Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions”, 2. kwartał 2025 r. Uzyskaliśmy najwyższe możliwe oceny (5,0/5,0) w dziewięciu kategoriach, w tym w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, sandboxingu, wykrywania złośliwych adresów URL, bezpieczeństwa sieciowego, analizy zagrożeń oraz analizy i przetwarzania treści.

Według raportu „Cloudflare jest solidnym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia do ochrony poczty e-mail, przesyłania wiadomości i współpracy o zaawansowane funkcje analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania”.