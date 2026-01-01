Sécurité du courrier électronique
Une protection hautement efficace et soutenue par IA, qui intercepte les menaces à côté desquelles d'autres solutions passent.
Bloquez et isolez facilement les menaces de phishing, comme les logiciels malveillants propagés par e-mail, les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel) et les attaques multicanales (basées sur des liens), avant qu'elles n'atteignent vos utilisateurs.
Avantages du service Cloudflare Email Security
Précision de 99,99 % en matière de détection du phishing
Bloquez les menaces de phishing sophistiquées, comme les attaques BEC, les attaques multicanales (p. ex. e-mails, applications de messagerie et outils collaboratifs), mais aussi les attaques basées sur des liens, avec une précision inégalée et soutenue par IA.
Une protection qui s'étend au-delà du seul courrier électronique
Protégez-vous contre les tentatives de phishing ciblées qui mettent en œuvre une combinaison d'applications de messagerie et d'autres applications collaboratives (comme les réseaux sociaux, Slack, Teams, les SMS, etc.) pour exploiter les vulnérabilités des utilisateurs et accéder à vos systèmes sans autorisation.
Options de déploiement flexibles
Déployez la solution de manière intégrée (inline), par l'intermédiaire d'une API ou des deux manières, en associant le traitement du courrier électronique avant distribution, l'analyse des liens en temps réel et la rétractation de messages après distribution pour une protection complète.
Fonctionnement
Mesures de détection soutenues par IA
Nous associons l'IA, notre ensemble mondial d'informations sur les menaces et des règles définies par des experts afin de détecter les menaces de phishing sophistiquées, comme les attaques BEC. Chaque e-mail est analysé en fonction de centaines d'attributs, de la réputation de l'expéditeur au sentiment du message en passant par le contexte de la conversation. Notre solution brevetée de détection par empreintes numériques au sein des e-mails (EDF, Email Detection Fingerprint) révèle les schémas dissimulés dans les campagnes de phishing. Un moteur de détection unifié fusionne les scores ML (Machine Learning, apprentissage automatique) avec des signaux de menaces en temps réel afin de bloquer instantanément les e-mails malveillants. Soutenu par nos modèles d'audit IA, ainsi que par d'anciens analystes de sécurité de la NSA et de la CIA, notre écosystème de lancement en continu de nouvelles analyses et de boucles de collecte d'informations permet d'améliorer constamment la précision.
Reconnaissance par les analystes
Cloudflare s'est classée parmi les trois premiers de la catégorie « Offre actuelle » dans ce rapport d'analyse consacré à la sécurité du courrier électronique
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions (solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives) du deuxième trimestre 2025. Nous avons reçu le meilleur score possible (5.0/5.0) dans neuf critères, dont les services anti-logiciels malveillants, la mise en sandbox, la détection des URL malveillantes, la sécurité du web et les informations sur les menaces, ainsi que l'analyse et le traitement du contenu.
Selon le rapport, « Cloudflare est un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants.
Ce que nos clients en disent
« Depuis le déploiement des services Cloudflare, nous avons constaté une diminution de 50 % du nombre d'e-mails malveillants ou suspects reçus chaque jour par nos utilisateurs. Cette réduction libère de nombreuses heures que nous pouvons réinvestir dans la poursuite d'autres objectifs. »
Director of Cyber Security — Werner Enterprises
Principaux scénarios d'utilisation du service Cloudflare Email Security
Bloquez les menaces de phishing à côté desquelles les autres fournisseurs passent grâce à une protection soutenue par IA, capable de bloquer toutes les attaques, même les plus évasives et les plus émergentes.
Bloquez les attaques BEC
Détectez les attaques au fort potentiel de tromperie qui se font passer pour des collaborateurs et des fournisseurs afin de dérober des informations et d'extraire des paiements frauduleux.
Bloquez et isolez les attaques multicanales
Isolez vos collaborateurs des liens et des QR codes malveillants, ainsi que des attaques de phishing différées qui s'activent après la transmission initiale, sur l'ensemble de vos applications de courrier électronique et de messagerie, mais aussi de vos applications collaboratives.
Prévenir les rançongiciels et les logiciels malveillants
Protégez-vous contre les pièces jointes et les liens dangereux qui tentent de déployer des logiciels malveillants sur les appareils de vos utilisateurs finaux.
Ressources
Rapport
Présentation de la solution Cloudflare Email Security
Découvrez comment protéger vos utilisateurs de manière préventive contre le phishing, la compromission du courrier électronique professionnel (BEC, Business Email Compromise) et les attaques par e-mail sur la chaîne logistique (supply chain).
Rapport
Offre produit Email Security
Téléchargez cette fiche technique pour découvrir un examen détaillé des fonctionnalités incluses dans les différentes offres Cloudflare Email Security : Advantage, Enterprise et Enterprise + PhishGuard.
Cloudflare + Microsoft 365 : protection intégrée contre les attaques par phishing
Découvrez la solution intégrée et à faible interaction Cloudflare pour protéger vos utilisateurs et vos données contre le phishing, notamment les attaques BEC (compromission du courrier électronique professionnel) et les attaques multicanales.