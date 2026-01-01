Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Soluzioni di sicurezza per e-mail, messaggistica e collaborazione, Q2 2025. Abbiamo ricevuto i punteggi più alti possibili, 5/5 in 9 categorie, tra cui antimalware e sandboxing, rilevamento URL dannosi e sicurezza Web, intelligence delle minacce e analisi ed elaborazione dei contenuti.

Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware.