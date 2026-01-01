Email Security
Protección de alta eficacia impulsada por IA que detecta lo que otros pasan por alto.
Bloquea y aísla fácilmente las amenazas de phishing, como el malware transmitido por correo electrónico, los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) y los ataques multicanal (basados en enlaces), antes de que lleguen a tus usuarios
Ventajas de Cloudflare Email Security
99,99 % de precisión en la detección de phishing
Bloquea amenazas de phishing sofisticadas, como ataques BEC, multicanal (como correo electrónico, aplicaciones de mensajería y herramientas de colaboración) y ataques evasivos basados en enlaces, con una precisión líder en el sector impulsada por IA.
Protección que va más allá del correo electrónico
Protégete contra los ataques de phishing selectivos que utilizan una combinación de correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración (como redes sociales, Slack, Teams, SMS, etc.) para aprovecharse de los usuarios y obtener acceso no autorizado.
Opciones de implementación flexibles
Implementación en línea, a través de la API, o ambas, que combina el procesamiento de correo electrónico previo a la distribución, el análisis de enlaces en tiempo real y las retracciones posteriores a la distribución para lograr una protección completa.
Cómo funciona
Detección impulsada por IA
Combinamos IA, información sobre amenazas y reglas impulsadas por expertos a nivel global para detectar amenazas de phishing sofisticadas como los ataques BEC. Cada correo electrónico se analiza en función de cientos de atributos, desde la reputación del remitente y la opinión del mensaje hasta el contexto de la conversación. Nuestra huella de detección de correo electrónico (EDF) patentada descubre patrones ocultos en campañas de phishing. Un motor de detección unificado combina puntuaciones de aprendizaje automático con señales de amenazas en tiempo real para detener al instante los correos electrónicos maliciosos. Las continuas exploraciones y los ciclos de retroalimentación, respaldados por nuestros modelos de auditoría de IA y los exanalistas de seguridad de la NSA y la CIA, impulsan mejoras constantes en cuanto a la precisión.
¿Utilizas M365? Descubre qué amenazas de phishing no detectaron tus filtros actuales — ejecuta un análisis retrospectivo gratuito de phishing.
Reconocimiento de analistas
Cloudflare se ubicó entre los 3 primeros en la categoría "Oferta actual" en este informe de analistas de seguridad del correo electrónico
Cloudflare ha sido reconocido como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025. Recibimos las mayores puntuaciones posibles, 5.0/5.0 en 9 criterios, que incluyen antimalware y aislamiento de entornos, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.
Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware.
Qué dicen nuestros clientes
"Desde que implementamos Cloudflare, hemos observado una reducción del 50 % del número de correos electrónicos maliciosos o sospechosos que reciben cada día nuestros usuarios. Esto libera muchas horas, que podemos reinvertir en otros objetivos".
Director de ciberseguridad — Werner Enterprises
Principales casos de uso de Seguridad del correo electrónico
Evita las amenazas de phishing que otros pasan por alto con protección impulsada por IA que bloquea incluso los ataques evasivos y emergentes.
Evita los ataques BEC
Detecta ataques que suplantan la identidad de empleados y proveedores con el objetivo de robar datos y hacer pagos fraudulentos.
Bloquea y aísla los ataques multicanal
Aísla a los empleados de enlaces maliciosos, códigos QR y ataques de phishing con retardo que se activan después de la distribución inicial, en aplicaciones de correo electrónico, mensajería y colaboración.
Evita el ransomware y el malware
Protégete de los archivos adjuntos y enlaces peligrosos que intentan implementar software malicioso en los dispositivos de los usuarios finales.
Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a proteger a sus usuarios contra el phishing
Recursos
Informe
Descripción de Email Security
Descubre cómo proteger de manera preventiva a tus usuarios contra el phishing, las amenazas al correo electrónico corporativo y los ataques a la cadena de suministro del correo electrónico.
Informe
Presentación del producto de seguridad de correo electrónico
Descarga esta ficha técnica para ver un desglose de las funciones incluidas en los paquetes de productos de Seguridad del correo electrónico: Advantage, Enterprise y Enterprise + PhishGuard.
Cloudflare + Microsoft 365: Protección integrada contra el phishing
Descubre cómo Cloudflare ofrece una solución integrada y sencilla para proteger a los usuarios y los datos contra el phishing, lo que incluye ataques multicanal y amenazas al correo electrónico corporativo (BEC).