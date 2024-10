La nostra storia

Matthew, Lee e Michelle iniziarono a costituire il team di Cloudflare. Selezionare e assumere personale prima ancora di avere un prodotto è sempre un azzardo, ma una cosa era ben chiara a tutti: la missione principale di Cloudflare sarebbe stata contribuire a costruire un Internet migliore. Era il tipo di progetto a cui ingegneri capaci potevano appassionarsi. In men che non si dica gli uffici Cloudflare di Palo Alto in California iniziarono a riempirsi di un team di talenti provenienti da grandi aziende come Google, Yahoo, PayPal e Mint.com.

Il dubbio principale da parte di investitori e consulenti era che la soluzione di Cloudflare, in principio volta a proteggere i siti Web, potesse causare latenza. Fu così che l’eliminazione della latenza da qualsiasi parte del sistema divenne una fissazione per il team. Nel giugno 2010, in sordina, Cloudflare lanciò una beta privata per alcuni membri selezionati della community di Project Honey Pot. L'intero team rimase con il fiato sospeso. Ma successe qualcosa di inaspettato. Gli utenti iniziarono a scrivere che non solo Cloudflare li stava proteggendo dagli utenti malintenzionati, ma che i loro siti si caricavano più velocemente in media del 30%. L'efficienza del sistema di Cloudflare, il livello di memorizzazione nella cache delle risorse statiche e il fatto che Cloudflare allontanasse gran parte del traffico spazzatura dai siti degli utenti significava che Cloudflare non stava solo offrendo sicurezza, ma anche prestazioni incredibili.

Dalle prime discussioni su Cloudflare nel 2009 nel campus della Harvard Business School, il piano era sempre stato quello del lancio in occasione del TechCrunch. Fu proprio così: il 27 settembre 2010 ci fu il battesimo di Cloudflare. L'intero team di Cloudflare si riunì in un auditorium nel centro di San Francisco per la conferenza TechCrunch Disrupt. I primi utenti beta erano entusiasti di poter finalmente discutere di questo fantastico servizio che usavano ormai da mesi. In quell'occasione, Matthew e Michelle salirono sul palco per annunciare al mondo il lancio di Cloudflare. Da allora e nei sei anni successivi, Cloudflare ha varato decine di prodotti e centinaia di funzioni, aperto 6 uffici in 3 paesi e attivato 330 datacenter online. Tutti questi sforzi hanno portato ai vantaggi di Cloudflare: sicurezza, prestazioni, affidabilità e analisi capillari per milioni di clienti in tutto il mondo.

