Sicurezza delle e-mail
Protezione ad alta efficacia basata sull'intelligenza artificiale che cattura ciò che gli altri non vedono.
Blocca e isola senza sforzo le minacce di phishing, inclusi malware trasmessi tramite e-mail, attacchi BEC (Business Email Compromise) e multicanale (basati su collegamenti), prima che raggiungano i tuoi utenti
Vantaggi di Cloudflare Email Security
Precisione di rilevamento del phishing del 99,99%.
Blocca sofisticate minacce di phishing, tra cui BEC, multicanale (come e-mail, app di messaggistica e strumenti di collaborazione) e attacchi evasivi basati su link, con una precisione leader del settore basata sull'intelligenza artificiale.
Protezione che va oltre la posta elettronica
Proteggiti dagli attacchi di phishing mirati che utilizzano una combinazione di e-mail e altre app di collaborazione (come social media, Slack, Teams, SMS, ecc.) per l'exploit degli utenti e per ottenere accessi non autorizzati.
Opzioni di distribuzione flessibili
Implementa in linea, tramite API o entrambi, combinando l'elaborazione delle e-mail pre-invio, l'analisi dei collegamenti in tempo reale e le revoche post-invio per una protezione completa.
Come funziona
Rilevamenti basati sull'IA
Combiniamo intelligenza artificiale, intelligence delle minacce globale e regole guidate da esperti per rilevare minacce di phishing sofisticate come BEC. Ogni e-mail viene analizzata in base a centinaia di attributi, dalla reputazione del mittente e dal sentiment del messaggio al contesto della conversazione. La nostra impronta digitale di rilevamento e-mail (EDF) brevettata scopre modelli nascosti nelle campagne phishing. Un motore di rilevamento unificato unisce i punteggi ML con i segnali di minaccia in tempo reale per bloccare istantaneamente le e-mail dannose. Nuove scansioni e cicli di feedback continui, supportati dai nostri modelli di controllo AI e dagli ex analisti della sicurezza di NSA e CIA, guidano miglioramenti costanti nella precisione.
Utilizzi M365? Scopri quali minacce di phishing non sono state rilevate dai tuoi filtri correnti: esegui una scansione anti-phishing retroattiva gratuita.
Riconoscimento dell'analista
Cloudflare si è classificato tra i primi 3 nella categoria "Offerta corrente" in questo report di analisi di Email Security
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Soluzioni di sicurezza per e-mail, messaggistica e collaborazione, Q2 2025. Abbiamo ricevuto i punteggi più alti possibili, 5/5 in 9 categorie, tra cui antimalware e sandboxing, rilevamento URL dannosi e sicurezza Web, intelligence delle minacce e analisi ed elaborazione dei contenuti.
Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware.
Cosa dicono i clienti
"Da quando abbiamo implementato Cloudflare abbiamo riscontrato una riduzione del 50% nel numero di email dannose o sospette che i nostri utenti ricevono ogni giorno. In questo modo liberiamo più ore che possiamo reinvestire in altri obiettivi".
Direttore della sicurezza informatica, Werner Enterprises
Principali casi d'uso della sicurezza e-mail
Blocca le minacce di phishing non rilevate da altri con la protezione basata sull'intelligenza artificiale che blocca anche gli attacchi evasivi ed emergenti.
Blocca gli attacchi BEC
Rileva attacchi ingannevoli che si spacciano per dipendenti e fornitori con l'obiettivo di rubare dati ed estorcere pagamenti fraudolenti.
Blocca e isola gli attacchi multicanale
Isola i dipendenti da link dannosi, codici QR e attacchi di phishing ritardati che si attivano dopo la consegna iniziale via e-mail, messaggistica e app di collaborazione.
Prevenzione da ransomware e malware
Difenditi da allegati e collegamenti pericolosi che tentano di distribuire software dannoso sui dispositivi degli utenti finali.
Aiutiamo le organizzazioni di tutto il mondo a proteggere la propria forza lavoro dal phishing
Risorse
Report
Panorama di Email Security
Scopri come proteggere preventivamente i tuoi utenti da phishing, compromissione della posta elettronica aziendale e attacchi alla supply chain della posta elettronica.
Report
Pacchetti del prodotto Email Security
Scarica questa scheda tecnica per un'analisi dettagliata delle funzionalità incluse nei pacchetti di prodotti di sicurezza e-mail: Advantage, Enterprise e Enterprise + PhishGuard.
Cloudflare + Microsoft 365: Protezione anti-phishing integrata
Scopri come Cloudflare offre una soluzione integrata e low-touch per proteggere utenti e dati dal phishing, compresi attacchi BEC (Business Email Compromise) e multicanale.