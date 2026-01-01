註冊

Email Security

高功效的 AI 技術防護，能偵測到其他防護措施遺漏的威脅。

輕鬆封鎖並隔離網路釣魚威脅，包括電子郵件傳播的惡意程式碼、商業電子郵件入侵 (BEC) 和多通道（基於連結的）攻擊，防止其到達使用者處

評估您的網路釣魚風險
閱讀產品簡介
Email Security - 主圖 - 影像

Cloudflare Email Security 的優勢

方形圖示 - 網路釣魚
99.99% 的網路釣魚偵測準確率

以 AI 支援的領先業界的準確性，封鎖複雜的網路釣魚威脅，包括 BEC、多通道網路釣魚（例如電子郵件、訊息傳遞應用程式和協作工具）和規避性連結攻擊。

Cloudflare-zero-trust
超越電子郵件的保護

防範針對性的網路釣魚攻擊，這些攻擊結合使用電子郵件和其他協作應用程式（例如社交媒體、Slack、Teams、簡訊等）來利用使用者並獲得未經授權的存取權限。

易於使用 - 圖塊
彈性部署選項

可透過內聯部署、API 部署或兩種方式並行部署——結合傳遞前電子郵件處理、即時連結分析和傳遞後撤回功能，提供完整的保護。

Email Security - 運作方式

運作方式

採用 AI 技術的偵測

我們將 AI、全球威脅情報和專家驅動的規則相結合，來偵測複雜的網路釣魚威脅（如 BEC）。我們對每封電子郵件的數百個屬性進行分析，涵蓋寄件者聲譽、郵件情緒、對話上下文等等。我們獲得專利的電子郵件偵測指紋 (EDF) 可揭示網路釣魚活動中的隱藏模式。統一的偵測引擎將 ML 分數與即時威脅訊號合併，能夠即時阻止惡意電子郵件。在我們的 AI 稽核模型以及前 NSA 和 CIA 安全分析師的支援下，持續的重新掃描和回饋迴圈推動了準確性的不斷提高。

使用 M365？瞭解您目前的篩選器遺漏了哪些網路釣魚威脅——執行免費的網路釣魚追溯掃描。

立即開始掃描

分析師認可

在這份電子郵件安全性分析師報告中，Cloudflare 在「現有產品」類別中名列前三

Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」。我們在 9 項標準中獲得滿分 (5.0/5.0)，包括反惡意軟體和沙箱、惡意 URL 偵測和 Web 安全性、威脅情報以及內容分析和處理。

根據該報告，「對於希望透過深度內容分析和處理以及惡意程式碼偵測功能來擴充目前電子郵件、訊息傳遞和協作安全工具的組織而言，Cloudflare 是一個可靠的選擇。

閱讀報告
Email Security - 分析師認可

客戶評價

Gateway 產品 - 預留位置
Werner enterprise - 引述投影片標誌

「自實作 Cloudflare 以來，我們的使用者每天收到的惡意或可疑電子郵件數量減少了 50%。這就為我們騰出了好幾個小時的時間，可以重新用於其他目標。」

——Werner Enterprises 網路安全總監

Werner 標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

電子郵件安全主要使用案例

使用 AI 驅動的防護技術，攔截其他防護措施可能遺漏的網路釣魚威脅，即便是規避性及新興的攻擊也能成功阻擋。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
阻止 BEC 攻擊

偵測欺騙性攻擊，這些攻擊假冒員工和廠商，旨在竊取資料並獲取詐騙性付款。

安全護盾保護 - 圖示
封鎖並隔離多通道攻擊

使員工免受惡意連結、QR 代碼和首次傳遞後啟動的延遲網路釣魚攻擊的影響——無論是在電子郵件、即時通訊還是協作應用程式中。

勒索軟體圖示圖塊
防止勒索軟體和惡意程式碼

抵禦嘗試在終端使用者裝置上部署惡意軟體的危險附件和連結。

探索更多使用案例

幫助世界各地的組織保護員工免遭網路釣魚

查看案例研究

資源

縮圖 - 見解 - 範本 5 圖表

報告

Email Security 概觀

瞭解如何預先保護您的使用者免受網路釣魚、商務電子郵件入侵和電子郵件供應鏈攻擊。

瞭解更多
縮圖 - 見解 - 範本 1 燈泡

報告

Email Security 產品封裝

下載這份資料表，即可取得電子郵件安全產品封裝中隨附之功能的明細，包括 Advantage、Enterprise 和 Enterprise + PhishGuard。

瞭解更多
深入解析縮圖 - 火箭
Cloudflare + Microsoft 365：整合式網路釣魚防護

瞭解 Cloudflare 如何透過提供一個整合式、低觸控解決方案，保護使用者和資料免遭包括商業電子郵件入侵 (BEC) 和多通道攻擊在內的網路釣魚攻擊。

瞭解更多

Email Security 常見問題集

為您的企業取得 Cloudflare Email Security

與 Email Security 專家交流
