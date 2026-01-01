Email Security
Proteção altamente eficaz e com tecnologia de IA que captura o que os outros deixam passar.
Bloqueie e isole facilmente ameaças de phishing, incluindo malware transmitido por e-mail, comprometimento de e-mail empresarial (BEC) e ataques multicanal (baseados em links), antes que cheguem aos seus usuários
Benefícios do Cloudflare Email Security
99,99% de precisão na detecção de phishing
Bloqueie ameaças sofisticadas de phishing, incluindo BEC, ataques multicanal (como e-mail, aplicativos de mensagens e ferramentas de colaboração) e ataques baseados em links evasivos, com precisão líder do setor com tecnologia de IA.
Uma proteção que vai além do e-mail
Proteja-se contra ataques de phishing direcionados que usam uma combinação de e-mail e outros aplicativos de colaboração (como redes sociais, Slack, Teams, SMS, etc.) para explorar usuários e obter acesso não autorizado.
Opções flexíveis de implantação
Implemente in-line, via API ou ambos, combinando processamento de e-mail pré-entrega, análise de links em tempo real e retrações pós-entrega para proteção completa.
Como funciona
Detecção com tecnologia de IA
Combinamos IA, inteligência contra ameaças e regras orientadas por especialistas para detectar ameaças de phishing sofisticadas, como BEC. Cada e-mail é analisado em centenas de atributos, desde a reputação do remetente e o sentimento da mensagem até o contexto da conversa. Nossa impressão digital de detecção de e-mail (EDF) patenteada descobre padrões ocultos em campanhas de phishing . Um mecanismo de detecção unificado combina as pontuações de ML com os sinais de ameaças em tempo real para interromper instantaneamente os e-mails maliciosos. Revisões contínuas e loops de feedback, apoiados por nossos modelos de AI Crawl Control e ex-analistas de segurança da NSA e da CIA, promovem melhorias constantes na precisão.
Usando o M365? Descubra quais ameaças de phishing seus filtros atuais não detectaram. Execute uma verificação retroativa de phishing gratuita.
Reconhecimento de analistas
A Cloudflare ficou entre as três primeiras na categoria "Oferta atual" neste relatório de analista de segurança de e-mail
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 de 2025. Recebemos as pontuações mais altas possíveis, 5,0/5,0 em 9 critérios, incluindo antimalware e sandbox, detecção de URL maliciosos e segurança na web, inteligência contra ameaças e análise e processamento de conteúdo.
De acordo com o relatório, "A Cloudflare é uma escolha sólida para organizações que buscam aumentar as ferramentas atuais de segurança de e-mail, mensagens e colaboração com recursos profundos de análise de conteúdo e processamento e detecção de malware."
O que nossos clientes dizem
"Desde que implementamos a Cloudflare, observamos uma redução de 50% no número de e-mails maliciosos ou suspeitos que nossos usuários recebem todos os dias. Isso libera várias horas que podemos reinvestir em outras metas."
Director of Cyber Security — Werner Enterprises
Principais casos de uso do Email Security
Detenha ameaças de phishing que outros deixam passar com uma proteção orientada por IA que bloqueia até mesmo ataques evasivos e emergentes.
Detenha ataques de BEC
Detecte ataques enganosos que se fazem passar por funcionários e fornecedores com o objetivo de roubar dados e extrair pagamentos fraudulentos.
Bloqueie e isole ataques multicanal
Isole os funcionários de links maliciosos, códigos QR e ataques de phishing atrasados que são ativados após a entrega inicial, em e-mails, mensagens e aplicativos de colaboração.
Evite ransomware e malware
Defenda-se contra anexos e links perigosos que tentam implantar software malicioso em dispositivos de usuários finais.
Ajudar organizações em todo o mundo a proteger suas forças de trabalho contra phishing
Recursos
Relatório
Visão geral do Email Security
Descubra como proteger preventivamente seus usuários contra phishing, comprometimento de e-mail empresarial e ataques aos e-mails da cadeia de fornecedores.
Relatório
Pacote de produtos do Email Security
Baixe esta ficha técnica para obter uma análise detalhada dos recursos incluídos nos pacotes do produto Email Security, Advantage, Enterprise e Enterprise + PhishGuard.
Cloudflare + Microsoft 365: Proteção integrada contra phishing
Veja como a Cloudflare oferece uma solução integrada e de baixo impacto para proteger usuários e dados contra phishing, incluindo comprometimento de e-mail empresarial (BEC) e ataques multicanal.