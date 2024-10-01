2004 年，Matthew Prince 和 Lee Holloway 开始着手回答一个基本问题：“垃圾邮件来自哪里？”他们两人建立了一个系统，允许任何网站所有者跟踪垃圾邮件制造者如何收集电子邮件地址。Project Honey Pot 由此诞生。
Project Honey Pot 多年来悄然发展。Lee 的灵活架构已演变成能够跟踪 Web 管理员面临的更多威胁。超过 185 个国家/地区的数千个网站报名参加了该项目。虽然用户喜欢 Project Honey Pot 跟踪在线恶意行为的能力，但他们却一再提出相同的要求：别再只是跟踪了，还要加以制止才行！
2009 年，Mattew 利用带薪长假在哈佛商学院攻读 MBA。 在那里他认识了 Michelle Zatlyn，也就是现任 Cloudflare 首席运营官。 有一天两人聊天时，Mattew 提到了 Project Honey Pot 和其惊人的用户社区。 Michelle 立即认识到有机会创建一项服务，将 Project Honey Pot 提升到一个新的水平：不仅要跟踪互联网威胁，还要阻止它们。 这两位同学开始制定商业计划。
第一件事便是要想个名称。 第一个商业计划名为“Project Web Wall”，但这并没有引起共鸣。 Matthew 的一位朋友建议，既然是要建立“云端上的防火墙”，那就应该用 Cloudflare 这个名称。 一听到这个名称，他们马上就感觉对了，当下就拍板定案。 Matthew 和 Michelle 与哈佛商学院的教师合作，完善了商业计划。 与此同时，Lee 在业余时间建造了第一个工作原型。 2009 年 4 月，Cloudflare 在享有声望的哈佛商学院商业计划竞赛中夺得冠军。
Lee 当时住在加州，而 Michelle 和 Matthew 自哈佛商学院毕业后，也搬到了加州。 这三位共同创办人花了一整个夏天完善了 Cloudflare 原型。 他们认为 Cloudflare 解决了真正的需求，并着手将 Cloudflare 提升到新的水平。 2009 年 11 月，Cloudflare 结束了与 Venrock 的 Ray Rothrock 以及 Pelion Venture Partners 的 Carl Ledbetter 进行的 A 轮融资。
Matthew、Lee 和 Michelle 开始组建 Cloudflare 团队。还没有产品就想进行招募，这原本就不是件易事，但有一点却打动了所有人：Cloudflare 的核心使命是帮助构建更好的互联网。这是一个让优秀的工程师充满激情的项目。不久后，Cloudflare 在加州 Palo Alto 的办公室里便开始有了一支优秀的团队进驻，团队成员都是从 Google、Yahoo、PayPal 和 Mint.com 等顶级公司跳槽过来的人。
投资者和顾问最大的担忧是，以保护网站安全为初衷的 Cloudflare 解决方案很可能会造成延迟。于是整个团队开始使出浑身解数，消灭系统中每一个可能会造成延迟的症结点。2010 年 6 月，Cloudflare 对 Project Honey Pot 社区的一小部分成员悄然推出私人测试版。整个团队对结果屏息以待。然后，令人惊讶的事情发生了。用户开始撰文表示，Cloudflare 不仅保护他们免受在线威胁，而且他们网站的平均加载速度提高了 30%。Cloudflare 系统的效率、静态资源的缓存层，以及 Cloudflare 帮助其用户网站化解大量垃圾流量这一事实，意味着 Cloudflare 不仅提供了安全性，而且还提供了令人难以置信的性能。
自从 2009 年在哈佛商学院的校园首次讨论 Cloudflare 起，这项计划就一直以在 TechCrunch 大会上正式宣布推出为目标。就在 2010 年 9 月 27 日，Cloudflare 真的这么做了。整个 Cloudflare 团队齐聚于旧金山市中心的 TechCrunch Disrupt 礼堂。首批测试版用户非常开心，因为他们终于能够向大家分享自己使用了好几个月的服务有多棒。Matthew 和 Michelle 步上讲台，向全世界宣布 Cloudflare 的正式推出。自那时起的 6 年间，Cloudflare 陆续推出了数十种产品和数百项功能，在 3 个国家/地区开设了 6 个办事处，并将 330 个数据中心上线运行。所有这些努力为全球数百万客户带来了 Cloudflare 的优势：安全、性能、可靠性和洞察力。