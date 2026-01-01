Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft. Wir haben in neun Kategorien – darunter Anti-Malware und Sandboxing, Erkennung bösartiger URLs und Websicherheit, Bedrohungsdaten sowie Inhaltsanalyse und -verarbeitung – die bestmögliche Bewertung (5.0/5.0) erhalten.

In dem Bericht heißt es: „Cloudflare ist eine gute Wahl für Unternehmen, die die aktuellen Sicherheitstools für E-Mails, Messengerdienste und Groupware um eine tiefgreifende Analyse und Verarbeitung von Inhalten sowie um Funktionen zur Erkennung von Schadsoftware ergänzen möchten.