Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」。我們在 9 項標準中獲得滿分 (5.0/5.0)，包括反惡意軟體和沙箱、惡意 URL 偵測和 Web 安全性、威脅情報以及內容分析和處理。

根據該報告，「對於希望透過深度內容分析和處理以及惡意程式碼偵測功能來擴充目前電子郵件、訊息傳遞和協作安全工具的組織而言，Cloudflare 是一個可靠的選擇。