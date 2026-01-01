Zarejestruj się

Bezpieczeństwo poczty e-mail

Wysoce skuteczna ochrona oparta na sztucznej inteligencji, wychwytująca zagrożenia, które umykają innym rozwiązaniom.

Bez wysiłku blokuj i izoluj zagrożenia phishingowe, w tym złośliwe oprogramowanie rozsyłane pocztą e-mail, ataki BEC oraz wielokanałowe ataki oparte na linkach, zanim dotrą do Twoich użytkowników

Oceń ryzyko związane z phishingiem
Przeczytaj krótki opis produktu
Bezpieczeństwo poczty e-mail — sekcja główna — obraz

Korzyści z Cloudflare Email Security

Ikona kwadratowa– phishing
99,99% dokładność wykrywania phishingu

Blokuj zaawansowane zagrożenia phishingowe, w tym ataki BEC, ataki wielokanałowe (np. za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów i narzędzi do współpracy) oraz ataki oparte na linkach — z najwyższą w branży skutecznością dzięki zastosowaniu SI.

Cloudflare-zero-trust
Ochrona wykraczająca poza pocztę e‑mail

Zapewnij ochronę przed ukierunkowanymi atakami phishingowymi, które łączą pocztę e-mail z innymi aplikacjami do współpracy (takimi jak media społecznościowe, Slack, Teams czy SMS) w celu wykorzystania użytkowników i uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

Łatwość użycia – kafelek
Elastyczne opcje wdrażania

Wdrażaj rozwiązanie w trybie inline, za pośrednictwem interfejsu API lub w obu wariantach jednocześnie — łącząc przetwarzanie wiadomości e-mail przed dostarczeniem, analizę linków w czasie rzeczywistym oraz wycofywanie dostarczonych wiadomości, aby zapewnić pełną ochronę.

Bezpieczeństwo poczty e-mail — jak to działa

Jak to działa?

Wykrywanie oparte na sztucznej inteligencji

Łączymy sztuczną inteligencję, globalną analizę zagrożeń oraz reguły opracowywane przez ekspertów, aby wykrywać zaawansowane zagrożenia phishingowe, takie jak ataki BEC. Każda wiadomość e‑mail jest analizowana pod kątem setek atrybutów — od reputacji nadawcy i tonu wiadomości po kontekst konwersacji. Nasz opatentowany odcisk cyfrowy wiadomości e-mail (EDF) ujawnia ukryte wzorce w kampaniach phishingowych. Ujednolicony silnik wykrywania łączy oceny uzyskane na podstawie uczenia maszynowego z sygnałami zagrożeń w czasie rzeczywistym, aby natychmiast blokować złośliwe wiadomości e-mail. Ciągłe ponowne skanowanie i pętle informacji zwrotnych, wspierane przez nasze modele AI Crawl Control oraz analityków bezpieczeństwa z doświadczeniem w NSA i CIA, zapewniają stałą poprawę dokładności wykrywania.

Korzystasz z M365? Dowiedz się, jakie zagrożenia phishingowe ominęły Twoje obecne filtry — przeprowadź bezpłatne skanowanie wsteczne pod kątem phishingu.

Rozpocznij skanowanie teraz

Wyróżnienie od analityków

Cloudflare znalazła się wśród 3 najlepszych firm w kategorii „Aktualna oferta” w tym raporcie analitycznym dotyczącym bezpieczeństwa poczty e-mail.

Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions”, 2. kwartał 2025 r. Uzyskaliśmy najwyższe możliwe oceny (5,0/5,0) w dziewięciu kategoriach, w tym w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, sandboxingu, wykrywania złośliwych adresów URL, bezpieczeństwa sieciowego, analizy zagrożeń oraz analizy i przetwarzania treści.

Według raportu „Cloudflare jest solidnym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia do ochrony poczty e-mail, przesyłania wiadomości i współpracy o zaawansowane funkcje analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania”.

Przeczytaj raport
Bezpieczeństwo poczty e-mail — wyróżnienie od analityków

Co mówią nasi klienci

Produkt Gateway - symbol zastępczy
Werner Enterprises — slajd z cytatem i logo

„Od momentu wdrożenia rozwiązania Cloudflare odnotowaliśmy 50‑procentowy spadek liczby złośliwych lub podejrzanych wiadomości e‑mail, które nasi użytkownicy otrzymują każdego dnia. Dzięki temu zyskujemy wiele godzin, które możemy przeznaczyć na realizację innych celów”.

Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Werner Enterprises

Bezpieczeństwo poczty e-mail — główne przypadki użycia

Powstrzymuj zagrożenia phishingowe, które umykają innym rozwiązaniom, dzięki ochronie opartej na SI, blokującej nawet trudne do wykrycia i nowo pojawiające się ataki.

Znacznik wyboru ochrony tarczy bezpieczeństwa - Icon
Powstrzymuj ataki BEC

Wykrywaj próby podszywania się pod pracowników i dostawców, mające na celu kradzież danych lub wyłudzenie płatności.

Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę
Blokuj i izoluj ataki wielokanałowe

Chroń pracowników przed złośliwymi linkami, kodami QR oraz opóźnionymi atakami phishingowymi, które aktywują się po dostarczeniu wiadomości — niezależnie od tego, czy występują w poczcie e-mail, komunikatorach czy aplikacjach do współpracy.

Kafelek ikony — oprogramowanie typu ransomware
Zapobiegaj atakom z wykorzystaniem oprogramowania typu ransomware i złośliwego oprogramowania

Zapewnij ochronę przed niebezpiecznymi załącznikami i linkami wykorzystywanymi do instalowania złośliwego oprogramowania na urządzeniach użytkowników końcowych.

Zapoznaj się z kolejnymi zastosowaniami

Pomagamy organizacjom na całym świecie chronić pracowników przed phishingiem

Zobacz studia przypadków

Zasoby

Miniatura — Informacje — Szablon 5 — wykresy

Raport

Bezpieczeństwo poczty e-mail — podstawowe informacje

Dowiedz się, jak prewencyjnie ochronić użytkowników przed phishingiem, naruszeniami bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail (BEC) oraz atakami na łańcuch dostaw poczty e‑mail.

Dowiedz się więcej
Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

Raport

Cloudflare Email Security — opakowanie produktu

Pobierz ten arkusz danych, aby zapoznać się ze szczegółowym zestawieniem funkcji dostępnych w pakietach rozwiązania Cloudflare Email Security — Advantage, Enterprise oraz Enterprise + PhishGuard.

Dowiedz się więcej
Miniatura analizy — rakieta
Cloudflare + Microsoft 365: zintegrowana ochrona przed phishingiem

Zobacz, jak Cloudflare zapewnia zintegrowane rozwiązanie typu low touch, aby chronić użytkowników i dane przed phishingiem, w tym między innymi przed atakami typu „business email compromise” (BEC) i atakami wielokanałowymi.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo poczty e-mail — często zadawane pytania

Uzyskaj rozwiązanie Cloudflare Email Security dla swojego przedsiębiorstwa

Porozmawiaj z ekspertem ds. bezpieczeństwa poczty e-mail
