Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions", 2.º trimestre de 2025. Hemos recibido las puntuaciones más altas posibles, 5/5 en 9 criterios, que incluyen antimalware y entorno aislado, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad del correo electrónico, la mensajería y la colaboración con funciones avanzadas de análisis y procesamiento de contenidos y detección de malware.