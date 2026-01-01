Me interesa

Email Security

Protección de alta eficacia impulsada por IA que detecta lo que otros pasan por alto.

Bloquea y aísla fácilmente las amenazas de phishing, como el malware transmitido por correo electrónico, los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) y los ataques multicanal (basados en enlaces), antes de que lleguen a tus usuarios

Evalúa el riesgo de phishing
Leer el resumen del producto
Seguridad del correo electrónico - Imagen - Principal

Ventajas de Cloudflare Email Security

Icon squared - Phishing
99,99 % de precisión en la detección de phishing

Bloquea amenazas de phishing sofisticadas, como ataques BEC, multicanal (como correo electrónico, aplicaciones de mensajería y herramientas de colaboración) y ataques evasivos basados en enlaces, con una precisión líder en el sector impulsada por IA.

Cloudflare-zero-trust
Protección que va más allá del correo electrónico

Protégete contra los ataques de phishing selectivos que utilizan una combinación de correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración (como redes sociales, Slack, Teams, SMS, etc.) para aprovecharse de los usuarios y obtener acceso no autorizado.

Facilidad de uso - Ficha
Opciones de implementación flexibles

Implementación en línea, a través de la API, o ambas, que combina el procesamiento de correo electrónico previo a la distribución, el análisis de enlaces en tiempo real y las retracciones posteriores a la distribución para lograr una protección completa.

Email Security - Cómo funciona

Cómo funciona

Detección impulsada por IA

Combinamos IA, información sobre amenazas y reglas impulsadas por expertos a nivel global para detectar amenazas de phishing sofisticadas como los ataques BEC. Cada correo electrónico se analiza en función de cientos de atributos, desde la reputación del remitente y la opinión del mensaje hasta el contexto de la conversación. Nuestra huella de detección de correo electrónico (EDF) patentada descubre patrones ocultos en campañas de phishing. Un motor de detección unificado combina puntuaciones de aprendizaje automático con señales de amenazas en tiempo real para detener al instante los correos electrónicos maliciosos. Las continuas exploraciones y los ciclos de retroalimentación, respaldados por nuestros modelos de auditoría de IA y los exanalistas de seguridad de la NSA y la CIA, impulsan mejoras constantes en cuanto a la precisión.

¿Utilizas M365? Descubre qué amenazas de phishing no detectaron tus filtros actuales — ejecuta un análisis retrospectivo gratuito de phishing.

Iniciar análisis ahora

Reconocimiento de analistas

Cloudflare se ubicó entre los 3 primeros en la categoría "Oferta actual" en este informe de analistas de seguridad del correo electrónico

Cloudflare ha sido reconocido como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025. Recibimos las mayores puntuaciones posibles, 5.0/5.0 en 9 criterios, que incluyen antimalware y aislamiento de entornos, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware.

Leer informe
Seguridad del correo electrónico - Reconocimiento de analistas

Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición
Werner Enterprises - Logotipo - Diapositiva de cita

"Desde que implementamos Cloudflare, hemos observado una reducción del 50 % del número de correos electrónicos maliciosos o sospechosos que reciben cada día nuestros usuarios. Esto libera muchas horas, que podemos reinvertir en otros objetivos".

Director de ciberseguridad — Werner Enterprises

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco

Principales casos de uso de Seguridad del correo electrónico

Evita las amenazas de phishing que otros pasan por alto con protección impulsada por IA que bloquea incluso los ataques evasivos y emergentes.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Evita los ataques BEC

Detecta ataques que suplantan la identidad de empleados y proveedores con el objetivo de robar datos y hacer pagos fraudulentos.

Protección de escudo de seguridad - Icono
Bloquea y aísla los ataques multicanal

Aísla a los empleados de enlaces maliciosos, códigos QR y ataques de phishing con retardo que se activan después de la distribución inicial, en aplicaciones de correo electrónico, mensajería y colaboración.

Icono - Ficha - Ransomware
Evita el ransomware y el malware

Protégete de los archivos adjuntos y enlaces peligrosos que intentan implementar software malicioso en los dispositivos de los usuarios finales.

Descubre más casos de uso

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a proteger a sus usuarios contra el phishing

Ver casos prácticos

Recursos

Miniatura - Informe - Gráficos de plantilla 5

Informe

Descripción de Email Security

Descubre cómo proteger de manera preventiva a tus usuarios contra el phishing, las amenazas al correo electrónico corporativo y los ataques a la cadena de suministro del correo electrónico.

Más información
Miniatura - Informe - Bombilla de plantilla 1

Informe

Presentación del producto de seguridad de correo electrónico

Descarga esta ficha técnica para ver un desglose de las funciones incluidas en los paquetes de productos de Seguridad del correo electrónico: Advantage, Enterprise y Enterprise + PhishGuard.

Más información
Miniatura de Insight - rocket
Cloudflare + Microsoft 365: Protección integrada contra el phishing

Descubre cómo Cloudflare ofrece una solución integrada y sencilla para proteger a los usuarios y los datos contra el phishing, lo que incluye ataques multicanal y amenazas al correo electrónico corporativo (BEC).

Más información

Preguntas frecuentes sobre Email Security

Obtén Cloudflare Email Security para tu empresa

Habla con un experto en seguridad de correo electrónico
Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral...*
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Islas Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y Mcdonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia, Anterior República de Yugoslavia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

 
Al enviar este formulario, aceptas recibir información de Cloudflare relacionada con nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca venderemos tus datos, y valoramos tus elecciones de privacidad. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.