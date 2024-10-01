2009 年，Mattew 利用带薪长假在哈佛商学院攻读 MBA。 在那里他认识了 Michelle Zatlyn，也就是现任 Cloudflare 首席运营官。 有一天两人聊天时，Mattew 提到了 Project Honey Pot 和其惊人的用户社区。 Michelle 立即认识到有机会创建一项服务，将 Project Honey Pot 提升到一个新的水平：不仅要跟踪互联网威胁，还要阻止它们。 这两位同学开始制定商业计划。

第一件事便是要想个名称。 第一个商业计划名为“Project Web Wall”，但这并没有引起共鸣。 Matthew 的一位朋友建议，既然是要建立“云端上的防火墙”，那就应该用 Cloudflare 这个名称。 一听到这个名称，他们马上就感觉对了，当下就拍板定案。 Matthew 和 Michelle 与哈佛商学院的教师合作，完善了商业计划。 与此同时，Lee 在业余时间建造了第一个工作原型。 2009 年 4 月，Cloudflare 在享有声望的哈佛商学院商业计划竞赛中夺得冠军。

Lee 当时住在加州，而 Michelle 和 Matthew 自哈佛商学院毕业后，也搬到了加州。 这三位共同创办人花了一整个夏天完善了 Cloudflare 原型。 他们认为 Cloudflare 解决了真正的需求，并着手将 Cloudflare 提升到新的水平。 2009 年 11 月，Cloudflare 结束了与 Venrock 的 Ray Rothrock 以及 Pelion Venture Partners 的 Carl Ledbetter 进行的 A 轮融资。