sentimiento del mensaje pasando por el contexto de la conversación. Nuestra solución patentada de detección por huellas digitales en el correo electrónico (EDF) identifica los patrones ocultos en las campañas de phishing. Un motor de detección unificado combina las puntuaciones del aprendizaje automático con las señales de amenaza en tiempo real para bloquear al instante los correos electrónicos maliciosos. Nuestro sistema de ejecución continua de nuevos análisis y bucles de recopilación de información, basado en nuestros modelos de auditoría de IA y con el respaldo de analistas de seguridad que han trabajado para la NSA y la CIA, permite mejorar constantemente la precisión.
¿Utilizas M365? Descubre las amenazas de phishing que tus filtros actuales no han detectado. Realiza un análisis retroactivo gratuito del phishing.
Reconocimientos de analistas
Cloudflare se sitúa entre los tres primeros puestos de la categoría "Oferta actual" en este informe de analistas dedicado a la seguridad del correo electrónico
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions", 2.º trimestre de 2025. Hemos recibido las puntuaciones más altas posibles, 5/5 en 9 criterios, que incluyen antimalware y entorno aislado, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.
Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad del correo electrónico, la mensajería y la colaboración con funciones avanzadas de análisis y procesamiento de contenidos y detección de malware.
Qué dicen nuestros clientes
"Desde que implementamos Cloudflare, hemos observado una reducción del 50 % del número de correos electrónicos maliciosos o sospechosos que reciben cada día nuestros usuarios. Esta reducción supone un ahorro de muchas horas, que podemos reinvertir en otros objetivos".
Director de ciberseguridad, Werner Enterprises
Principales casos de uso de nuestra solución Email Security
Evita las amenazas de phishing que otros proveedores no detectan gracias a una protección basada en IA que bloquea todos los ataques, incluso los más evasivos y más nuevos.
Bloquea los ataques BEC
Detecta los ataques que suplantan la identidad de empleados y proveedores con el objetivo de robar datos y extraer pagos fraudulentos.
Bloquea y aísla los ataques multicanal
Protege a tus empleados frente a los enlaces maliciosos, los códigos QR y los ataques de phishing retardados que se activan tras la entrega inicial, en todo el conjunto de aplicaciones de correo electrónico, mensajería y colaboración.
Evita el ransomware y el malware
Protégete contra los archivos adjuntos y los enlaces peligrosos que intentan implementar software malicioso en los dispositivos de los usuarios finales.
Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a proteger a sus usuarios contra el phishing
Recursos
Informe
Información general de Cloudflare Email Security
Descubre cómo proteger de manera preventiva a tus usuarios contra el phishing, las amenazas al correo electrónico corporativo y los ataques a la cadena de suministro del correo electrónico.
Informe
Presentación de la solución Email Security
Descarga esta ficha técnica para ver un desglose de las funciones incluidas en las distintas opciones de nuestra solución Email Security: Advantage, Enterprise y Enterprise + PhishGuard.
Cloudflare + Microsoft 365: Protección integrada contra los ataques de phishing
Descubre cómo Cloudflare ofrece una solución integrada y sencilla para proteger a los usuarios y los datos frente al phishing, como el correo electrónico corporativo (BEC) y los ataques multicanal.