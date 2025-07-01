サインアップ

Time

TIME100 AI 2025

人工知能の画期的な進歩を通じて私たちの世界を変革するイノベーター、リーダー、思想家たちに会いましょう。Cloudflareの共同創業者兼CEOであるMatthew PrinceがTIME誌のリストで1位に選ばれました。

報道内容を見る
プレスヒーロー - 画像

注目の記事:

ニューヨークタイムズ - ロゴ
Forbes - ロゴ
NBC - ロゴ
WSJ - ロゴ
CNET - ロゴ
Wired - ロゴ
ニューヨークタイムズ - ロゴ
Forbes - ロゴ
NBC - ロゴ
WSJ - ロゴ
CNET - ロゴ
Wired - ロゴ

最近のニュース

CNBC Mad Money：

CNBCのJim Cramerが、CloudflareのCEO兼共同創業者であるMatthew Princeと共に登場

2025年8月4日

報道内容を見る

Investor’s Business Daily

CloudflareのCEOであるPrinceが会社をインターネットの「スイスアーミーナイフ」に変えた方法

2025年7月17日

報道内容を見る

ニューヨークタイムズ

Cloudflare、AIデータスクレイパーのデフォルトブロックを導入

2025年7月1日

報道内容を見る
最近のニュースを見る

プレスリリース

プレスリリース

Cloudflareとユニセフの「Giga」との提携により、世界中の教育機関の接続を加速

2025年9月26日

リリースを表示

プレスリリース

Cloudflare、AI時代のインターネット向けの新しいビジネスモデルを支える「NET Dollar」を発表

2025年9月25日

リリースを表示

プレスリリース

Cloudflare、クリエイターに自分のコンテンツの利用を管理できる新しいツールを提供

2025年9月24日

リリースを表示
プレスリリースを見る

業界およびプレスアワード

TIME誌「最も影響力のある企業100社」2025年表紙

TIME100 AI

TIME100 AIリーダー 2025

2025

受賞を見る
注目度の高いAIサイバーセキュリティ企業トップ20

CRN AI 100

注目度の高いAIサイバーセキュリティ企業トップ20

2025

受賞を見る
2025年タイム誌「全米優良中堅企業」表紙

TIME100

TIME誌の選ぶ影響力のある企業トップ100

2025

受賞を見る
2025年Forbes誌「全米優良中堅企業」表紙

Forbes

Forbesトップ中堅企業2025

2025

受賞を見る
受賞歴

追加リソース

封筒アイコン
お問い合わせ

Daniella Vallurupalli
グローバルコミュニケーション部門長

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

ダウンロードアイコン
Cloudflare Radar

インターネットに関する最新の傾向と洞察

Radarにアクセス
データアイコン
IR

最新の投資家情報について

IRにアクセス
ブログサムネイル
ブログ

Cloudflareの最新情報を常に把握する

ブログを見る