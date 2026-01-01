Registrieren

E-Mail-Sicherheit

Hocheffizienter, KI-gestützter Schutz, der erwischt, was andere übersehen.

Blockieren und isolieren Sie mühelos Phishing-Bedrohungen, etwa per E-Mail übertragene Malware, Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC) und (linkbasierte) Multi-Channel-Angriffe, bevor diese Ihre Nutzer erreichen

Vorteile von Cloudflare Email Security

99,99 % Genauigkeit bei der Phishing-Erkennung

Blockieren Sie ausgeklügelte Phishing-Bedrohungen, einschließlich BEC, Multi-Channel-Angriffe (wie E-Mail, Messaging-Apps und Tools zur Zusammenarbeit) und ausweichende linkbasierte Angriffe – mit branchenführender Genauigkeit, die durch KI ermöglicht wird.

Schutz, der über E-Mails hinausgeht

Schützen Sie sich vor gezielten Phishing-Angriffen, die eine Kombination aus E-Mail und anderen Collaboration-Apps (wie Social Media, Slack, Teams, SMS usw.) nutzen, um Nutzende auszubeuten und sich unbefugten Zugang zu verschaffen.

Flexible Implementierung

Bereitstellung inline, per API oder beides – mit Vorabverarbeitung von E-Mails, Echtzeitanalyse von Links und nachträglichem Zurückziehen bedrohlicher Inhalte für vollständige Sicherheit.

So funktioniert’s

KI-basierte Erkennung

Wir kombinieren KI, globale Bedrohungsdaten und von Experten gesteuerte Regeln, um ausgeklügelte Phishing-Bedrohungen wie BEC zu erkennen. Jede E-Mail wird anhand von Hunderten von Attributen analysiert – von der Reputation des Absenders über die Stimmung in der Nachricht bis hin zum Gesprächskontext. Unser patentierter Fingerprint zur E-Mail-Erkennung (Email Detection Fingerprint, EDF) deckt versteckte Muster in Phishing-Kampagnen auf. Eine einheitliche Erkennungs-Engine kombiniert ML-Scores mit Echtzeit-Bedrohungssignalen, um bösartige E-Mails sofort zu stoppen. Kontinuierliche Neuscans und Feedback-Schleifen – unterstützt durch unsere KI-Audit-Modelle sowie Sicherheitsanalysten mit Erfahrung bei der NSA und CIA – sorgen für stetige Verbesserungen in der Genauigkeit.

Sie nutzen M365? Finden Sie heraus, welche Phishing-Bedrohungen Ihren derzeitigen Filtern entgangen sind – führen Sie einen kostenlosen Phishing-Retro-Scan durch.

Anerkennung durch Analysten

Cloudflare unter den Top 3 in der Kategorie „Aktuelles Angebot“ bei dieser Analysten-Bewertung von E-Mail-Sicherheitslösungen

Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft. Wir haben in neun Kategorien – darunter Anti-Malware und Sandboxing, Erkennung bösartiger URLs und Websicherheit, Bedrohungsdaten sowie Inhaltsanalyse und -verarbeitung – die bestmögliche Bewertung (5.0/5.0) erhalten.

In dem Bericht heißt es: „Cloudflare ist eine gute Wahl für Unternehmen, die die aktuellen Sicherheitstools für E-Mails, Messengerdienste und Groupware um eine tiefgreifende Analyse und Verarbeitung von Inhalten sowie um Funktionen zur Erkennung von Schadsoftware ergänzen möchten.

Das sagen unsere Kunden

Werner Enterprises – Zitat Folie Logo

„Seit wir Cloudflare implementiert haben, ist die Anzahl der bösartigen oder verdächtigen E-Mails, die unsere Benutzer täglich erhalten, um 50 % zurückgegangen. Dadurch werden viele Stunden frei, die wir in die Erreichung anderer Ziele investieren können.“

Director of Cyber Security — Werner Enterprises

Wichtigste Anwendungsfälle für E-Mail-Sicherheit

Stoppen Sie Phishing-Bedrohungen, die andere übersehen, mit KI-gesteuertem Schutz, der sogar ausweichende und neuartige Angriffe blockiert.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
BEC-Angriffe stoppen

Erkennen Sie betrügerische Angriffe, bei denen sich Angreifer als Mitarbeitende und Lieferanten ausgeben, um Daten zu stehlen und betrügerische Zahlungen zu erhalten.

Security-Shield-Schutz – Symbol
Blockieren und isolieren Sie Multi Channel-Angriffe

Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden vor bösartigen Links, QR-Codes und zeitversetzten Phishing-Angriffen, die nach der ersten Zustellung aktiviert werden – über E-Mail-, Messaging- und Collaboration-Apps.

Symbolkachel-Ransomware
Verhindern Sie Ransomware und Schadsoftware

Schützen Sie sich vor gefährlichen Anhängen und Links, die versuchen, bösartige Software auf den Geräten der Endbenutzer zu installieren.

Wir unterstützen Unternehmen weltweit dabei, Ihre Belegschaften vor Phishing zu schützen

Weitere Informationen

Berichte

Email Security – Übersicht

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Benutzer präventiv vor Phishing, Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Adressen und Angriffen auf die E-Mail-Supply-Chain schützen können.

Berichte

E-Mail-Sicherheit – Produktpakete

Laden Sie dieses Datenblatt herunter, um eine Übersicht über die in den Produktpaketen von E-Mail-Sicherheit enthaltenen Funktionen zu erhalten – Advantage, Enterprise und Enterprise + PhishGuard.

Cloudflare und Microsoft 365: Integrierter Phishing-Schutz

Finden Sie heraus, wie Cloudflare einen integrierten, aufwandsarmen Phishing-Schutz für Nutzer und Daten bereitstellt, unter anderem vor Übernahmen geschäftlicher E-Mail-Konten und Multi-Channel-Angriffe.

FAQ zu E-Mail-Sicherheit

Wählen Sie Cloudflare Email Security für Ihr Unternehmen

Sprechen Sie mit einem Experten für E-Mail-Sicherheit.
