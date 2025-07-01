注册

Time

TIME100 AI 2025

这些创新者、领导者和思想家通过在人工智能领域的突破性进展来重塑我们的世界。Cloudflare 联合创始人兼首席执行官 Matthew Prince 在《时代》杂志的榜单上位列第一。

查看覆盖范围
新闻稿 - 主视觉 - 图像

媒体报道

纽约时报 - 标识
福布斯 - 标志
NBC - 标识
WSJ - 标识
CNET - 标识
Wired - 标识
纽约时报 - 标识
福布斯 - 标志
NBC - 标识
WSJ - 标识
CNET - 标识
Wired - 标识

近期新闻

CNBC Mad Money：

CNBC 的 Jim Cramer 与 Cloudflare 首席执行官兼联合创始人 Matthew Prince 对话

2025 年 8 月 4 日

查看覆盖范围

投资者商业日报

Cloudflare 首席执行官 Prince 如何将公司打造成互联网的“瑞士军刀”

2025 年 7 月 17 日

查看覆盖范围

纽约时报

Cloudflare 推出默认拦截 AI 数据爬虫的功能

2025 年 7 月 1 日

查看覆盖范围
查看近期新闻

新闻稿

新闻稿

Cloudflare 和联合国儿童基金会的 Giga 项目合作加速全球学校的网络连接

2025 年 9 月 26 日

查看新闻稿

新闻稿

Cloudflare 推出 NET Dollar，以支持 AI 驱动互联网的新商业模式

2025 年 9 月 25 日

查看新闻稿

新闻稿

Cloudflare 为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用

2025 年 9 月 24 日

查看新闻稿
查看新闻稿

行业和媒体奖项

《时代》杂志 2025 年 100 家最具影响力公司封面

TIME100 AI

2025 年 TIME100 AI 领军者

2025 年

查看奖项
20 家最热门的 AI 网络安全公司

CRN AI 100 强

20 家最热门的 AI 网络安全公司

2025 年

查看奖项
2025 年《时代》杂志美洲最佳中型公司封面

TIME100

《时代》杂志 100 家最具影响力的公司

2025 年

查看奖项
2025 年《福布斯》杂志美国最佳中型公司封面

福布斯

2025 年福布斯最佳中型雇主

2025 年

查看奖项
查看奖项

其他资源

信封图标
联系我们

Daniella Vallurupalli
全球传播主管

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

下载图标
Cloudflare Radar

最新的互联网趋势与见解

访问 Radar
数据图标
投资者关系

获取最新的投资者信息

访问投资者关系栏目
博客缩略图
博客

便于了解 Cloudflare 的最新动态

查看博客