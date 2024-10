Die globale Cloud-Plattform von Cloudflare bietet Unternehmen jeder Größe eine Vielzahl von Netzwerkdiensten. Unsere Kunden in aller Welt profitieren nicht nur von mehr Sicherheit, sondern auch von einer höheren Performance und Zuverlässigkeit ihrer wichtigen Websites und Webapplikationen. Am 13. September 2019 gaben wir unser Debüt auf dem Börsenparkett: Mit dem Läuten der Glocke an der New York Stock Exchange wurde Cloudflare ein börsennotiertes Unternehmen (NYSE: NET).