Registrati

Sicurezza delle e-mail

Protezione ad alta efficacia basata sull'intelligenza artificiale che cattura ciò che gli altri non vedono.

Blocca e isola senza sforzo le minacce di phishing, inclusi malware trasmessi tramite e-mail, attacchi BEC (Business Email Compromise) e multicanale (basati su collegamenti), prima che raggiungano i tuoi utenti

Valuta il tuo rischio di phishing
Leggi la sintesi del prodotto
Sicurezza e-mail - Hero - Immagine

Vantaggi di Cloudflare Email Security

Icona quadrata - Phishing
Precisione di rilevamento del phishing del 99,99%.

Blocca sofisticate minacce di phishing, tra cui BEC, multicanale (come e-mail, app di messaggistica e strumenti di collaborazione) e attacchi evasivi basati su link, con una precisione leader del settore basata sull'intelligenza artificiale.

Cloudflare-zero-trust
Protezione che va oltre la posta elettronica

Proteggiti dagli attacchi di phishing mirati che utilizzano una combinazione di e-mail e altre app di collaborazione (come social media, Slack, Teams, SMS, ecc.) per l'exploit degli utenti e per ottenere accessi non autorizzati.

Facilità d'uso - Riquadro
Opzioni di distribuzione flessibili

Implementa in linea, tramite API o entrambi, combinando l'elaborazione delle e-mail pre-invio, l'analisi dei collegamenti in tempo reale e le revoche post-invio per una protezione completa.

Sicurezza e-mail - Come funziona

Come funziona

Rilevamenti basati sull'IA

Combiniamo intelligenza artificiale, intelligence delle minacce globale e regole guidate da esperti per rilevare minacce di phishing sofisticate come BEC. Ogni e-mail viene analizzata in base a centinaia di attributi, dalla reputazione del mittente e dal sentiment del messaggio al contesto della conversazione. La nostra impronta digitale di rilevamento e-mail (EDF) brevettata scopre modelli nascosti nelle campagne phishing. Un motore di rilevamento unificato unisce i punteggi ML con i segnali di minaccia in tempo reale per bloccare istantaneamente le e-mail dannose. Nuove scansioni e cicli di feedback continui, supportati dai nostri modelli di controllo AI e dagli ex analisti della sicurezza di NSA e CIA, guidano miglioramenti costanti nella precisione.

Utilizzi M365? Scopri quali minacce di phishing non sono state rilevate dai tuoi filtri correnti: esegui una scansione anti-phishing retroattiva gratuita.

Avvia la scansione adesso

Riconoscimento dell'analista

Cloudflare si è classificato tra i primi 3 nella categoria "Offerta corrente" in questo report di analisi di Email Security

Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Soluzioni di sicurezza per e-mail, messaggistica e collaborazione, Q2 2025. Abbiamo ricevuto i punteggi più alti possibili, 5/5 in 9 categorie, tra cui antimalware e sandboxing, rilevamento URL dannosi e sicurezza Web, intelligence delle minacce e analisi ed elaborazione dei contenuti.

Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware.

Leggi il report
Sicurezza e-mail - Riconoscimento dell'analista

Cosa dicono i clienti

Prodotto Gateway - segnaposto
Werner Enterprises - Logo nella slide con citazione

"Da quando abbiamo implementato Cloudflare abbiamo riscontrato una riduzione del 50% nel numero di email dannose o sospette che i nostri utenti ricevono ogni giorno. In questo modo liberiamo più ore che possiamo reinvestire in altri obiettivi".

Direttore della sicurezza informatica, Werner Enterprises

Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco

Principali casi d'uso della sicurezza e-mail

Blocca le minacce di phishing non rilevate da altri con la protezione basata sull'intelligenza artificiale che blocca anche gli attacchi evasivi ed emergenti.

Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Blocca gli attacchi BEC

Rileva attacchi ingannevoli che si spacciano per dipendenti e fornitori con l'obiettivo di rubare dati ed estorcere pagamenti fraudolenti.

Protezione con scudo di sicurezza - Icona
Blocca e isola gli attacchi multicanale

Isola i dipendenti da link dannosi, codici QR e attacchi di phishing ritardati che si attivano dopo la consegna iniziale via e-mail, messaggistica e app di collaborazione.

Riquadro icona ransomware
Prevenzione da ransomware e malware

Difenditi da allegati e collegamenti pericolosi che tentano di distribuire software dannoso sui dispositivi degli utenti finali.

Esplora altri casi d'uso

Aiutiamo le organizzazioni di tutto il mondo a proteggere la propria forza lavoro dal phishing

Visualizza i case study

Risorse

Miniatura - Insight - Modello 5 grafici

Report

Panorama di Email Security

Scopri come proteggere preventivamente i tuoi utenti da phishing, compromissione della posta elettronica aziendale e attacchi alla supply chain della posta elettronica.

Ulteriori informazioni
Miniatura - Insight - Modello 1 Lampadina

Report

Pacchetti del prodotto Email Security

Scarica questa scheda tecnica per un'analisi dettagliata delle funzionalità incluse nei pacchetti di prodotti di sicurezza e-mail: Advantage, Enterprise e Enterprise + PhishGuard.

Ulteriori informazioni
Miniatura degli approfondimenti - razzo
Cloudflare + Microsoft 365: Protezione anti-phishing integrata

Scopri come Cloudflare offre una soluzione integrata e low-touch per proteggere utenti e dati dal phishing, compresi attacchi BEC (Business Email Compromise) e multicanale.

Ulteriori informazioni

Domande frequenti su Email Security

Ottieni Cloudflare Email Security per la tua azienda

Parla con un esperto di sicurezza e-mail
Seleziona il tuo livello professionale... *
Altro
Contribuente individuale
Direttore
Dirigenti
Responsabile
Studente
Vicepresidente
Seleziona la tua funzione lavorativa... *
Altro
DevOps
Executive
Finanza/approvvigionamento
Infrastruttura
Ingegneria
IT
Prodotto
Rete
Sicurezza
Stampa/media
Studente
Vendite/Marketing
Seleziona il tuo paese...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia, Stato Plurinazionale di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Congo, Repubblica Democratica del
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guernsey
Guiana francese
Guinea
Guinea equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole Aland
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Comore
Isole Cook
Isole Falkland (Malvinas)
Isole Faroe
Isole Heard e McDonald
Isole Solomon
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia, ex Repubblica jugoslava di
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Moldavia, Repubblica di
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Pitcairn
Polinesia francese
Polonia
Portogallo
Portorico
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica Popolare del Laos
Repubblica Dominicana
Reunion
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (parte francese)
Saint Martin (parte olandese)
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)
Sao Tome e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania, Repubblica Unita di
Territori della Francia del Sud
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor-Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Repubblica Bolivariana di
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 
Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.