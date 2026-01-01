Bezpieczeństwo poczty e-mail
Korzyści z Cloudflare Email Security
99,99% dokładność wykrywania phishingu
Blokuj zaawansowane zagrożenia phishingowe, w tym ataki BEC, ataki wielokanałowe (np. za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów i narzędzi do współpracy) oraz ataki oparte na linkach — z najwyższą w branży skutecznością dzięki zastosowaniu SI.
Ochrona wykraczająca poza pocztę e‑mail
Zapewnij ochronę przed ukierunkowanymi atakami phishingowymi, które łączą pocztę e-mail z innymi aplikacjami do współpracy (takimi jak media społecznościowe, Slack, Teams czy SMS) w celu wykorzystania użytkowników i uzyskania nieautoryzowanego dostępu.
Elastyczne opcje wdrażania
Wdrażaj rozwiązanie w trybie inline, za pośrednictwem interfejsu API lub w obu wariantach jednocześnie — łącząc przetwarzanie wiadomości e-mail przed dostarczeniem, analizę linków w czasie rzeczywistym oraz wycofywanie dostarczonych wiadomości, aby zapewnić pełną ochronę.
Jak to działa?
Wykrywanie oparte na sztucznej inteligencji
Łączymy sztuczną inteligencję, globalną analizę zagrożeń oraz reguły opracowywane przez ekspertów, aby wykrywać zaawansowane zagrożenia phishingowe, takie jak ataki BEC. Każda wiadomość e‑mail jest analizowana pod kątem setek atrybutów — od reputacji nadawcy i tonu wiadomości po kontekst konwersacji. Nasz opatentowany odcisk cyfrowy wiadomości e-mail (EDF) ujawnia ukryte wzorce w kampaniach phishingowych. Ujednolicony silnik wykrywania łączy oceny uzyskane na podstawie uczenia maszynowego z sygnałami zagrożeń w czasie rzeczywistym, aby natychmiast blokować złośliwe wiadomości e-mail. Ciągłe ponowne skanowanie i pętle informacji zwrotnych, wspierane przez nasze modele AI Crawl Control oraz analityków bezpieczeństwa z doświadczeniem w NSA i CIA, zapewniają stałą poprawę dokładności wykrywania.
Wyróżnienie od analityków
Cloudflare znalazła się wśród 3 najlepszych firm w kategorii „Aktualna oferta” w tym raporcie analitycznym dotyczącym bezpieczeństwa poczty e-mail.
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions”, 2. kwartał 2025 r. Uzyskaliśmy najwyższe możliwe oceny (5,0/5,0) w dziewięciu kategoriach, w tym w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, sandboxingu, wykrywania złośliwych adresów URL, bezpieczeństwa sieciowego, analizy zagrożeń oraz analizy i przetwarzania treści.
Według raportu „Cloudflare jest solidnym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia do ochrony poczty e-mail, przesyłania wiadomości i współpracy o zaawansowane funkcje analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania”.
Co mówią nasi klienci
„Od momentu wdrożenia rozwiązania Cloudflare odnotowaliśmy 50‑procentowy spadek liczby złośliwych lub podejrzanych wiadomości e‑mail, które nasi użytkownicy otrzymują każdego dnia. Dzięki temu zyskujemy wiele godzin, które możemy przeznaczyć na realizację innych celów”.
Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Werner Enterprises
Bezpieczeństwo poczty e-mail — główne przypadki użycia
Powstrzymuj zagrożenia phishingowe, które umykają innym rozwiązaniom, dzięki ochronie opartej na SI, blokującej nawet trudne do wykrycia i nowo pojawiające się ataki.
Powstrzymuj ataki BEC
Wykrywaj próby podszywania się pod pracowników i dostawców, mające na celu kradzież danych lub wyłudzenie płatności.
Blokuj i izoluj ataki wielokanałowe
Chroń pracowników przed złośliwymi linkami, kodami QR oraz opóźnionymi atakami phishingowymi, które aktywują się po dostarczeniu wiadomości — niezależnie od tego, czy występują w poczcie e-mail, komunikatorach czy aplikacjach do współpracy.
Zapobiegaj atakom z wykorzystaniem oprogramowania typu ransomware i złośliwego oprogramowania
Zapewnij ochronę przed niebezpiecznymi załącznikami i linkami wykorzystywanymi do instalowania złośliwego oprogramowania na urządzeniach użytkowników końcowych.
Pomagamy organizacjom na całym świecie chronić pracowników przed phishingiem
