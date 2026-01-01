A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 de 2025. Recebemos as pontuações mais altas possíveis, 5,0/5,0 em 9 critérios, incluindo antimalware e sandbox, detecção de URL maliciosos e segurança na web, inteligência contra ameaças e análise e processamento de conteúdo.

De acordo com o relatório, "A Cloudflare é uma escolha sólida para organizações que buscam aumentar as ferramentas atuais de segurança de e-mail, mensagens e colaboração com recursos profundos de análise de conteúdo e processamento e detecção de malware."