Cloudflare ha sido reconocido como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025. Recibimos las mayores puntuaciones posibles, 5.0/5.0 en 9 criterios, que incluyen antimalware y aislamiento de entornos, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware.