Unsere Geschichte

2009 ließ Matthew Prince sich eine Weile von seiner Vollzeitstelle beurlauben, um an der Harvard Business School seinen MBA zu machen. Dort traf er Michelle Zatlyn, nun Chief Operating Officer von Cloudflare. In einer Unterhaltung kam Prince auf Project Honey Pot und seine fantastische Benutzer-Community zu sprechen. Zatlyn erkannte sofort die Chance, einen Service zu entwickeln, mit dem Project Honey Pot sich einen Schritt weiterentwickeln konnte: Bedrohungen im Internet nicht nur verfolgen, sondern auch aufhalten. Die Studienkollegen begannen, einen Businessplan auszuarbeiten.

Zunächst einmal brauchten sie einen Namen für ihr Unternehmen. Der erste Businessplan trug den Titel „Project Web Wall“, fand aber nur wenig Anklang. Ein Freund von Prince schlug vor, sie sollten sich Cloudflare nennen, da sie ja eine „Firewall in der Cloud“ entwickelten. Der Name fühlte sich sofort „richtig“ an und so blieb es dabei. Matthew Prince und Michelle Zatlyn arbeiteten ihren Businessplan gemeinsam mit Dozenten an der Harvard Business School weiter aus. Lee Holloway entwickelte inzwischen in seiner Freizeit den ersten Prototyp. Im April 2009 gewann Cloudflare den prestigeträchtigen Wettbewerb der Harvard Business School um den besten Businessplan.

Holloway lebte in Kalifornien und nach ihrem Abschluss an der HBS zog es auch Zatlyn und Prince in den Westen. Das Gründertrio verbrachte den Sommer damit, den Cloudflare-Prototyp weiter zu verbessern. Sie hatten das Gefühl, dass Cloudflare ein echtes Bedürfnis erfüllte, und machten sich daran, Cloudflare einen Schritt weiter zu bringen. Im November 2009 sicherte sich Cloudflare seine Serie-A-Finanzierung von Ray Rothrock von Venrock und Carl Ledbetter von Pelion Venture Partners.