Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions (solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives) du deuxième trimestre 2025. Nous avons reçu le meilleur score possible (5.0/5.0) dans neuf critères, dont les services anti-logiciels malveillants, la mise en sandbox, la détection des URL malveillantes, la sécurité du web et les informations sur les menaces, ainsi que l'analyse et le traitement du contenu.

Selon le rapport, « Cloudflare est un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants.