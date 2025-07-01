Time
TIME100 AI 2025
人工知能の画期的な進歩を通じて私たちの世界を変革するイノベーター、リーダー、思想家たちに会いましょう。Cloudflareの共同創業者兼CEOであるMatthew PrinceがTIME誌のリストで1位に選ばれました。
CNBC Mad Money：
CNBCのJim Cramerが、CloudflareのCEO兼共同創業者であるMatthew Princeと共に登場
2025年8月4日
Investor’s Business Daily
CloudflareのCEOであるPrinceが会社をインターネットの「スイスアーミーナイフ」に変えた方法
2025年7月17日
ニューヨークタイムズ
Cloudflare、AIデータスクレイパーのデフォルトブロックを導入
2025年7月1日
Cloudflareとユニセフの「Giga」との提携により、世界中の教育機関の接続を加速
2025年9月26日
Cloudflare、AI時代のインターネット向けの新しいビジネスモデルを支える「NET Dollar」を発表
2025年9月25日
Cloudflare、クリエイターに自分のコンテンツの利用を管理できる新しいツールを提供
2025年9月24日